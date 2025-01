Onde está o campeonato nacional? Local do jogo do playoff de futebol universitário, data do estado de Ohio x Notre Dame

2025 futebol universitário O Campeonato Nacional de Playoffs é definido no qual (8) Ohio State e (7) Notre Dame se enfrentarão pelo prêmio mais ilustre do esporte. Esta será a primeira chance de Notre Dame de ganhar um campeonato nacional desde 2012, com os Buckeyes retornando à disputa do título nacional pela segunda vez sob o comando do técnico Ryan Day.

O estado de Ohio deixou um rastro de destruição no caminho para o Campeonato Nacional CFP. Os Buckeyes venceram seus dois primeiros jogos dos playoffs contra o Tennessee e o Oregon, o melhor colocado, por um placar combinado de 83-38. Eles superaram seus adversários por 35 a 0 no primeiro quarto das duas primeiras rodadas.

Então, no Cotton Bowl contra o Texas, Ohio State foi levado ao limite por alguns atos heróicos no final do jogo do atacante defensivo Jack Sawyer, que demitiu o quarterback do Longhorns, Quinn Ewers, e devolveu a bola seguinte, ele foi de 83 jardas para um touchdown e selou um 28. -14 vitória.

Os esforços de Notre Dame foram igualmente impressionantes. Os Fighting Irish venceram Indiana no primeiro round e Georgia no Sugar Bowl por uma média de 11,5 pontos. O confronto do Orange Bowl contra o Penn State foi por água abaixo, mas uma interceptação oportuna do cornerback Christian Grey e um field goal decisivo de 41 jardas do chutador Mitch Jeter selaram uma vitória de 27-24 para o time de Marcus Freeman.

Onde assistir Ohio State x Notre Dame

Data: Segunda-feira, 20 de janeiro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, Geórgia

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)