Onde ver Lionel Messi, Inter Miami vs. Olimpia: Broadcast Live, como ver, a hora de início

Inter Miami irá para Honduras quando a pré -temporada começar a chegar a Olimpia. Enquanto os negros jogaram em cinco países diferentes até agora, eles tiveram uma pré -temporada mais condensada do que na última temporada que os viu viajar pela Ásia antes de iniciar o jogo da MLS. Parte do raciocínio por trás disso se deve a Javier Mascherano para preparar o time para o jogo da Copa da Concacaf, onde Heron enfrentará o Sporting Kansas City na quarta -feira.

Jogar equipes nas Américas ajudará a preparar Miami para a Copa dos Campeões, onde gostaria de chegar à final depois de ser curta na última temporada, mas a equipe está na direção certa com uma pré -temporada invicta até agora.

Aqui estão nossas histórias, como você pode ver o jogo e mais:

Como olhar e provavelmente



Data : Sábado, 8 de fevereiro | Tempo 20h e

: Sábado, 8 de fevereiro | 20h e Localização : Estádio Olímpico Metropolitano – San Pedro Sula, Honduras

: Estádio Olímpico Metropolitano – San Pedro Sula, Honduras Transmissão ao vivo: Intermiamicf.com

A temporada está se aproximando rapidamente

Com a temporada se aproximando rapidamente, Mascherano ficará feliz com a preparação de Miami até agora, mas a pressão é sempre diferente quando as luzes acendem para começar a temporada. Com mudanças na defesa e no centro do país, não há equipe.

As garças melhoraram em seu acúmulo à medida que a pré -temporada avançou e, é claro, as coisas são mais fáceis com Lionel Messi e Luis Suarez no XI. A maneira pela qual Miami obtém a bola no espaço determinará como está a temporada, mas será necessário um crescimento de jogadores mais jovens como Benjamin Cremaschi para progredir em todas as áreas em competições. Depois de ficar aquém dos playoffs da Copa MLS, o padrão foi estabelecido; portanto, com a pré -temporada chegando ao seu fim, os resultados importarão mais.

Previsão

Jogar uma das melhores equipes da América do Sul em um ambiente hostil será uma boa experiência de crescimento para a Inter Miami, pois são responsáveis ​​pelos negócios, continuando sua pré -temporada invicta. Escolher: Olimpia 1, Inter Miami 3