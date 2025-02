Onde e como ver Jelena Otapenko vs Amanda Ansave Live Final?

Ostopenko aparecerá em sua segunda final do Catar Open.

O WTA Qatar Open 2025 está pronto para coroar um novo campeão. Depois de mais de uma semana de batalhas intensas, a história será feita em Doha. A competição teve alguns dos nomes mais importantes do WTA, incluindo o número um do mundo, Aryna Sabalenka, o zagueiro três vezes IGA Swiatek, Coco Gautf, Elena Rybakina, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng e Jessica PEGULA.

No entanto, apenas uma dessa lista formidável foi a Final Four. Swiatek, que teve um sucesso incrível no Catar, parecia pronto para um quarto título consecutivo. No entanto, Jelena Ostopenko tinha outras idéias. O letão, que teve uma história incrível sobre Swiatek, esmagou o posto em sets seguidos para reservar seu lugar no final.

Ostopenko jogou na final do Catar Open em 2016, mas perdeu para Carla Suárez Navarro em três sets. No entanto, ela espera fazer as pazes desta vez, quando enfrenta Amanda Anisimova no Catar Open Final.

Anisimova teve uma carreira dominante em Doha, espancando pessoas como Victoria Azarenka, Paula Badasa, Leah Fernández, Marta Kostyuk e Ekaterina Alexandrova. O americano está prestes a um triunfo do título WTA-1000 da donzela.

Leia também: Catar Open 2025: Tudo o que você precisa saber sobre o dinheiro dos prêmios e os pontos oferecidos

Jelena Ostapenko e Amanda Anisimova jogaram apenas uma vez no passado, em 2019 nessa mesma competição. O letão foi vitorioso naquele confronto, superando o americano em três sets muito, muito lutando.

Quando e onde Jelena Ostopenko vs Amanda Anisimova no Catar abrirá 2025?

O longo final do WTA Qatar aberto entre Jelena Ostapenko e Amanda Anisimova ocorrerá em 15 de fevereiro às 22h (IST).

O confronto do título será realizado nas dicas duras ao ar livre do complexo internacional de tênis e squash da Khalifa, na capital de Doha, Catar.

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo por Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova Final Match no Qatar Open 2025 na Índia?

Infelizmente, não há transmissão ou transmissão ao vivo disponível para o jogo final do Qatar Open 2025 entre Jelena Ostopenko e Amanda Anisimova na Índia. No entanto, você pode acompanhar as pontuações ao vivo no site oficial.

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo por Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova Final Match no Qatar Open 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver a partida de sucesso ao vivo no Sky Sports e Streaming Partner Discovery Plus.

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo por Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova Final Match no Qatar Open 2025 nos EUA.

A ESPN e o canal de tênis transmitirão o concurso cheio de ação nos Estados Unidos, juntamente com os parceiros de transmissão ESPN+ e Fubo.

Leia também: Catar Open: Lista completa dos vencedores do título

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão ao vivo por Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova Final Match no Qatar Open 2025 em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver a batalha altamente esperada através de seus respectivos canais de transmissão.

Região Canal de televisão/transmissão EUA Canal de tênis, ESPN Canadá Dazn, Ty Austrália Bein esportes Reino Unido Esportes de céu

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama