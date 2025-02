Onimusha Way of the Sword New Recursos revelados

Mais combate e espada sangrentos

O evento Capcom Spotlight publicou mais informações sobre o Onimusha Way of the Sword, que está programado para ser lançado em 2026. Desta vez, seria mais Gorero, com mais lutas de espadas e o ambiente histórico de Edo Japan.

Além disso, a data exata de lançamento do jogo continua sendo um mistério. Mas eles informaram os fãs que publicarão mais informações no futuro.

Uma nova era, um novo herói

No centro de “Onimusha: Way of the Sword” é um novo protagonista, ansioso para explorar o ambiente místico e histórico de Kyoto. O produtor Akihito Kadowaki e o diretor Satoru Nihei destacaram três aspectos principais do jogo:

Personagens convincentes: um “elenco único” cumprimenta os jogadores, prometendo proporcionar profundidade e emoção à história.

O jogo acontece em Kyoto durante a era Edo, um tempo destacado por sua rica história cultural, bem como por seus ambientes sombrios e enigmáticos cheios de histórias incalculáveis ​​e a presença da terrível Genma.

Intense Sword Game: Descrito como a “ação definitiva de combate de espadas”, o sistema de combate inclui um desmembramento horrível e sangue. O Gauntlet Oni Classic retornou, o que permite que os jogadores ganhem o poder aproveitando as almas dos oponentes assassinados.

A última revelação de Onimusha Way of the Sword foi realmente interessante. Este foi um dos jogos mais divertidos que costumavam jogar na minha infância. A nova parte parece melhor com todas as melhorias dos gráficos e da mecânica de combate.

O jogo se concentrará mais em coletar almas demoníacas, lutas de espadas, história e personagens únicos que soam ótimos. O diretor do jogo também disse que o jogo seria difícil, mas não impossível de derrotar. Você pode considerar este jogo como um jogo de luta de espadas de pirataria e ondas.

Onimusha Way of the Sword estará disponível para Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC em 2026. Com mais de um ano até o seu lançamento, a Capcom tem muito tempo para apresentar mais sobre esta sequência, o que faz a próxima espera pela A próxima entrega na emocionante e antecipatória Onimusha Saga.

