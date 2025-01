Onde será o Super Bowl 2025? Local, hora, data, TV, streaming, artista do intervalo do Super Bowl 59

O Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs garantiram seus ingressos para o Super Bowl LIX com vitórias no domingo. O maior jogo da temporada acontecerá no Caesars Superdome, casa do Saints, em Nova Orleans, Louisiana, no dia 9 de fevereiro de 2025. O jogo começará às 18h30 horário do leste dos EUA.

Nova Orleans foi foi originalmente premiado com o Super Bowl LVIIImas a mudança na duração da temporada regular da liga forçou-a a modificar seus planos. quando ele NFL passou de 17 para 18 semanas, o Super Bowl foi adiado uma semana e criou um conflito naquele ano com as já agendadas comemorações do Mardi Gras.

Em vez do Caesars Superdome como sede em 2024, o Allegiant Stadium em Las Vegas foi o cenário do jogo do Super Bowl do ano passado entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers.

O Superdome é um edifício importante para o povo de Nova Orleans e foi local de refúgio para 30.000 evacuados afetados pelo furacão Katrina em 2005. Eles temiam que o estádio precisasse ser demolido, mas conseguiram reconstruí-lo. O estádio também já recebeu eventos e concertos ao longo dos anos.

Nova Orleans é rica em cultura e a cidade planeja mostrar aos torcedores de futebol presentes como o Big Easy pode ser bom.

“Estamos prestes a sediar uma das maiores festas abertas do planeta”, disse Marcus Brown, presidente do comitê anfitrião do Super Bowl LIX de Nova Orleans.

Nova Orleans está empatada com Miami no maior número de Super Bowls organizados por uma cidade. Com o oitavo campeonato realizado no Caesars Superdome, o estádio está ampliando seu próprio recorde de maior número de Super Bowls realizados em um único estádio.

O Super Bowl IV foi o primeiro Super Bowl realizado em Nova Orleans e aconteceu em 1970. O último Super Bowl realizado em Nova Orleans foi em 2013 para o Super Bowl XLVII, quando John Harbaugh e Jim Harbaugh se enfrentaram no “Harbaugh Bowl”.

O Baltimore Ravens derrotou o San Francisco 49ers em um jogo memorável que também teve um show do intervalo inesquecível, com Beyoncé e uma reunião do Destiny’s Child. As luzes se apagaram após a apresentação, atrasando o jogo.

Aqui está uma olhada em todos os Super Bowls realizados em Nova Orleans:

Super Bowl 4: Kansas City Chiefs 23, Minnesota Vikings 7

Kansas City Chiefs 23, Minnesota Vikings 7 Super Bowl VI: Dallas Cowboys 24, Miami Dolphins 3

Dallas Cowboys 24, Miami Dolphins 3 Super Bowl IX: Pittsburgh Steelers 16, Minnesota Vikings 6

Pittsburgh Steelers 16, Minnesota Vikings 6 Super Bowl XII: Dallas Cowboys 27, Denver Broncos 10

Dallas Cowboys 27, Denver Broncos 10 Super Bowl XV: Oakland Raiders 27, Philadelphia Eagles 10

Oakland Raiders 27, Philadelphia Eagles 10 Super Bowl XX: Chicago Bears 46, New England Patriots 10

Chicago Bears 46, New England Patriots 10 Super Bowl XXIV: São Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10

São Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10 Super Bowl XXXII: Green Bay Packers 35, New England Patriots 21

Green Bay Packers 35, New England Patriots 21 Super Bowl XXXVI: New England Patriots 20, St.

New England Patriots 20, St. Super Bowl XLVII: Baltimore Ravens 34, São Francisco 49ers 31

A liga anunciou em setembro que o vencedor de 17 prêmios Grammy Kendrick Lamar será a atração principal do show do intervalo.

Onde será o Super Bowl 2025?

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18h30, horário do leste

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: fubo

Show do intervalo: Kendrick Lamar