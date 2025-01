Ordem do Draft da NFL de 2025: Browns conquistam a escolha dos três primeiros com derrota para Ravens, Giants não têm mais chance de ficar em primeiro lugar

O Cleveland Browns sofreu uma derrota feia por 35-10 para o Baltimore Ravens na tarde de sábado e não teve nada pior do que a terceira escolha. Eles também garantiram que o New York Giants não pode escolher em primeiro lugar. A primeira escolha no Draft da NFL de 2025 será feita por uma destas três equipes (dependendo dos resultados de domingo): Patriots, Titans ou Browns.

A semana 17 viu uma grande mudança no topo da ordem do Draft de 2025 da NFL, o New York Giants, que controlou seu próprio destino para garantir a primeira escolha na semana 17, marcou 45 pontos para derrotar o Indianapolis Colts. E se isso não bastasse, o Jacksonville Jaguars derrotou o Tennessee Titans e o Las Vegas Raiders venceu seu segundo jogo consecutivo depois de vencer apenas dois dos primeiros 14 jogos na abertura da temporada. São três equipes com três ou menos vitórias garantindo vitórias na mesma semana, a primeira vez que isso aconteceu na Semana 17 ou mais tarde desde 2005, de acordo com uma investigação da CBS Sports.

Esses resultados produziram o seguinte: O New England Patriots agora está em primeiro lugar, seguido pelos Titans, Browns, Giants e Jaguars. Se os Patriots perderem para os Bills na semana 18, eles estarão oficialmente em dia com a primeira escolha.

Com a Semana 17 concluída, CBSSports.com dá uma olhada em onde as equipes escolheriam agora. Os agentes livres pendentes de cada clube e as necessidades potenciais com base nos jogadores que podem sair também estão listados.

O projeto de ordem, via Tankathon.comÉ ordenado por registro de vitórias e derrotas e os empates são resolvidos de acordo com o calendário. As necessidades da equipe são uma combinação das necessidades atuais e uma atenção aos agentes livres pendentes. Agentes livres pendentes notáveis ​​são listados em vez da lista completa.

Necessidades da equipe: QB, OT, WR, RB, DL, EDGE

Agentes livres projetados para 2025: OT Jedrick Wills, WR Elijah Moore, DT Maurice Hurst, RB Nick Chubb, QB Jameis Winston

Necessidades da equipe: OT, LIO, WR, EDGE, CB

Agentes livres projetados para 2025: CB Jonathan Jones, QB Jacoby Brissett, OT Chukwuma Okorafor

Necessidades da equipe: OT, LIO, EDGE, WR, LB

Agentes livres projetados para 2025: S Quandre Diggs, WR Tyler Boyd, OG Dillon Radunz, LB Jerome Baker

Necessidades da equipe: QB, LIO, CB, WR, TE

Agentes livres projetados para 2025: WR Darius Slayton, LB Isaiah Simmons, CB Adoree’ Jackson, S Jason Pinnock, QB Drew Lock

Necessidades da equipe: CB, OT, S, IOL, TE

Agentes livres projetados para 2025: QB Mac Jones, S Andre Cisco

Necessidades da equipe: QB, WR, LIO, EDGE, DL, CB, S

Agentes livres projetados para 2025: QB Andy Dalton, C Austin Corbett, LB Shaq Thompson, P Johnny Hekker

7. Jatos (4-12)

Necessidades da equipe: OT, WR, EDGE, S, DL, QB

Agentes livres projetados para 2025: EDGE Haason Reddick, OT Tyron Smith, OT Morgan Moses, DT Javon Kinlaw, S Chuck Clark

Necessidades da equipe: QB, CB, RB, EDGE, LB

Agentes livres projetados para 2025: CB Nate Hobbs, EDGE Malcolm Koonce, OG Cody Whitehair, LB Robert Spillane, S Marcus Epps

9. Ursos (4-12)

Necessidades da equipe: LIO, EDGE, DL, OT, RB

Agentes livres projetados para 2025: WR Keenan Allen, OG Teven Jenkins, EDGE Darrell Taylor

10. Santos (5-11)

Necessidades da equipe: TE, EDGE, DL, CB, S, WR

Agentes livres projetados para 2025: EDGE Chase Young, S Tyrann Mathieu, TE Juwan Johnson, LB Willie Gay Jr., OG Lucas Patrick, CB Paulson Adebo

11. 49ers (6-10)



Necessidades da equipe: OT, LIO, CB, S, DL

Agentes livres projetados para 2025: CB Charvarius Ward, LB Dre Greenlaw, S Talanoa Hufanga, RB Elijah Mitchell

12. Colts (7-9)

Necessidades da equipe: CB, S, LB, DL, LIO, QB

Agentes livres projetados para 2025: C Ryan Kelly, S Julian Blackmon, DT Dayo Odeyingbo, LB EJ Speed, QB Joe Flacco

Necessidades da equipe: RB, DL, LB, S, WR

Agentes livres projetados para 2025: WR Brandin Cooks, OG Zack Martin, RB Ezekiel Elliott, EDGE DeMarcus Lawrence, QB Trey Lance

Necessidades da equipe: EDGE, DL, LIO, WR, RB, OT

Agentes livres projetados para 2025: WR Greg Dortch, DT Roy López, EDGE Dennis Gardeck

Necessidades da equipe: LIO, S, DL, QB, LB, WR

Agentes livres projetados para 2025: S Jevon Holland, OG Liam Eichenberg, S Jordan Poyer, DL Calais Campbell

Necessidades da equipe: CB, DL, WR, EDGE, TE, RB

Agentes livres projetados para 2025: WR Tee Higgins, TE Mike Gesicki, CB Mike Hilton, OT Trent Brown, DT BJ Hill, RB Khalil Herbert

Necessidades da equipe: CB, LB, EDGE, DL, WR

Agentes livres projetados para 2025: EDGE Matt Judon, S Justin Simmons, CB Antonio Hamilton, WR Rondale Moore

Necessidades da equipe: LB, LIO, S, EDGE, OT

Agentes livres projetados para 2025: DT Jarran Reed, LB Tyrel Dodson, C Connor Williams, LB Ernest Jones

Necessidades da equipe: DL, LIO, WR, EDGE, CB

Agentes livres projetados para 2025: WR Stefon Diggs, EDGE Derek Barnett, OG Kendrick Green, DT Foley Fatukasi, QB Case Keenum

Necessidades da equipe: OT, LB, WR, S, TE, RB

Agentes livres projetados para 2025: OT Garett Bolles, QB Zach Wilson, RB Javonte Williams, CB Levi Wallace

Necessidades da equipe: CB, LIO, LB, EDGE, WR

Agentes livres projetados para 2025: WR Chris Godwin, EDGE Joe Tryon-Shoyinka, LB Lavonte David, OG Sua Opeta

Necessidades da equipe: WR, TE, DL, EDGE, CB

Agentes livres projetados para 2025: EDGE Khalil Mack, CB Asante Samuel Jr., RB JK Dobbins, WR Josh Palmer, QB Taylor Heinicke

23. Carneiros (10-6)

Necessidades da equipe: OT, CB, LB, TE, WR

Agentes livres projetados para 2025: OT Joe Noteboom, OT Alaric Jackson, WR Demarcus Robinson, LB Troy Reeder

Necessidades da equipe: LIO, CB, LB, DL, OT

Agentes livres projetados para 2025: RB AJ Dillon, C Josh Myers, OT Andre Dillard, LB Isaiah McDuffie, CB Eric Stokes

Necessidades da equipe: CB, WR, LB, S, RB

Agentes livres projetados para 2025: OG James Daniels, QB Russell Wilson, OT Dan Moore Jr., QB Justin Fields, RB Najee Harris, CB Donte Jackson, WR Mike Williams

Necessidades da equipe: EDGE, CB, WR, OT, LIO, LB, S

Agentes livres projetados para 2025: LB Bobby Wagner, S Jeremy Chinn, TE Zach Ertz, CB Benjamin St-Juste, P Tress Way

27. Corvos (12-5)

Necessidades da equipe: OT, LIO, WR, LB, EDGE

Agentes livres projetados para 2025: OT Ronnie Stanley, OT Patrick Mekari, WR Nelson Agholor, S Eddie Jackson, LB Malik Harrison, WR Diontae Johnson, CB Tre’Davious White

28. Águias (13-3)

Necessidades da equipe: EDGE, LIO, LB, WR, TE

Agentes livres projetados para 2025: EDGE Josh Sweat, EDGE Brandon Graham, LB Devin White, OG Mekhi Becton, CB Isaiah Rodgers

29. Faturas (13-3)

Necessidades da equipe: CB, S, LB, DL, WR, LIO

Agentes livres projetados para 2025: CB Rasul Douglas, WR Mack Hollins, S Damar Hamlin, DT Austin Johnson, WR Amari Cooper

Necessidades da equipe: CB, LIO, S, RB, DL

Agentes livres projetados para 2025: QB Sam Darnold, RB Aaron Jones, OG Dalton Risner, CB Stephon Gilmore, CB Byron Murphy, OT Cam Robinson

31. Leões (14-2)

Necessidades da equipe: EDGE, DL, CB, WR, LIO

Agentes livres projetados para 2025: EDGE Marcus Davenport, OG Kevin Zeitler, DT Levi Onwuzurike, CB Emmanuel Moseley, CB Carlton Davis

32. Chefes (15-1)

Necessidades da equipe: DL, CB, LIO, WR, LB

Agentes livres projetados para 2025: S Justin Reid, WR Hollywood Brown, DT Tershawn Wharton, LB Nick Bolton, OG Trey Smith, DT Derrick Nnadi, EDGE Josh Uche, WR DeAndre Hopkins