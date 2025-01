“Onde é o lugar?” Ravi Ashwin revela porque não pediu o teste de despedida

Ravi Ashwin aposentou-se do críquete internacional em 18 de dezembro de 2024.

Ravi Ashwin tomou a surpreendente decisão de se aposentar no meio do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25. Ele anunciou sua decisão após a conclusão da terceira Prova da série no Gabba em Brisbane.

O experiente jogador indiano terminou a sua carreira com 765 postigos internacionais: 537 em Testes, 156 em ODIs e 72 em T20Is. Além de suas impressionantes estatísticas de boliche, o jogador versátil de 38 anos marcou 3.503 corridas no teste de críquete com uma média de 25,75, auxiliado por seis séculos e 14 meios séculos.

A contribuição de Ashwin no críquete limitado é frequentemente esquecida. O jogador de 38 anos jogou regularmente pela Índia entre 2011 e 2017, desempenhando papéis cruciais nas campanhas da Copa do Mundo de Críquete da ICC de 2011 e do Troféu dos Campeões da ICC de 2013.

Após o anúncio da aposentadoria de Ashwin, os fãs recorreram às redes sociais para compartilhar homenagens emocionantes. Muitos, incluindo Kapil Dev, capitão da Índia vencedor da Copa do Mundo, e Anil Kumble, consideraram que o lendário jogador merecia uma partida de teste de despedida.

Ashwin agora compartilhou sua opinião sobre não conseguir ou pedir um jogo de despedida.

Ravi Ashwin revela porque não pediu o teste de despedida

Falando em seu canal no YouTube, Ashwin mencionou que entendia que não era o jogador titular da equipe de testes indiana nas turnês do SENA (a próxima série de testes da Índia é em junho na Inglaterra) e, portanto, não pediu um teste de despedida.

Ele disse: “Quero jogar mais críquete. (Mas) Onde é o lugar? Obviamente não no camarim indiano, mas em outro lugar. Quero ser honesto com o jogo. Imagine se você quisesse fazer uma prova de despedida mas não merecesse vaga. Imagine que só fui selecionado porque era minha prova de despedida. Eu não quero isso.”

Ashwin acrescentou que as grandes despedidas são temporárias e enfatizou que o jogo já lhe trouxe alegria e felicidade duradouras.

Ele acrescentou: “Que diferença faz se eu sair com a bola e as pessoas aplaudirem? Quanto tempo durarão esses aplausos? Na era pré-mídia social, as pessoas falavam sobre isso e esqueciam em uma semana. Não há necessidade de uma despedida. O jogo nos deu muita alegria e jogamos com felicidade.”

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.