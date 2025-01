Onde e como assistir à Saudi Pro League na Índia em 2025?

A liga saudita expandiu suas transmissões ao redor do mundo.

Depois de se destacar fora do campo, a Saudi Pro League busca expandir sua audiência televisiva globalmente. Já se passaram mais de dois anos desde que Cristiano Ronaldo, pentacampeão da Bola de Ouro e lenda do Real Madrid, completou uma transferência de destaque para o Al-Nassr, resultando em uma onda de jovens talentos e superestrelas envelhecidas para o Golfo durante a janela de transferências.

Entre as muitas outras transferências, incluindo Roberto Firmino para o Al-Ahli, o Al-Hilal contratou Neymar do Paris Saint-Germain e Karim Benzema transferiu-se do Real Madrid para o Al-Ittihad. Com 19 títulos, o time de maior sucesso no campeonato é o Al Hilal, atual vencedor.

Porém, o Al-Ittihad lidera atualmente a tabela, pois a primeira metade da nova temporada já terminou e entramos na segunda metade do novo mandato.

O segundo colocado Al-Hilal e o terceiro colocado Al-Nassr, liderados por Cristiano Ronaldo, tentam diminuir a diferença para o primeiro colocado.

A liga está de volta à ação após as férias de inverno e os torcedores indianos estarão ansiosos para assistir ao jogo em suas TVs e telefones. Abaixo vemos as opções para os torcedores indianos assistirem ao jogo.

Onde você pode assistir à Saudi Pro League na Índia em 2025?

Os canais Sony Sports 2 e Sony Sports 5 transmitirão cobertura ao vivo dos jogos da Saudi Pro League 2025 na Índia. Os jogos também estão disponíveis para os fãs transmitirem no SonyLIV, embora o acesso exija uma assinatura.

A liga atraiu muitos fãs desde que comprou muitos craques de times europeus na esperança de levar o esporte ao cenário global e tornar sua liga famosa em todo o mundo.

Desta vez não será uma corrida entre duas equipes como na temporada anterior da Saudi Pro League, já que um total de quatro equipes buscam lutar pelo título. Será interessante ver como a liga será rebaixada quando a temporada 2024-25 terminar.

