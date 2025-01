Onde e como assistir ao vivo à final da Copa do Mundo Kho Kho 2025?

A final da Copa do Mundo Kho Kho masculina e feminina será disputada entre Índia e Nepal.

A primeira Copa do Mundo Kho Kho 2025 chegou ao seu destino final, já que a batalha pelo troféu acontecerá entre as duas primeiras nações. Kho Kho é um esporte nativo da Índia muito fácil de praticar. Kho Kho é um jogo de velocidade, estratégia e cooperação. Um esporte indoor de ritmo acelerado que testa a agilidade, os reflexos e o pensamento estratégico dos jogadores, é tradicionalmente praticado em campos abertos.

O principal objetivo da Copa do Mundo era popularizar o esporte e atrair a atenção do mundo. O evento apoia o objetivo da federação de globalizar o esporte, atraindo novos países para competir no esporte no futuro.

Depois de quase uma semana de intensa competição, nossas duas seleções chegaram à final da Copa do Mundo Kho Kho. Na categoria masculina, a seleção local, a Índia, derrotou a África do Sul em um duelo extremamente acirrado. Embora o Proteas tenha se esforçado além de suas possibilidades e ameaçado tirar a partida dos anfitriões, a equipe da casa acabou vencendo e agora enfrentará o Nepal na final.

Na divisão feminina, a Índia derrotou a África do Sul ao vencer o confronto com folga. A seleção feminina indiana continuou a dominar o torneio e manteve intacto seu histórico impecável.

Quando e onde será disputada a final da Copa do Mundo Kho Kho?

A final inaugural da Copa do Mundo Kho Kho será realizada no Estádio Indira Gandhi, em Nova Delhi, Índia, tornando o local um centro central para o evento.

A maior final acontecerá no dia 19 de janeiro, às 18h IST (em diante).

Quem disputará a final masculina da Copa do Mundo Kho Kho 2025?

O Nepal derrotou o Irã por 72 a 20 para garantir uma vaga na final, enquanto a anfitriã Índia venceu a África do Sul para avançar. A Índia enfrentará agora o Nepal na primeira final masculina da Copa do Mundo Kho Kho.

Quem jogará a final feminina da Copa do Mundo Feminina Kho Kho?

O Nepal derrotou Uganda por 89 a 18 para garantir uma vaga na final, enquanto a anfitriã Índia derrotou a África do Sul em um encontro emocionante para seguir em frente. A Índia enfrentará agora o Nepal na primeira final feminina da Copa do Mundo Kho Kho.

Onde e como assistir à final da Copa do Mundo Kho Kho ao vivo na Índia?

A Star Sports transmitirá a final da Copa do Mundo Kho Kho no Star Sports 1 HD e Star Sports First, enquanto o Doordarshan fornecerá cobertura regional nacional.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo da final da Copa do Mundo Kho Kho na Índia?

Disney+ Hotstar se junta como parceiro de streaming OTT e transmitirá ao vivo a final da Copa do Mundo Kho Kho, oferecendo acesso de streaming digital para fãs em toda a Índia.

