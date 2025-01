Onde os 49ers escolherão no Draft da NFL de 2025 após a derrota no final da temporada apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Com a decepcionante temporada de 2024 dos 49ers oficialmente encerrada, São Francisco pode se concentrar no Draft de 2025 da NFL.

Os 49ers agora estão presos à 11ª escolha geral no draft de 2025, depois de sofrer uma Derrota por 47-24 para o Arizona Cardinals Domingo no State Farm Stadium.

São Francisco comemorou pela última vez o 11ª escolha geral no Draft da NFL de 2010selecionando ataque ofensivo Anthony Davis fora de Rutgers. Davis seria titular em 79 jogos pelo 49ers, incluindo oito partidas nos playoffs, ao longo de seis temporadas.

Durante a gestão do técnico Kyle Shanahan e do gerente geral John Lynch mandatos com os 49ersSão Francisco foi selecionado entre os 20 primeiros cinco vezes. Aqui está quem os 49ers escolheram com essas escolhas.

É aqui que Ordem preliminar da NFL de 2025 encontrado depois da tarde de domingode jogos:

1. Titãs do Tennessee (3-14)

2.Cleveland Browns (3-14)

3. Gigantes de Nova York (3-14)

4. Patriotas da Nova Inglaterra (4-13)

5. Jaguares de Jacksonville (4-13)

6. Las Vegas Raiders (4-13)

7. Jatos de Nova York (5-12)

8. Carolina Panteras (5-12)

9. Santos de Nova Orleans (5-12)

10. Ursos de Chicago (5-12)

11. São Francisco 49ers (6-11)

12. Dallas Cowboys (7-10)

13. Golfinhos de Miami (8-9)

14. Indianápolis Colts (8-9)

15. Falcões de Atlanta (8-9)

16. Cardeais do Arizona (8-9)

17. Cincinnati Bengals (9-8)

18.Seattle Seahawks (10-7)

**

19. Houston Texas (10-7)

20. Tampa Bay Buccaneers (10-7)

21.Denver Broncos (10-7)

22. Pittsburgh Steelers (10-7)

23. Los Angeles Rams (10-7)

24. Green Bay Packers (11-6)

25. Carregadores de Los Angeles (11-6)

26. Comandantes de Washington (12-5)

27. Baltimore Ravens (12-5)

28. Filadélfia Eagles (14-3)

29. Contas de Búfalo (13-4)

30. Minnesota Vikings (14-2)

30. Leões de Detroit (14-2)

32. Chefes de Kansas City (15-2)