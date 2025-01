Onde será o campeonato nacional em 2026? Cronograma, locais e datas dos playoffs do futuro futebol universitário

O primeiro playoff de futebol universitário de 12 equipes terminou com (8) Ohio State derrotando (7) Notre Dame por 34-23 no campeonato nacional de playoff de futebol universitário no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Com a temporada oficialmente encerrada, é hora de olhar para os futuros locais dos jogos do título CFP.

Depois de sediar o jogo do título CFP entre Alabama e Ohio State durante a temporada de 2020, Miami Gardens novamente terá tempo para sediar outro jogo do campeonato nacional em 19 de janeiro de 2026. O segundo ano do formato de 12 equipes verá o campeonato nacional. jogo disputado no Hard Rock Stadium, no sul da Flórida, marcando a terceira vez na era CFP que um campeão nacional será coroado no Sunshine State.

Las Vegas sediará o jogo do título nacional na próxima temporada, em 25 de janeiro de 2027. O Allegiant Stadium sediou o Super Bowl do ano passado entre o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs, e isso marcará o último jogo de futebol americano em Sin City. Las Vegas sediará a Final Four masculina em 2028.

Os próximos três locais para o jogo do título nacional serão o Caesars Superdome em Nova Orleans (24 de janeiro de 2028), o AT&T Stadium em Dallas (22 de janeiro de 2029) e o retorno ao Hard Rock Stadium (21 de janeiro de 2030) em). Miami. Nova Orleans sediará o jogo do título CFP pela segunda vez, depois que a LSU completou uma temporada perfeita com uma vitória sobre Clemson em 2020.

Locais do Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário