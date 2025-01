Orange Bowl 2025, Notre Dame vs. Penn State: Quem tem vantagem no jogo da semifinal do College Football Playoff?

Uma viagem ao futebol universitário O Campeonato Nacional de Playoff estará em jogo quando (7) Notre Dame enfrentar (6) Penn State no jogo semifinal do Orange Bowl na quinta-feira. Também marcará o 19º encontro entre os programas com a série de todos os tempos fixada em 9-9-1.

Penn State e Notre Dame têm muito poder de estrela em ambos os lados da bola. Muitos esperam que o running back Abdul Carter, do Nittany Lions, seja um dos melhores jogadores fora do tabuleiro em 2025. Draft da NFL nesta primavera, enquanto Notre Dame tem sua própria estrela no running back Jeremiyah Love.

O caminho da Penn State para o Orange Bowl foi fácil. Os Nittany Lions obtiveram uma vitória por 38-10 sobre (11) SMU em casa e venceram (3) Boise State na véspera de Ano Novo no Fiesta Bowl para avançar para as semifinais.

Notre Dame alcançou as semifinais do CFP pela terceira vez na história do programa depois de derrotar (10) Indiana no jogo da primeira rodada do CFP de 12 equipes e encerrar a temporada da Geórgia com uma vitória por 23-10 no Sugar Bowl na semana passada. Notre Dame não ganha um título nacional desde 1988, e os irlandeses estão 0-2 em todas as semifinais do CFP.

Aqui está quem tem vantagem em posições-chave neste confronto do Orange Bowl de 2025.

Jogador de ataque

Notre Dame: Riley Leonard

Estado da Pensilvânia: Drew Allar

Ambos os zagueiros podem fazer (e estender jogadas) com as pernas. Leonard tem vantagem como running back devido ao seu poderoso corpo de 1,80 m. Notre Dame tende a usá-lo em situações de terceira e curta distância e ao redor da linha do gol. Allar melhorou significativamente como passador desde que assumiu a função de titular na temporada passada. Allar completou 67,4% de suas tentativas nesta temporada e vem de uma atuação de três touchdowns contra o Boise State. O ataque de passes de Notre Dame não foi um grande fator para os irlandeses chegarem às semifinais do CFP; Leonard completou apenas 15 das 24 tentativas de 90 jardas contra a Geórgia. Allar já anunciou a sua intenção de regressar à escola, mas poderá estar a reconsiderar essa decisão enquanto se aguarda o resultado desta candidatura ao CFP. Fronteira: Estado da Pensilvânia

habilidade talento

Notre Dame: Jeremiyah Love, Jadarian Price, Beaux Collins, Mitchell Evans

Penn State: Nicholas Singleton, Kaytron Allen, Harrison Wallace III, Tyler Warren

O talento neste jogo é ridiculamente bom. Singleton e Allen dão a Penn State um dos melhores 1-2 running backs do país, e se você adicionar o tight end vencedor do prêmio Mackey, Tyler Warren, à mistura, há uma lacuna clara. Love, Price e Leonard ajudaram Notre Dame a acumular 217,5 jardas corridas por jogo, ficando em 11º lugar na FBS. Penn State não ficou muito atrás, com média de pouco mais de 202 jardas corridas. Warren provavelmente será o primeiro tight end a ser derrotado no Draft da NFL nesta primavera, e essa vantagem por si só dá à Penn State uma vantagem neste departamento. Fronteira: Estado da Pensilvânia

linha ofensiva

Notre Dame: Anthonie Knapp, Billy Schrauth, Pat Coogan, Rocco Spindler, Aamil Wagner

Penn State: Drew Shelton, Ioane Olaivavega, Nick Dawkins, Sal Wormley, Nolan Rucci

