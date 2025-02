Onde fica o Super Bowl 2025? Data, hora, localização, canal de televisão, transmissão para chefes vs. Eagles em Nova Orleans

Os Chefes da Philadelphia Eagles e Kansas City atingiram seus ingressos para o LIX do Super Bowl com vitórias no campeonato no domingo. O jogo mais importante da temporada será realizado no Caesars Superdome, Hogar of the Saints, em Nova Orleans, Louisiana, em 9 de fevereiro de 2025, e começará aproximadamente às 18h30 ET.

Nova Orleans era Originalmente concedido Super Bowl LviiiMas a liga mudando a duração da temporada regular forçou a alterar os planos. Quando o NFL Ele passou de 17 a 18 semanas, o Super Bowl foi retirado por semana e criou um conflito naquele ano com as já programadas Mardi Gras.

Em vez da organização Caesars Superdome em 2024, o Allegiant Stadium, em Las Vegas, foi o pano de fundo do jogo do Super Bowl no ano passado entre os chefes de Kansas City e os 49ers de São Francisco.

O Superdome é um edifício importante para o povo de Nova Orleans e foi um local de refúgio para 30.000 evacuados afetados pelo furacão Katrina em 2005. Eles temiam que o estádio precisasse ser demolido, mas pudesse reconstruí -lo. O estádio também organizou eventos e shows ao longo dos anos.

Nueva Orleans é rico em cultura e a cidade planeja mostrar aos fãs de futebol que participam do bom momento que pode ser fácil.

“Estamos prestes a organizar uma das maiores festas abertas do planeta”, disse Marcus Brown, presidente do comitê anfitrião do New Orleans Super Bowl.

Nova Orleans está empatada com Miami para a maioria dos Super Bowls organizados por uma cidade. Com o oitavo campeonato realizado em Caesars Superdome, o estádio está estendendo seu próprio recorde para a maioria dos Super Bowls organizados por um estádio.

O Super Bowl IV foi o primeiro Super Bowl organizado em Nova Orleans, que ocorreu em 1970. O último Super Bowl organizado em Nova Orleans foi em 2013 para o Super Bowl XLVII, quando John Harbaugh e Jim Harbaugh se enfrentaram no “Harbaugh Tigela ”

O Baltimore Ravens derrotou o San Francisco 49ers em um jogo memorável que também tinha um Show de tempo parcial para lembrar, com Beyoncé e uma reunião infantil de destino. As luzes se apagaram após o desempenho deles, adiando o jogo.

Aqui está uma olhada em todos os Super Bowls alojados em Nova Orleans:

Super Bowl 4: Kansas City Chiefs 23, Minnesota Vikings 7

Kansas City Chiefs 23, Minnesota Vikings 7 Super Bowl VI: Dallas Cowboys 24, Miami Dolphins 3

Dallas Cowboys 24, Miami Dolphins 3 Super Bowl IX: Pittsburgh Steelers 16, Minnesota Vikings 6

Pittsburgh Steelers 16, Minnesota Vikings 6 Super Bowl XII: Dallas Cowboys 27, Denver Broncos 10

Dallas Cowboys 27, Denver Broncos 10 Super Bowl XV: Oakland Raiders 27, Philadelphia Eagles 10

Oakland Raiders 27, Philadelphia Eagles 10 Super Bowl XX: Chicago Bears 46, New England Patriots 10

Chicago Bears 46, New England Patriots 10 Super Bowl XXIV: San Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10

San Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10 Super Bowl XXXI: Green Bay Packers 35, New England Patriots 21

Green Bay Packers 35, New England Patriots 21 Super Bowl XXXVI: New England Patriots 20, St. Louis Rams 17

New England Patriots 20, St. Louis Rams 17 Super Bowl XLVII: Baltimore Ravens 34, San Francisco 49ers 31

A liga anunciou em setembro que o vencedor do Grammy de 17 horas Kendrick Lamar liderará o show de tempo na parte.

Onde ver o lixo do Super Bowl

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: Fubo

Parte -Time Show: Kendrick Lamar