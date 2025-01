Onde assistir transmissões ao vivo em todos os países?

O ILT20 2025 começará em 11 de janeiro.

A Liga Internacional T20 (ILT20) retornará para sua terceira temporada, começando no sábado, 11 de janeiro. Um total de seis equipes competirão no torneio: MI Emirates, Dubai Capitals, Abu Dhabi Knight Riders e Desert Vipers. , Gigantes do Golfo e Sharjah Warriorz.

A competição seguirá o formato round-robin, seguido de playoffs. Cada equipe se enfrentará duas vezes e os quatro primeiros colocados avançarão para os playoffs.

A fase de playoffs consiste em Qualificatória 1 (1º x 2º, o vencedor vai direto para a final), Playoff (3º x 4º, o perdedor é eliminado), Qualificatória 2 (perdedor da Qualificatória 1 x vencedor das Eliminatórias, o vencedor se classifica para a final) e a final, marcada para 9 de fevereiro.

A partida de abertura do ILT20 2025 contará com os atuais campeões MI Emirates e Dubai Capitals no Dubai International Cricket Stadium. A competição será realizada em três locais: o Estádio Internacional de Críquete de Dubai, o Estádio Sheikh Zayed em Abu Dhabi e o Estádio de Críquete Sharjah.

Na última edição do ILT20, MI Emirates, Gulf Giants, Abu Dhabi Knight Riders e Dubai Capitals chegaram à fase eliminatória. MI Emirates emergiu como vencedor ao derrotar Dubai Capitals por 45 corridas na final.

James Vince terminou a temporada como o artilheiro com 356 corridas em 12 jogos, seguido de perto por Nicholas Pooran, que marcou 354 corridas em 10 jogos. Fazal Farooqui e Waqar Salamkheil lideraram a tabela de tomada de postigos com 17 postigos cada.

Onde assistir ILT20 2025? Detalhes da transmissão em todo o país

Índia: TV – Rede ZEE || On-line – Zee 5

Europa: TV Samsung Plus, TV Rakuten

Oriente Médio e América do Norte (MENA): TV Abu Dhabi, TV Dubai, MYCO || YouTube – Oficial ILT20

Emirados Árabes Unidos (EAU): Falar Rádio FM 100.3

Caribe: esportes rápidos

Nepal: Estige esportivo

Paquistão: PERDIDO

Afeganistão: Ariana Radio, rede de televisão

Resto do mundo: YouTube

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.