Notre Dame teve que fazer algumas reorganizações para manter uma das principais linhas ofensivas do país. Poucas semanas antes da abertura da temporada do Notre Dame contra o Texas A&M, o suposto left tackle Charles Jagusah sofreu uma ruptura no músculo peitoral direito durante o acampamento da pré-temporada. Com Jagusah fora, o verdadeiro calouro Anthonie Knapp começou como left tackle e ganhou o prêmio de calouro All-American no 247 Esportes. Em termos deste confronto, é o mais próximo possível. Penn State (15 sacks permitidos) e Notre Dame (14) ficaram em 23º e 24º lugar na FBS nessa categoria. Penn State ficou em 14º lugar em tackles por derrota permitidos (38), enquanto Notre Dame não ficou muito atrás, em 21º (45). A linha ofensiva da Penn State é apoiada pelo armador Olaivavega Ioane, que ganhou honras de All-Big Ten do segundo time. O plano de jogo do Notre Dame deveria ser correr a bola, mas eles enfrentarão uma defesa de corrida da Penn State que ficou em 8º lugar na defesa de corrida. Borda: Par

sete da frente

Notre Dame: Howard Cross III, Joshua Burnham, Gabriel Rubio, Jack Kiser, Drayk Bowen

Penn State: Abdul Carter, Dani Dennis-Sutton, Kobe King, Tony Rojas, Domincic DeLuca

O melhor jogador deste jogo, independente da posição, é Carter. Embora seu status de jogo melhore depois de deixar o jogo contra o Boise State devido a uma lesão, ele é um verdadeiro destruidor quando joga. Com Carter perdendo a maior parte do jogo contra o Boise State, Dennis-Sutton intensificou-se e registrou 2,5 sacks. O líder de demissões do Notre Dame (Mills) perderá o resto da temporada depois de sofrer uma lesão contra o Indiana no mês passado. Penn State tem a maior profundidade e o melhor jogador deste grupo, o que lhes dá vantagem. Fronteira: Estado da Pensilvânia

Secundário

Notre Dame: Xavier Watts, Christian Grey, Leonard Moore, Adon Shuler

Estado da Pensilvânia: Jaylen Reed, Zakee Wheatley, AJ Harris, Jalen Kimber

Ter alguém do calibre de Watts ancorando sua retaguarda é um luxo e parte da razão pela qual Notre Dame tem uma vantagem no secundário. Notre Dame ficou em primeiro lugar na classificação de quarterback adversário (99,9) e na porcentagem de conclusão permitida (50,6). O Fighting Irish fez isso sem o cornerback Benjamin Morrison, que sofreu uma lesão no quadril no final da temporada no início desta temporada. Ambas as equipes prosperam em seus respectivos jogos corridos no ataque, e limitar as jogadas explosivas será a chave para a vitória. Penn State conseguiu se distanciar de Boise State graças à sua capacidade de explorar a linha defensiva dos Broncos. Notre Dame está mais bem equipada para evitar que essas peças aconteçam. Notre Dame e Penn State registraram cada uma 18 interceptações na defesa. Semelhante a como Carter dá aos sete primeiros da Penn State uma clara vantagem, o mesmo pode ser dito aqui sobre Watts para o secundário de Notre Dame. Borda: Notre Dame

Treinamento

Notre Dame: Marcus Freeman

Estado da Pensilvânia: James Franklin

A narrativa que chegou ao CFP foi a incapacidade de Franklin de vencer grandes jogos. O técnico da Penn State teve 4-14 de todos os tempos contra times classificados entre os 15 primeiros em sua carreira de treinador (o pior recorde de qualquer técnico com pelo menos 15 jogos desse tipo) antes de derrotar SMU e Boise State. Freeman acabou de levar Notre Dame à sua primeira vitória em um grande bowl em 31 anos e está com o programa à beira de seu segundo título nacional desde a temporada de 2012. Franklin tem mais experiência como técnico principal, mas Freeman já tem duas vitórias exclusivas sob seu comando. cinturão nesta temporada contra o Texas A&M na estrada e a Geórgia na semana passada. Borda: Notre Dame