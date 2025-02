Onde ver o jogo 2025 do NBA Rising Stars: tempo, canal de TV, listas, transmitir enquanto inicia o fim de semana das estrelas

Ele NBA Ele descerá na área da baía neste fim de semana para as festividades anuais de estrelas. Como sempre, a ação começará seriamente na noite de sexta -feira com o Rising Stars Challenge, que dá aos melhores jogadores jovens da liga a oportunidade de aproveitar o centro do palco.

O grupo de jogadores para as estrelas em ascensão foi anunciado em 28 de janeiro e apresenta uma combinação de novatos, estudantes de segundo ano e destaques da liga de G.. pelo escritório da liga.

O evento Rising Stars deste ano terá quatro equipes, três jogadores da NBA recrutados e treinados pela Golden State Warriors Legends e uma equipe da Liga G, competindo em um mini torneio. A equipe vencedora ganhará o direito de participar do torneio de jogos All-Star da NBA no domingo à noite.

All-Star Game Format of 2025 NBA explicou: A liga estreou a nova competição de estilo de torneio no domingo James Herbert

Os três Equipes da NBA Eles serão treinados por Tim Hardaway, Sr. Chris Mullin e Mitch Richmond, enquanto a equipe da Liga G será dirigida por Jeremy Lin. Aqui está uma olhada na programação completa e listas:

Onde ver 2025 NBA Rising Stars

Data: Sexta -feira, 14 de fevereiro | Tempo: 21:00 e

Localização: Chase Center – São Francisco, Califórnia

TV: Tnt e trutv | Transmissão: Máximo

Primeira rodada

Jogo 1: Equipe C vs. Equipe t

Jogo 2: Team G League vs. Equipe m

Campeonato

Vencedor do jogo 1 vs. Vencedor do jogo 2

Equipamento da equipe T.

Treinador: Tim Hardaway Sr.

*Substituição de lesões por direito animado II (Dallas Mavericks)

Lista da equipe M.

Treinador: Mitch Richmond

*Substituição para lesões para Yves Missi (Nova Orleans Pelicans)

** Substituição por lesões por Brandon Miller (Charlotte Hornets)



*** Substituição por lesões a Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

**** Substituição All-Star para Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Lista da equipe c

Treinador: Chris Mullin

*Substituição de lesões por Jared McCain (Philadelphia 76ers)

Liga G Lista G

Treinador: Jeremy Lin