Onde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano, Alinhamentos, Probabilidades: A Liga Live Stream, Pick, Previsão

A corrida pelo título da liga pode ser equilibrada em favor de Barcelona na segunda -feira, quando a equipe de Hansi Flick tem a oportunidade de chegar ao topo da tabela com uma vitória contra Rayo Vallecano. Os campeões de 2022-23 vão para o jogo em terceiro lugar, mas apenas três pontos dos líderes da liga, Real Madrid, depois que eles desenharam Otasasuna no sábado. O Barcelona entra no jogo de segunda -feira com um diferencial de gols que é 10 melhor que o Real Madrid, deixando -os com uma grande oportunidade de voltar ao primeiro lugar. No entanto, um jogo contra Rayo não será necessariamente fácil: eles entrarão no jogo em sexto lugar e estão de olho em um lugar na competição européia na próxima temporada.

É isso que você precisa saber antes de ajustar.

Data : Segunda -feira, 17 de fevereiro | Tempo 15h

: Segunda -feira, 17 de fevereiro | 15h Localização : Lluis Company Stadium Olimpic – Barcelona, ​​Espanha

: Lluis Company Stadium Olimpic – Barcelona, ​​Espanha Transmissão ao vivo: ESPN+

ESPN+ Ímpar: Barcelona -600; Desenhe +650; Ray Vallecano +1000

Ripas

O Barcelona não perdeu no Ano Novo, com uma corrida invicta de 11 jogos que incluiu sua vitória da declaração por 5-2 sobre o Real Madrid na final do Supercup no mês passado. Ele permitiu que eles retornassem à corrida pelo título, que eles ordenaram no início da temporada, e também entrarem no confronto de segunda -feira. Sua forte forma na Liga dos Campeões da UEFA significou que eles garantiram a passagem direta para a rodada de 16, salvando -os algumas semanas de ação no meio da semana.

Os objetivos têm sido uma força particular para o Barcelona, ​​que tem 41 gols em sua carreira invicta de 11 jogos. Robert Lewandowski e Raphinha lideram o caminho, com 31 e 24 gols em todas as competições, respectivamente. Esse atacante realmente lhes permitiu sobreviver às suas deficiências defensivas, que menosprezaram por razões óbvias, mas são muito reais: elas só têm quatro folhas limpas em 11 jogos, o que pode causar um pouco de drama na segunda -feira.

Alinhamento projetado

Szczesny, Azul, Araujo, Casar, Balde, Jong, Petry, Mãe, Gavi, Raphawski.

Previsão

Pode não ser exatamente um jogo simples para o Barcelona, ​​mas eles têm todas as ferramentas necessárias para obter outra vitória sem complicações que as levam ao topo da mesa. Escolher: Barcelona 3, Rayo Vallecano 1