Onde ver o sorteio da UEFA Champions League, o grupo: transmissão ao vivo, possíveis oponentes, horário de início

A rodada de 16, as quartas de final e os sorteios da semifinal dos campeões da UEFA acontece na sexta -feira, já que a principal competição de futebol da Europa assume sua forma final para esta temporada. As oito melhores equipes da fase da liga lideradas por Liverpool e Barcelona foram automaticamente qualificadas para a rodada de 16, enquanto oito equipes emergiram dos playoffs da rodada de eliminação que fazem parte do novo formato deste ano. O torneio está agora no formato de parênteses dos playoffs da rodada de nocaute, com uma rodada de 16 e semifinais, desenhos predefinidos através de um sistema de emparelhamento determinado pelas posições finais da liga da equipe.

Quais equipes estão nos 16 desenhos da UCL Round?

As oito melhores times da fase da liga serão semeadas na rodada de 16 e jogarão as segundas pernas de seus laços em casa.

UCL Top oito fase da liga (semeada e arrumada por posição)

1. Liverpool (Inglaterra)

2. Barcelona (Espanha)

3. Arsenal (Inglaterra)

4. Inter (Itália)

5º Atlético de Madrid (Espanha)

6. Bayer Leverkusen (Alemanha)

7. Lille (França)

8. Aston Villa (Inglaterra)

Os vencedores dos playoffs da UCL Knockout Round (não semeados e ordenados por posição)

10. Borussia Dortmund (Alemanha)

11. Real Madrid (Espanha)

12. Bayern de Munique (Alemanha)

14. PSV (Holanda)

15. PSG (França)

16. Benfica (Portugal)

19. Feyenoord (Holanda)

24. Brugge Club (Bélgica)

Rodada de 16 sorteio explicativo

Os clubes estão emparelhados de acordo com as posições da fase da liga para criar quatro partidas semeadas (primeiro e segundo, terceiro e quarto lugar, quinto e sexto lugar, sétimo e oitavo lugar). Cada torque semeado é baseado em uma das duas posições da rodada 16 contra os vencedores dos playoffs da fase de eliminação, com as posições determinadas pelo sorteio dos playoffs. O sorteio atribuirá o lado de suporte a cada lado semeado da sétima e oitava equipes e terminará com o primeiro e o segundo. Uma equipe de cada par semeada é desenhada e colocada em vez

Possíveis oponentes

Liverpool Possíveis oponentes em um 16: PSG ou benfica

Barcelona Possíveis oponentes em um 16: PSG ou benfica

Arsenal Os possíveis oponentes na rodada 16: psv ou feyenoord

Enterrar Os possíveis oponentes na rodada 16: psv ou feyenoord

Atlético de Madrid Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid ou Bayern de Munique

Bayer Leverkusen Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid ou Bayern de Munique

Lille Possíveis oponentes em uma rodada de 16: Borussia Dortmund ou Club Brugge

Aston VillaPossíveis oponentes em uma rodada de 16: Borussia Dortmund ou Club Brugge

E as quartas de final, a semifinal e os empates finais?

Como o apoio significa que todos os oponentes em potencial agora serão conhecidos, trata -se de resolver a ordem dos jogos e jogar em casa primeiro. Isso acontecerá para as quartas de final e as semifinais, um lado do apoio nomeado como a equipe em potencial local para a final em Munique. Como lembrete, as equipes do mesmo país podem se enfrentar nas salas de 16 e semifinais, além de repetidos oponentes antes da competição.

