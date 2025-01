Onde e como ver ao vivo a final do Indonésia Masters 2025?

O favorito local Jonatan Christie enfrentará Kunlavut Vitidsarn na final do sexo masculino.

Os finalistas do BWF Indonesia Masters 2025 serão decididos para os confrontos de domingo e incluirão o herói local Jonatan Christie, que chegou à final masculina depois de derrotar Tzu Wei Wang, da China Taipei, em uma semifinal incrivelmente difícil. O defensor Christie Champion, terceiro chefe da série, excedeu a partida semifinal 21-18, 24-22 após uma hora de ação.

Christie enfrentará tailandês Kunlavut Vitidsarn, um dos artistas mais impressionantes do dia. O quarto favorito surpreendeu o número um no mundo Shi Yuqi da China com uma vitória fria e silenciosa por 21-13, 21-17, garantindo seu lugar na final.

Na equipe feminina, Ratchanok Intanon da Tailândia continuou sua boa série, superando Sung Shuo Yun pelo chinês Taipei 21-15, 21-12. Na final, competirá contra Sim Yu Jin, da Coréia do Sul. Sim avançou depois de alcançar uma vitória retumbante de 21-11, 21-10 sobre Wen Chi Hsu, também da China Taipei. Mas deve -se notar que não haverá presença indiana na final.

Quando e onde a rodada final do Indonésia Masters 2025 será realizada?

A rodada final do Indonésia Masters 2025 ocorrerá em 26 de janeiro e será realizada em Istora Senayan em Yakarta, na Indonésia.

Calendário final da Malásia Open 2025:

Duplas mistas (xD) : Guo Xin Wa/Chen Fanghui contra Hiroki Midorikawa/Natsu Saito

: Guo Xin Wa/Chen Fanghui contra Hiroki Midorikawa/Natsu Saito Indivíduo feminino (WS) : Ratchanok Intanon contra Sim Yu Jin

: Ratchanok Intanon contra Sim Yu Jin Duas femininas (WD) : Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong contra o Tan/Thinaah Muralitharan perolados

: Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong contra o Tan/Thinaah Muralitharan perolados Indivíduo masculino (MS) : Kunlavut Vitidsarn contra Jonatan Christie

: Kunlavut Vitidsarn contra Jonatan Christie Duplas masculinas (MD): Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto contra o homem Wei Chong/Tee Kai Wun

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a transmissão televisiva da final do Indonésia Masters 2025 na Índia?

A final do Masters Indonésia será transmitida ao vivo nos esportes 18 canais na Índia e a transmissão ao vivo estará disponível no Disney + Hotstar. Software de torneio BWF fornecerá atualizações de pontuação ao vivo.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e televisão dos mestres da Indonésia 2025 na Malásia?

Os fãs da Malásia podem ver a transmissão ao vivo da final do mestrado da Indonésia nos canais da Astro Network e a Astro Arena transmitirá o evento ao vivo.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e na televisão na final do Indonésia Masters 2025 em Cingapura?

Os fãs de Cingapura podem ver a transmissão ao vivo do Masters 2025 Indonésia em StarHub e transmiti -lo ao vivo nos Sports 1 e 2.

Onde e como ver a transmissão ao vivo da final da Indonésia Masters 2025 na Indonésia?

Os fãs da Indonésia podem ver a final dos mestres indonésios de 2025 em Vidio, Nex Parabola e MNC e transmiti -lo ao vivo em Vidio e MNCTV.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo dos mestres da Indonésia 2025 nos EUA?

Os fãs dos EUA podem ver as finais do torneio na Court Sports Network ou na BWF TV YouTube Canal.

