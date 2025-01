Opinião: Evgeni Malkin ficando com pinguins parece Mats Sundin ficando com folhas de bordo

Evgeny Malkin Imagens de Charles LeClaire-Imagn

Algumas décadas atrás, um time da NHL se viu em uma encruzilhada com um de seus craques.

A cidade era Toronto e o jogador era Mats Sundin. Os Maple Leafs tiveram uma série de relativo sucesso na Era Sundin, mas no final da temporada, ficou claro para muitos fãs dos Leafs que a organização precisava avançar em direção a uma grande reconstrução.

Mas quando chegou a hora de aceitar uma mudança para outro lugar para reabastecer a lista para o bem da franquia a longo prazo em 2008 Sundin se manteve firme e impediu que os Buds o negociassem..

Isso levou Sundin a deixar os Leafs como agente livre sem nada em troca, quando eles poderiam e deveriam ter encontrado uma maneira de colocá-lo para trás e embarcar seriamente em uma reconstrução do elenco. Eles só chegaram aos playoffs uma vez entre aquela temporada e 2015-16.

Até hoje, há torcedores dos Leafs que se ressentem da escolha que Sundin fez. junto com outros jogadores do chamado “Muskoka Four” quem todos Ele se recusou a ser transferido em escritórios.

Isso nos lembra da situação atual que os Pittsburgh Penguins e seu núcleo de craques enfrentam.

Os Penguins estão a caminho de perder os playoffs da Stanley Cup nesta temporada pelo terceiro ano consecutivo. Há relatos, até mesmo do The Athletic, que o gerente geral Kyle Dubas e os Penguins têm muito poucos intocáveis ​​e podem estar ocupados antes do prazo final da negociação.

Um desses intocáveis ​​é Evgeni Malkin, que supostamente quer encerrar a carreira em Pittsburgh, assim como Sidney Crosby. O russo de 38 anos tem uma cláusula de proibição de movimentoentão negociá-lo parece muito improvável.

Mas se os Penguins não vão a lugar nenhum rapidamente, não faz sentido negociar Malkin se eles puderem convencê-lo a renunciar à sua cláusula? Se você está procurando qual jogador dos Penguins pode obter o máximo em uma negociação além de Crosby, Malkin seria esse trunfo.

Ele está sob contrato por apenas mais um ano depois deste, e seu limite máximo de $ 6,1 milhões o torna o jogador estrela dos Penguins que mais facilmente se enquadra no teto salarial de outro time. Ele poderia ter uma chance muito melhor de terminar seus dias na NHL com um campeonato da Stanley Cup se jogar em outro lugar que não em Pittsburgh.

Quero dizer, os fãs dos Penguins podem querer pular este parágrafo: Malkin não ficaria ótimo com o Washington Capitals? Os Caps teriam uma opção de gol incrível atrás de Alexander Ovechkin, e a oportunidade de jogar ao lado de outro ícone russo seria uma proposta muito boa para Malkin deixar passar. Pittsburgh fica a apenas quatro horas de carro de Washington, DC, uma distância relativamente curta na NHL se Malkin quiser manter suas raízes próximas.

Se Malkin estava convencido a ir mais longe, o Dallas Stars também é um time criado para vencer agora. Apesar da lesão do central Tyler Seguin Eles estão acumulando espaço no teto salarial e pode eventualmente colocá-lo no LTIR para deixar espaço suficiente para Malkin. Ele não teria que fazer o trabalho pesado no ataque em Dallas, e o mercado menor de hóquei e o clima mais quente podem ser tentadores.

Relacionado: Anéis da Copa Stanley de Evgeni Malkin encontrados, diz a polícia

Vamos ser sinceros: mesmo com Malkin permanecendo na escalação, os Penguins são, na melhor das hipóteses, um time medíocre, provavelmente destinado à metade suave da classificação da NHL. Por que desperdiçar mais um ano com Malkin e outros craques quando você pode trocá-lo e trazer uma série de escolhas e perspectivas para ajudar a construir o time para a próxima década ou mais? Isso é o que é melhor para a franquia no momento, não uma muleta de nostalgia para se apoiar nos próximos dois anos. Você ainda pode reconhecer o incrível legado de Malkin com os Pens e ao mesmo tempo aceitar que é hora de ambos os lados se separarem.

No final, se Malkin quiser ficar em Pittsburgh, ele ficará. Mas Pittsburgh não deveria querer que um cenário de Sundin se desenrolasse com seus principais jogadores nesta temporada. Claro, você pode considerar trocar os defensores Erik Karlsson e Kris Letang primeiro, mas esses dois D-men não vão conseguir tanto para você em uma troca quanto Malkin faria.

O tempo de ser sentimental em relação aos jogadores dos Penguins acabou, e as lições que os Leafs aprenderam com a saga Sundin não precisam ser reaprendidas em Pittsburgh este ano. Um acordo com Malkin é um tiro no escuromas o status quo não é bom em todos os lugares.

Receba as últimas notícias e tendências seguindo Notícias sobre hóquei no Google Notícias e assinando o boletim informativo The Hockey News aqui. E compartilhe suas idéias comentando abaixo do artigo em THN.com ou por visitando nosso fórum.