Onde ver o concurso Dunk Slam NBA: tempo, canal de televisão, transmissão ao vivo, seleções para 2025 All-Star Saturday Night Night Night

O fim de semana da NBA All-Star está aqui. E antes da liga apresentar seu novo formato de jogo All-Star no domingo, temos alguns troféus para distribuir no sábado. O NBA All-Star Saturday Night voltou com três eventos: The Skills Challenge, Shotout de 3 pontos e concurso de Slam Dunk. A ação ocorrerá no Centro de Warriors Chase de Los, em São Francisco.

Antes de chegar às nossas seleções, vamos apresentar a programação para a noite de sábado.

Data: Sábado, 15 de fevereiro | Localização: Chase Center – São Francisco

Canal de televisão: Tnt e trutv | Transmissão ao vivo: Max

Não sei dizer o quão invertido são os participantes no sábado. Mas posso ajudá -lo a guiá -lo estrategicamente pelo campo minerado, que é o mercado de apostas no fim de semana de estrelas. Embora eu ofereça seleções abaixo para todos os principais eventos, o mais importante são os processos de pensamento que o guiarei abaixo. Não existe uma maneira confiável de escolher vencedores no fim de semana All-Star, mas você quase sempre pode encontrar o valor certo.

Desafio de habilidade

Este é o evento único que eu conscientemente evito todos os anos. É um caos total. O desempate oficial é um concurso de tiro em quadra de meia quadra. Meu verdadeiro conselho é evitar esse evento como praga. No entanto, se você insistir, pergunte a si mesmo: em quem você confia para fazer fotos abertas? O Team Rooks é composto pelas duas melhores seleções no draft de junho, Alex Sar e Zaccharie Risacher, que têm porcentagens eficazes de metas de campo abaixo de 50. Eles estão fora. Team Warriors inclui Draymond Green. Não estou colocando meu dinheiro com muito esforço em alguém que atira como se eu estivesse usando uma mochila. Isso deixa os esporões da equipe e da equipe do Cavs. Se você está me forçando a fazer uma escolha, eu estaria no Spurs (+220), porque Chris Paul e Victor Wembanyama são o tipo de maníaco competitivo que pode levar a sério para ganhar isso a sério, mas não posso enfatizar isso o suficiente, isso É o evento a evitar.

Concurso de 3 pontos

A chave a apostar no concurso de 3 pontos é não descobrir quem apostar. Ele está descobrindo quem Não aposta. Lembre -se de que o ato de disparar um basquete é inerentemente aleatoriamente. Não é como se Stephen Curry vencesse este evento todos os anos. Então, quais são nossos indicadores de valor? Primeiro, podemos obter completamente Damian Lillard (+350) da placa. Somente Larry Bird venceu este evento três vezes, e Lillard venceu duas vezes. Lillard venceu os dois últimos, mas antes dele, ninguém o havia conquistado consecutivamente de Jason Kapono. Se você quiser apostar em uma multidão de 3, faça -o, mas não estou fazendo isso com o dinheiro favorito.

Aqui está uma tendência estranha de monitorar: fora das recentes vitórias de Lillard e Curry, a experiência tende a causar mais mal do que ultimamente neste evento. Karl-Anthony Towns, Joe Harris e Eric Gordon têm vitórias recentes em suas primeiras tentativas no evento. Devin Booker e Buddy Hield venceram em sua segunda rodada. Embora eu não acredite necessariamente que isso significa que você deve correr para apostar o primeiro no primeiro, isso sugere que há algum valor em lugares surpreendentes. Nossos iniciantes são Darius Garland, Cameron Johnson, Cade Cunningham e Norm Powell. Não estou tomando Cunningham simplesmente porque nada na história da NBA sugere que é o mesmo atirador que seus concorrentes. Johnson com +750, no entanto, representa um bom aumento em comparação com Garland (+500) e Powell (+550), então vou tomar Johnson como minha escolha aqui.

Concurso derrubado

Encontrar as chances do concurso de imersão pode ser um pouco complicado, então estamos emprestando alguns dos Relatório preto aqui. No entanto, só precisamos cobrir um jogador. Pegue Mac McClung para -220. Essa linha representa probabilidades implícitas de 68,75%. Agora, pergunte -se honestamente: depois de ter visto as duas últimas competições de despejo, você acha que Mac McClung tem menos de 70% de chances de ganhar isso? Para mim, a resposta parece mais próxima de 80%. Ele poderia perder. Se a fadiga eleitoral existe para o MVP, provavelmente também existe para competições derrubadas. Mas ainda não estamos lá. McClung aparece em nosso mundo da NBA uma vez por ano apenas para ganhar essas coisas. Agora é a realeza do concurso de vôlei, e os juízes lhe darão o benefício da dúvida que vem com isso. O empate vai para McClung. Tenho dificuldade em ver alguém o atingir diretamente. Quase nunca sugiro apostas menos dinheiro em resultados individuais, mas não pense muito.