Onde e como assistir aos jogos da NBA ao vivo gratuitamente na Índia?

O Boston Celtics é o atual campeão.

O 18º campeonato da NBA do Boston Celtics em 2024 foi um sinal de que coisas maiores estavam por vir. Uma temporada 2024-25 potencialmente maior e melhor que não decepcionou. A liga começou com mudanças bem-sucedidas e a segunda edição da Emirates NBA Cup. A temporada regular começou em 22 de outubro de 2024 e teve mudanças óbvias no elenco.

Os atuais campeões enfrentam forte concorrência do Dallas Mavericks, que fortaleceu seu elenco ao assinar o cinco vezes All-Star da NBA Klay Thompson por um contrato de três anos no valor de US$ 50 milhões. O Philadelphia 76ers garantiu a Paul George um enorme contrato de quatro anos no valor máximo de US$ 212 milhões, enquanto o ex-MVP Russell Westbrook se juntou ao Denver Nuggets em um modesto contrato de dois anos no valor de US$ 6,8 milhões.

Além disso, outra série de negociações levou a mudanças para algumas equipes: Os Knicks adquiriram Karl-Anthony Towns em um acordo de três equipes que enviou Julius Randle e Donte DiVincenzo para Minnesota. Os Bulls contrataram Josh Giddey de Oklahoma City para Alex Caruso, enquanto DeMar DeRozan se mudou para Sacramento em uma troca de três times envolvendo os Spurs.

Deixando de lado os negócios, o crescente alcance global da liga não é novidade para ninguém e é um passo pronunciado, já que a iniciativa da NBA de transmitir jogos selecionados gratuitamente semanalmente, que está programada há algum tempo, pode potencialmente tirar vantagem do mercados.

Quais são alguns dos maiores eventos para assistir na NBA nesta temporada? No que diz respeito aos grandes jogos, a temporada incluirá jogos como o evento All-Star no Chase Center de São Francisco em 16 de fevereiro de 2025, onde os melhores jogadores da liga estarão no programa. A temporada regular termina em 13 de abril, depois vem o crucial torneio play-in (15 a 18 de abril) e os playoffs que levam às finais em junho.

Quando e onde acontecerá a NBA 2024-25?

A temporada 2024-25 da NBA começou em 22 de outubro e vai até junho. As equipes competem em jogos realizados em diversos locais, jogando em casa e fora.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo da NBA 2024-25 gratuitamente na Índia?

No momento, não há informações sobre transmissão gratuita de jogos da NBA na Índia.

NBA 2024-25 será transmitido ao vivo gratuitamente durante jogos selecionados no Canal oficial da NBA no YouTube.

