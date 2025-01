Orlando Magic x Utah Jazz: como assistir à transmissão ao vivo da NBA, canal de TV e horário de início

Relatório do 1º trimestre

Apenas mais três quartos separam o Magic e a vitória que eram favoritos para alcançar esta noite. A vitória ainda está em jogo para qualquer equipe após um quarto, mas o Magic está com vantagem de 25-22 sobre o Jazz.

Se o Magic continuar a jogar assim, aumentará seu recorde para 22-15 em pouco tempo. Por outro lado, o Jazz terá de se contentar com um recorde de 8-26, a menos que as coisas mudem.

Quem está jogando

Utah Jazz @ Orlando Magic

Registros atuais: Utah 8-25, Orlando 21-15

Como assistir

Quando: Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 18h30 horário do leste dos EUA

Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 18h30 horário do leste dos EUA Onde: Kia Center – Orlando, Flórida

Kia Center – Orlando, Flórida TV: FanDuel SN – Flórida

FanDuel SN – Flórida Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 50,00

O que saber

Depois de jogar ontem, o Utah Jazz pegará a estrada para enfrentar o Orlando Magic às 18h30 horário do leste dos EUA no domingo, no Kia Center. O Magic é o favorito, mas como as probabilidades não pararam o Jazz no último jogo, talvez o time tenha mais uma surpresa na manga.

Depois de sofrer cinco derrotas consecutivas, o Jazz finalmente deu a volta por cima contra o Heat no sábado. Eles realmente levaram tudo para Miami durante os quatro trimestres inteiros, obtendo uma vitória por 136-100. A disputa foi praticamente decidida no intervalo, quando o placar já estava em 62 a 41.

Brice Sensabaugh e John Collins estavam entre os melhores criadores de jogo do Jazz, já que o primeiro fez 7 de 11 além do arco a caminho de 34 pontos mais sete rebotes e duas roubadas de bola e o último quase fez um duplo-duplo com 24 pontos e nove rebotes. . Além do mais, Collins também acumulou cinco rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde novembro de 2024.

O Jazz quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 16 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Heat derrotou apenas cinco.

Enquanto isso, o Magic conquistou uma vitória por 106-97 sobre o Raptors na sexta-feira. Orlando elevou o placar para 88-68 no final do terceiro, um déficit que Toronto reduziu, mas do qual nunca se recuperou totalmente.

Entre os líderes do ataque estava Tristan Da Silva, que acertou 9 em 13 e somou 25 pontos mais duas roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Pistons na quarta-feira, então foi uma boa mudança.

A vitória de Utah encerrou uma seca de três jogos fora de casa e os colocou em 8-25. Quanto ao Orlando, a vitória aumentou o recorde para 21-15.

As duas equipes encantaram torcedores e apostadores nos últimos jogos ao vencer e cobrir o spread. Olhando para o futuro, o Magic é o favorito aqui, já que os especialistas esperam vê-lo vencer por seis pontos. Esta disputa será a 26ª consecutiva de Utah como azarão (até agora nesta reta eles estão 13-12 contra o spread).

O Jazz perdeu para o Magic em seu encontro anterior, em fevereiro de 2024, caindo por 115-107. Conseguirá o Jazz vingar a sua derrota ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Orlando é um sólido favorito de 6 pontos contra Utah, de acordo com as últimas Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para esta, já que o jogo começou com o Magic como favorito de 5,5 pontos.

Os apostadores prevêem um confronto defensivo e definem o mínimo acima/abaixo em 212 pontos.

História da série

Utah venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Orlando.