Onde ver a estréia do Luka Doncic’s Lakers: TV Channel, transmissão ao vivo online como a nova estrela do andar

Luka Doncic é oficialmente membro do Los Angeles Lakers, e o Guarda Superstar estreará por sua nova equipe na segunda -feira à noite contra o Jazz. A estréia de Doncic chegará um pouco mais de uma semana depois que o Dallas Mavericks mudou surpreendentemente o Lakers em um acordo que concordou no final de 1º de fevereiro. Doncic não jogou em um jogo do Natal devido a uma tensão no bezerro.

Os Lakers estão entregando as camisetas Luka T Para todos os fãs que freqüentam a areia do Crypto.com na segunda -feira. Aqui mostramos como ver a estréia de Doncic:

Onde ver a estréia dos Lakers de Luka Doncic

Tempo: 22:30 | Data: Segunda -feira, 10 de fevereiro

Localização: Crypto.com Arena – Los Angeles

Canal de televisão: ESPN | Transmissão ao vivo: Fubo (Tente de graça)

Chance: LAL -12,5 | O/U: 236.5

Originalmente, pensava -se que a partida de sábado contra o Indiana Pacers era uma opção para sua estréia, mas a equipe queria ver como Doncic responde depois de participar contra cinco contra cinco na prática nesta semana.

Os Lakers têm jogos consecutivos contra o Jazz, em Los Angeles na segunda -feira e depois na quarta -feira em Salt Lake City, antes do resto das estrelas. Os Lakers retornam à ação em 19 de fevereiro contra o Charlotte Hornets após o intervalo, então Doncic terá várias oportunidades contra os oponentes da loteria para continuar molhando os pés com o Lakers.

O Lakers, no entanto, não verá Mark Williams na segunda -feira à noite ou em qualquer noite. O comércio do Lakers no centro de Hornets desabou no fim de semana quando Williams Como relatado, seu físico falhou.