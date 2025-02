Onde ver o Aston Villa vs. Liverpool, Alinhamento, Probabilidades: Transmissão ao vivo da Premier League, Pick, Previsão

Os líderes da Premier League, Liverpool, retornam a jogar na quarta -feira, quando viajam para o Aston Villa, já que esperam estender sua impressionante vantagem no topo da mesa. Atualmente, os Reds têm uma vantagem de sete pontos no Arsenal do segundo lugar e poderiam fazer 10 com uma vitória sobre o Villa, com o aviso de que eles jogaram um jogo mais do que quase qualquer outro time. Enquanto isso, Villa fica em oitavo e pode chegar ao sétimo com uma vitória, o que colocaria apenas dois pontos em uma posição da UEFA Europa League atualmente prometida ao quinto time.

Data: Quarta -feira, 19 de fevereiro | Tempo: 14:30 e

Quarta -feira, 19 de fevereiro | 14:30 e Localização: Villa Park – Birmingham, Inglaterra

Villa Park – Birmingham, Inglaterra TV: Rede dos EUA Transmissão ao vivo: FUBO (Teste gratuito)

Rede dos EUA FUBO (Teste gratuito) Ímpar: Aston Villa +290; Desenhe +290; Liverpool -115

As coisas ainda estão em uma tendência na direção certa para o Liverpool na primeira temporada de Arne Slot: eles encontram uma almofada de sete pontos no topo da mesa, eles terminaram o topo da primeira fase da liga da liga do A liga da UEFA campeão e reservou um lugar no EFL do último mês da Copa. No entanto, o impacto de uma longa temporada parece ter atingido eles, o que significa que eles parecem um pouco mais vulneráveis ​​do que na primeira metade da temporada, quando as vitórias chegaram como um relógio.

Tome a vitória de domingo por 2-1 sobre o Wolverhampton Wanderers como exemplo. Os Reds obtiveram seus dois gols de 10 chutes no primeiro tempo, mas se aposentaram completamente no segundo tempo, sem disparar após o intervalo, enquanto os lobos levaram 10 naquele período. Isso não é exatamente um motivo para soar o alarme: Mohamed Salah permanece sensacional com 28 gols em todas as competições, atuando essencialmente como um código de truques, mesmo nos piores dias de Liverpool, como o domingo. Cody Gakpo e Luis Díaz também foram solidamente com 16 e 13 gols, respectivamente, esta campanha, e poderiam participar e ajudar Salah.

Alinhamento projetado

Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Roberts, Graven, Macah, Escócia, Szoslai, Gakpo, Díaz

Previsão

O Liverpool definitivamente não é o mais fresco, mas eles certamente têm qualidade suficiente para vê -los nesse jogo. Espere outra vitória para os líderes da liga, mesmo que seja algo chato. Escolher: Aston Villa 0, Liverpool 1