Onde e como assistir à FA Cup 2024-25 ao redor do mundo?

Os Red Devils são os atuais campeões desta competição.

O Manchester United derrotou o rival local Manchester City para vencer a edição 2023-24 da FA Cup. O United enfrenta o Arsenal esta noite na terceira rodada, na esperança de se manter vivo nas próximas rodadas e defender o título da Copa da Inglaterra. O Manchester City, por sua vez, não deixou pedra sobre pedra na partida contra o Salford City. Eles os derrotaram por 8-0. O que mais você poderia pedir?

Na Copa Challenge da Associação de Futebol; sim, esse é o formulário completo; Normalmente vemos os grandes nomes do futebol inglês, os times da Premier League, se envolverem na terceira rodada. É o caso do evento desta temporada. Poucas equipes do PL se enfrentaram criando uma atmosfera emocionante para o espectador.

A intensidade dos jogos só pode aumentar a partir daqui, e os riscos aumentam à medida que a competição avança para a fase final. Com Everton, Aston Villa, Chelsea, Man City, United e Arsenal, entre outros, ainda em busca, você provavelmente vai querer saber onde assistir aos jogos ao vivo caso não consiga ir às arquibancadas.

Onde assistir à FA Cup 2024-25 ao redor do mundo?

Estamos colocando cada região com sua emissora para a competição da FA Cup bem na sua frente. Se você acompanha jogos, sejam da Ásia ou da Europa, quase todos os países estão na lista.

Afeganistão: Setanta Esportiva

Albânia e Kosovo: DigitalB

Arménia: Sports Setanta

Austrália: Optus

Balcãs (Sérvia, Montenegro e outros): Arena Sport

Países Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia): Setanta Sports

Bélgica: DAZN

Brasil: ESPN

Bulgária: Nova Sport

Canadá: SportsNet

Chipre: Cytavision

Chéquia e Eslováquia: Nova Sport

Grécia: Cosmote TV

Hong Kong: PCCW

Hungria: TV2

Subcontinente indiano (Índia, Bangladesh e outros): SONY

Indonésia: BEIN Sport, multinacional

Israel: Charlton

Japão: U-Next

Malásia e Brunei: Astro

Malta: Vá para Malta

Marítimo: BBC Studios

México, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicarágua: WBD e Fox Sports

Mongólia: Unitel

Mianmar: Sky Network

Nova Zelândia: Sky NZ

Geórgia: dicas

Nórdico (Dinamarca, Noruega e outros): Viaplay

Portugal: televisão desportiva

Singapura: Starhub

América do Sul (Argentina, Chile, Uruguai e outros): ESPN

Coreia do Sul: Coupang

Reino Unido: BBC e ITV

Estados Unidos: ESPN

Ucrânia: Saran

Vietnã: FPT

Ele #EmiratesFACup As principais escolhas de TV da terceira rodada foram selecionadas! 📺 Mais seleções de streaming e o completo #EmiratesFACup A programação da terceira rodada será divulgada assim que possível. – Copa da Inglaterra dos Emirados (@EmiratesFACup) 6 de dezembro de 2024

