Onde ver o uso de futebol vs. Austrália: Transmissão ao vivo Shebelieves Cup, Odds, USWNT Soccer Pick, Previsão

A equipe nacional americana jogará seu segundo jogo da Copa Shebelieves de 2025 contra a Austrália no domingo. É o primeiro encontro entre as duas partes de sua partida na fase de grupos nos Jogos Olímpicos de 2024. Os dois partidos têm uma história recente de reuniões em grandes etapas e também se reuniram nos Jogos Olímpicos de Tóquio durante o jogo da medalha de bronze, onde os Estados Unidos realizaram o terceiro lugar. Os americanos têm um recorde de 2-1-5 sobre Matildas em 35 reuniões de todos os tempos.

Data: Domingo, 23 de fevereiro | Tempo: 17:00

Domingo, 23 de fevereiro | 17:00 Lugar: State Farm Stadium – Glendale, AZ.

TV: Universo e TBS

Universo e TBS | Fubo (Tente de graça) Ímpar: USWNT -450; Desenhe +500; Austrália +800

USWNT: A gerente Emma Hayes e o grupo obtiveram um ganho de areia contra a Colômbia na quinta -feira. Três jogadores (Tara McKeown, Michelle Cooper e Gisele Thompson) fizeram sua estréia, Ally Sentnor marcou seu primeiro gol de nível superior e a Catarina Macario acelerou seu retorno com seu primeiro gol da seleção nacional em quase três anos. Hayes não é estranho aos atletas rotativos, portanto, busque mais mudanças no alinhamento inicial do jogo de quinta -feira e talvez mais primeiros limites para os jogadores.

Austrália: O técnico interino Tom Servmanni tem seu trabalho para ele na partida dois do torneio. Os Matildas tiveram uma ação abismática contra o Japão e concederam quatro gols para abrir a competição. Mary Fower e Caitlin Ford foram a atacantes depois de uma hora na quinta -feira, mas talvez sejam fatores que entrarão no jogo contra o USWNT.

Projeção de alinhamento inicial

Projeção xi inicial uswnt: Mandy McGlynn, Gisele Thompson, Emily Sams, Tender Davidson, Crystal Dunn, Claire Hutton, Korbin Albert, Jaedyn Shaw, Emma Sears, Lynn Biyndolo, Alyssa Thompson.

Previsão

Aguarde um melhor desempenho australiano após um dia difícil, enquanto a rotação do USWNT significa algum tempo para se adaptar ao jogo. Escolher: Estados Unidos 2, Austrália 1