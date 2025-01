Onde e como assistir ao vivo as quartas de final de Novak Djokovic x Carlos Alcaraz?

As quartas de final do Aberto da Austrália serão o oitavo encontro da dupla.

Um confronto de grande sucesso está previsto nas quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre os arquirrivais Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. A tão esperada batalha deverá bater recordes dentro e fora de campo, com público recorde.

Alcaraz tem dominado a sua campanha em Melbourne Park até agora, enquanto Djokovic começou timidamente, mas chega a esta competição com vitórias abrangentes. A última batalha da dupla foi na final das Olimpíadas de Paris, confronto icônico em que Djokovic viu o “tênis completo”.

O sérvio lidera o Alcaraz por uma margem estreita de 4-3 nos confrontos diretos, mas tem uma vantagem de 2-0 sobre o espanhol em quadra dura. Embora os torcedores estejam acostumados a ver os dois se enfrentando no final de um grande evento, a sétima colocação de Djokovic sempre exigiu um empate desafiador.

Quando e onde serão disputadas as quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic?

A partida das quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic acontecerá a partir de 21 de janeiro de 2025 na icônica Rod Laver Arena em Melbourne, Victoria, Austrália. O concurso de alta tensão está marcado para as 14h40 IST.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo da partida das quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic na Índia?

Os telespectadores indianos podem assistir à rodada das quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic na Sony Sports Network e seu serviço de streaming, SonyLiv.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo da partida das quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic nos EUA?

Os telespectadores do Reino Unido podem assistir ao jogo de grande sucesso ao vivo no Eurosport e no parceiro de streaming Discovery Plus.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo da partida das quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic no Reino Unido?

ESPN e Tennis Channel transmitirão o tão aguardado confronto nos EUA ao lado dos parceiros de streaming ESPN+ e Fubo.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo da partida das quartas de final do Aberto da Austrália de 2025 entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ao redor do mundo?

Fãs de todo o mundo podem assistir à deliciosa batalha através de seus respectivos canais de streaming.

Região Canal de TV/streaming EUA Canal de tênis, ESPN Canadá TSN, RDS Austrália Stan Sport, Canal Nove Nova Zelândia Céu Nova Zelândia Reino Unido e resto da Europa Eurosport Índia e subcontinente Esportes Sony América Latina e Caribe ESPN Internacional Médio Oriente estar no esporte Ásia Central Eurosport Porcelana CFTV, iQIYI Japão UAU Brunei, Camboja, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia estar no esporte Alemanha transmissão esportiva

