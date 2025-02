Onde ver USWNT vs. Colômbia: transmissão ao vivo Shebelieves Cup, probabilidades, alinhamento, seleção, previsão

A equipe nacional da mulher dos Estados Unidos joga seus primeiros jogos do ano quando eles iniciam o Décima Copa Anual de Shebelieves Contra a Colômbia na quinta -feira. Ambos os esquadrões se reuniram quase um ano durante a Copa da Concacaf W de 2024, com os Estados Unidos vencendo por 3 a 0 durante uma reunião nas quartas de final. O USWNT está invicto em 13 jogos de todos os tempos (11W-2D-0L) contra a Colômbia, e os dois partidos enfrentarão o Shell Energy Stadium em Houston antes de fechar o torneio com jogos contra o Japão e a Austrália.

Veja informações

Data: Quinta -feira, 20 de fevereiro | Tempo: 20h

Quinta -feira, 20 de fevereiro | 20h Lugar: Estadio de energia da concha – Houston

Estadio de energia da concha – Houston TV: Universo e TBS | Ao vivo fluxo: Fubo (Tente de graça)

Universo e TBS | Fubo (Tente de graça) Ímpar: USWNT -370; Desenhar +475; Colômbia +600

Ripas

USWNT: O programa vem de um enorme 2024, onde eles foram 18W-4D-1L e estão invictos em seus últimos 20 jogos desde a sua derrota por 2-1 contra o México durante a Copa de Ouro de 2024. Expandindo o grupo de jogadoresNa preparação da próxima Copa do Mundo Feminina da FIFA e do ciclo olímpico, e sua lista da Copa Shebelieves apresenta uma mistura de 2024 participantes nos Jogos Olímpicos e nos próximos talentos. Os americanos que jogam no exterior na Europa poderiam obter a aprovação do jogo contra a Colômbia, então procure Lindsey Heaps (née Horan) desempenhar um papel importante no primeiro dia.

Colômbia: O treinador -chefe Angelo Marsiglia nomeou uma lista de 23 jogadores para a Shebelieves Cup com muitos nomes de família. O atacante do Chelsea FC, Mayra Ramírez, é uma ameaça letal de que a linha de fundo da USWNT tenha que explicar cada minuto, o que poderia abrir coisas para o Real Madrid Atacker Linda Caicedo ou o meio -campista veterano Catalina USME. O USWNT Eles não têm “expresso triplo” E sem Trinity Rodman, Sophia Wilson ou Mallory Swanson, eles procuram colombianos para correr mais riscos em vez de simplesmente absorver a pressão.

Projeção de alinhamento inicial

Projeção xi inicial uswnt: Jane Campbell, Emily Fox, Emily Sams, Emily Sonnett, Jenna Nightwonger, Sam Coffey, Lindsey Heaps, Jaedyn Shaw, Lynn Biyendo, Catarina Macario, Yazmeen Ryan.

Previsão

O jogo um de qualquer torneio, mesmo um evento amigável, é sempre um desafio. Procure a rotação do jogador e o óxido de pré -temporada para ser um fator de ajuste nisso. Escolher: Estados Unidos 2, Colômbia 1