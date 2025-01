Onde e como assistir à Supercopa da Espanha 2024-25 na Índia?

A Supercopa da Espanha existe desde 1982.

A Supercopa da Espanha ou Supercopa da Espanha é um evento anual de futebol realizado na Espanha. Desde a sua criação faz parte do calendário do futebol espanhol todos os anos. O que começou como uma competição entre duas equipes, composta pelos vencedores da LaLiga e da Copa del Rey, mudou um pouco ultimamente.

Vemos agora quatro equipes competindo por esta honra. Essa mudança aconteceu a partir de 2020 e parece ter acrescentado muito mais emoção ao evento. De quais quatro equipes estamos falando exatamente? Pois bem, tanto os vencedores como os segundos classificados da Copa del Rey e da LaLiga podem agora representar-se nesta movimentada Copa del Rey.

Nesta temporada, 2024-25, vemos que as quatro equipes são o Real Madrid, seus arquirrivais Barcelona, ​​​​Mallorca e Athletic Club. Los Blancos são os atuais campeões e enfrentarão o Mallorca no dia 9 de janeiro, enquanto os outros dois se enfrentarão ainda hoje. O vencedor de ambas as partidas individuais disputará a final pelo troféu.

Na verdade, o Real Madrid tem 13 títulos no currículo e, ao vencer esta edição, pode empatar com o Barcelona, ​​que tem o maior número de títulos da história (14). Será que o Barcelona conseguirá detê-los? Talvez, talvez não. Ambas as equipes são fortes o suficiente para chegar à final nas respectivas eliminatórias, abrindo caminho para mais um super confronto do El Clásico.

Onde assistir à Supercopa da Espanha na Índia?

Quem gostaria de perder um El Clásico na final? Veja toda a preparação assistindo à ação ao vivo dessas batalhas individuais e testemunhe o potencial confronto do Clássico bem diante de seus olhos.

Mas como exatamente você pode fazer isso? Você precisaria saber onde poderá assistir ao jogo no conforto da sua casa, na casa do seu colega ou até mesmo no sofá do seu amigo.

Então, onde exatamente assistir ao jogo ao vivo? Na Índia, o FanCode transmite ao vivo a Supercopa da Espanha.

