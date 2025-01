Onde e como assistir à estreia do WWE RAW na Netflix na Índia?

WWE RAW em breve terá uma nova casa

WWE Monday Night RAW está entrando em uma nova era, enquanto o programa se prepara para estrear no NetFlix em 6 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia. A WWE tem um card lotado para a edição de segunda-feira, com alguns grandes nomes programados para aparecer. Existem também vários confrontos de alto nível agendados para o RAW esta semana, dando ao evento a impressão de um evento WWE Premium Live.

John Cena se prepara para iniciar sua turnê de despedida, já que o 16 vezes campeão mundial se aposentará no final do ano. O Hall da Fama da WWE Hulk Hogan e Logan Paul também foram promovidos para o evento, com ‘Final Boss’ The Rock declarando sua aparição, adicionando emoção à noite.

Além dessas participações especiais, quatro partidas principais foram agendadas para o show, o que pode não caber no período típico de 3 horas que o RAW tem usado nos últimos anos.

O ódio de Drew McIntyre contra todos ligados a Roman Reigns apontou para Jey Uso. A rivalidade entre McIntyre e Uso vem fervendo há meses e culminou com a emboscada de McIntyre em seu retorno ao Raw. Uso nunca derrotou McIntyre, tendo perdido cinco lutas anteriores para ele. Com a vingança em mente, Uso está motivado a reescrever a história e conquistar sua primeira vitória sobre McIntyre. Será esta a noite em que Jey Uso finalmente derrotará o psicopata escocês?

Qual canal de TV irá transmitir a estreia do WWE RAW na Netflix na Índia?

WWE RAW (6 de janeiro de 2025) será transmitido AO VIVO no Sony Sports Ten 1 SD e HD, Sony Sports Ten 3 SD e HD (Hindi) e Sony Sports Ten 4 SD e HD (Tamil e Telugu) no domingo, 6 de janeiro, começando às 6h30 IST na Índia.

Onde posso transmitir o WWE RAW na estreia do Netflix online na Índia?

A estreia do WWE RAW na Netflix será transmitida ao vivo apenas no SonyLIV.

Jogo Data Tempo Transmissão ao vivo Canal WWE RAW estreia na Netflix 01/06/2025 06h30 Sony Live Sony Sports Ten 1 SD e HD, Sony Sports Ten 3 SD e HD (hindi), Sony Sports Ten 4 SD e HD (Tamil e Telugu)

