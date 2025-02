Orlando City vs Inter Miami Predição, Linueps, Betting and Probabilidades Conselhos

Ambos os lados da MLS enfrentarão um amistoso na Flórida.

Enquanto as duas equipes continuam se preparando para a próxima temporada da MLS, Orlando City receberá Inter Miami em uma partida de exibição. Até agora este ano, os anfitriões jogaram apenas dois jogos, vencendo um e desenhando o outro. Agora eles enfrentarão um time superior que está vencendo muitos jogos. Os visitantes oferecerão a eles uma ameaça séria, mas também um teste positivo, pois ajudará os anfitriões a se prepararem para a nova temporada.

Por outro lado, a Inter Miami venceu todos os jogos de pré -temporada até agora, então eles entrarão nesta reunião com confiança, enquanto Lionel Messi e Co. procuram criar ondas no início da nova campanha. Será fascinante ver como a nova temporada ocorre para o clube agora que eles têm um novo treinador. Com base nos jogos de pré -temporada, parece que a garça está pronta para a próxima temporada.

Começo:

Localização: Tampa, Flórida

Estádio: Raymond James Stadium

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 6:00 ISTH/ 12:30 GMT/ 16:00 PT/ 19:30 PT

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma

Cidade de Orlando: Wlwwl

Inter Miami: Wwwwl

Jogadores para olhar

Luis Muriel (cidade de Orlando)

Luis Muriel deve estar mais envolvido no jogo, pois agora eles enfrentam um lado forte e terão que fazer com que todas as oportunidades contem. Dado que a defesa entre Miami tem sido fácil de estuprar, será uma excelente oportunidade para Muriel marcar contra eles e levar sua equipe a uma grande vitória.

Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi teve seu nome na folha de pontuação no último jogo, já que a Inter Miami marcou cinco gols além dos últimos adversários. Isso os motivará a continuar seu desempenho impressionante. O argentino estará novamente pronto para mostrar sua magia no campo e dirigir -a para uma vitória.

Coincidência

Orlando City ainda não marcou um gol nos dois últimos jogos de pré -temporada.

A Inter Miami ainda não perdeu seu jogo de pré -temporada.

Orlando City vs Inter Miami: Conselhos de apostas e probabilidades

Dica 1: Inter Miami para ganhar

Dica 2: Luis Suarez para marcar um gol

Dica 3: gols para marcar acima de 5

Lesões e notícias do equipamento

A cidade de Orlando deve usar um forte alinhamento para provar seu temperamento contra um dos lados superiores. Mas eles têm um problema de lesões, pois estão prontos para a senhorita Duncan McGuire devido a uma lesão no ombro.

Enquanto isso, a Inter Miami ficará sem o meio -campista Ian Fray, que sofreu uma lesão na LCA no último jogo e seu retorno esperado é em julho.

Cabeçalho

Festas: 15

Cidade de Orlando: 5

Desenhos: 5

Inter Miami: 5

Alinhamentos previstos

Cidade de Orlando

Preveja a linha (4-3-3): Gallee (GK), Freeman, Schlegel, Brekalo, Santos, Araujo, Cartagena, Ojeda, Caraballo, Tsukad e Muriel

Inter Miami

Preveja a linha (4-3-3): Ustari (GK), Weigandt, Picault, Martínez, Alaba, Ruiz, Busquets, Rdeondo, Allende, Suárez e Messi

Previsão de coincidências

Em sua pré -temporada, Orlando City ainda não venceu um jogo regular e teve dificuldade em marcar gols. Seu próximo oponente é a Inter Miami, que tem sido dominante contra o gol, ele tentará tirar proveito de seus oponentes enquanto tenta vencer o próximo jogo da pré -temporada.

Previsão: Orlando City 2-4 Inter Miami.

Detalhes da transmissão

Panamá: Sertv, TV máxima

Estados Unidos: Intermiamicf.com

Canadá: intermiamicf.com

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.