Onde ver o FC Porto vs. Como ciganos, alinhamentos: transmissão ao vivo da Liga da UEFA Europa, probabilidades, previsão, seleção

O FC Porto será o apresentador de Roma na quinta -feira para a primeira mão do playoff da UEFA Europa League antes dos 16 anos nas etapas de qualificação. O lado vencedor do empate pode encontrar Lazio na próxima rodada, com uma possível Derby della Capital, se o lado de Claudio Ranieri conseguir superar o Porto. Havia apenas uma diferença de um ponto entre as duas equipes na fase da liga, desde que Roma terminou em 15 com 12 pontos, enquanto a equipe local terminou 18 com 11 pontos em oito jogos. É isso que você precisa saber:

Como olhar e provavelmente

Data: Quinta -feira, 13 de fevereiro | Tempo: 15h

Quinta -feira, 13 de fevereiro | 15h Localização: Estádio Dragao – Porto, Portugal

Estádio Dragao – Porto, Portugal Olhar: Paramount+

Paramount+ Ímpar: FC Porto +135; Desenhe +230; Como Romaní +190

Notícias da equipe

FC Porto: A equipe local não pode contar com Ivan Marcano, Marko Grujic e Martim Fernandes, que são feridos, enquanto Nico González se juntou ao Manchester City nos últimos dias da janela de transferência de inverno. O atacante de Otavio está retornando após a suspensão e fará seu retorno nas 11 iniciais

Possível FC Porto XI: Costa; Djalo, palavra, hotel; Mario, Eustaquo, Varela, Moura; Pepe, Mora; Aghehowa.

Como Romani: A equipe de Claudio Ranieri contará com Paulo Dybala e Artem Dovbyk do ataque, enquanto Alexis Saelemaekers e Angelino começarão em ambas as asas.

Possível como roma xi: Svilar; Mancini, Hummels, Ascoka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

Previsão

Espera -se que o jogo esteja próximo e tudo será decidido na seção de retorno na próxima semana. Escolher: FC Porto 1, Roma 1.