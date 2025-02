Onimusha Way of the Sword New Gameplay Trailer revela Miyamoto Musashi como chumbo

O lendário espadachim japonês é o principal protagonista

A Capcom acaba de tratar seus fãs com um novo e emocionante trailer de jogo que revela Miyamoto Musashi como o principal protagonista do Onimusha Way of the Sword.

Após uma revelação original mais restrita, este novo teaser aprofunda a ação, que representa a absorção de Musashi no reino de Onimusha, no final da era Edo. Esse avanço foi recentemente revelado no evento PlayStation State of Play.

O lendário Miyamoto Musashi desenha sua espada como protagonista de Onimusha: Way of the Sword. ⚔️ Old o último trailer para ver Musashi vislumbres enquanto luta por sua vida em um kioto distorcido pela influência da malícia invasora.#Onymusha pic.twitter.com/uzmvoyq80c – Onimusha (@onymushagame) 12 de fevereiro de 2025

Miyamoto Musashi e o trailer do jogo

No novo caminho de Onimusha do jogo de espadas, você pode ver claramente que a Capcom fez um trabalho incrível, trazendo para Miyamoto para este reino dos jogos como líder principal.

Musashi, reconhecido por sua espada, habilidades criativas e filosofia, agora tem a manopla Oni, proporcionando sua abordagem distinta para apoiar o mal Genma. O clipe do jogo mostra Musashi lutando contra um monstro enorme, mas também uma série de monstros e inimigos menores, mas não menos perigosos.

O sistema de combate parece ser fluido e estratégico, com Musashi aproveitando a velocidade do inimigo contra eles, jogando -os em riscos ambientais, como o fogo, para ativá -los. Seu arsenal não se restringe a uma única espada; Você pode virar entre espadas gêmeas e usar ataques elementares em uma variedade de situações de combate.

Leia também: Monster Hunter Wilds New Trailer, Data de lançamento, Segundo Beta Open e mais revelado

Você pode dizer que a luta é bastante semelhante aos antigos jogos de Onimusha, mas desta vez é mais polido. É comparável ao fantasma de Tsushima, com uma pequena ação de pirataria e inclinação da espada. Em geral, parece incrível e espero que possamos obter uma demonstração gratuita para este jogo. No final do trailer, também pode notar que a luva de Oni pode falar. Além disso, houve algumas cenas de ajuda humorística e cômica com Musashi, o que sugere que não será um líder totalmente sério.

Este jogo está programado para o seu lançamento em 2026 e estará disponível no PS5, Xbox Series X/S e PC. O que você acha da forma de Onimusha do novo trailer do jogo de espadas? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.