Onde ver o jogo de celebridades All-Star da NBA: listas, transmissão ao vivo, canal de televisão com Kai Cenat, Druski em ação

As estrelas estão indo para a área da baía para as estrelas da NBA 2025, e isso inclui celebridades. Alguns dos nomes mais importantes da música, esportes e entretenimento levarão a quadra para um confronto na Oakland Arena.

O maior será as personalidades da Internet Kai Cenat e Druski. O Cenat tem mais de 20 milhões de seguidores e assinantes em suas plataformas do YouTube e Twitch e se tornou um dos nomes mais importantes do mundo do esporte. Enquanto isso, Druski é uma personalidade da Internet conhecida por seus esboços cômicos, onde ele recebe algumas das maiores estrelas para participar.

Algumas celebridades que poderiam ter uma vantagem sobre a competição são as estrelas da WNBA Allisha Gray e Kayla Thornton. Gray é duas vezes WNBA com o sonho de Atlanta, e Thornton acaba de ganhar o título da WNBA de 2024 com a liberdade de Nova York.

A ex -estrela do Golden State Warriors, Barón Davis, será mais uma vez amarrada aos tênis enquanto toma o chão e se oporá a outro ex -guerreiro do campeão da NBA, Matt Barnes.

O poder das estrelas não se limita aos jogadores, porque ambas as equipes têm alguns treinadores famosos. Uma equipe será treinada pelo líder de home runs de todos os tempos da MLB e do ex -gigante de São Francisco Barry Bonds, bem como pelo rapper 2 Chainz. O outro lado será dirigido pelo Hall da Fama do Futebol Profissional e pelo ícone do San Francisco 49ers Jerry Rice, que será assistido pelo influenciador Khabit Malame.

As listas de celebridades da NBA All-Star de 2025 podem ser encontradas abaixo.

Onde ver o jogo de celebridades All-Star da NBA de 2025 NBA

Data: Sexta -feira, 14 de fevereiro | Tempo: 19:00

Localização: Oakland Arena – Oakland, Califórnia

TV: ESPN | Transmissão: Fubo (Tente de graça)

Títulos de equipe e 2 cadeias

Treinadores: Bonds Barry e 2 Chainz

Kai Cenat, streamer

Noah Kahan, músico

Pablo Schreiber, ator

Masai Russell, medalhista de ouro olímpico

Dylan Wang, ator

Barão Davis, ex -estrela da NBA

Allisha Gray, WNBA All-Star

Danny Ramirez, ator

Mickey Guyton, músico

Tucker Halpern, músico

Roma Flynn, ator

Rice e equipamento coxo

Treinadores: Jerry Rice e Khaby Cojo