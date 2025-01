Orologio della dinastia del fantasy football: gli alti e bassi più grandi della stagione 2024

La stagione regolare della NFL 2024 è ormai nei libri e si può dire con certezza che questa classe da principiante è stata a dir poco fenomenale.

Brian Thomas Jr., Brock Bowers, Malik Nabers e Ladd McConkey hanno tutti superato le 1.000 yard in ricezione, il maggior numero di debuttanti a raggiungere il traguardo in una singola stagione nella storia del campionato. Questa è stata anche la prima stagione in cui più debuttanti hanno ricevuto 100 ricezioni (Bowers, Nabers) e 25 yard di passaggio (Jayden Daniels, Bo Nix).

Consigli dell’editore

1 Correlato

Se ciò non fosse abbastanza impressionante, abbiamo visto sei debuttanti raggiungere 1.000 scrimmage yard, eguagliando il record per il maggior numero di yard in una singola stagione: Nabers, Thomas, Bowers, McConkey, Tyrone Tracy Jr. e Bucky Irving hanno realizzato questa impresa. E la storia non finisce qui.

Daniels ha concluso come il debuttante con il maggior numero di punti fantasy. Il vincitore dell’Heisman Trophy 2023 e la scelta n. 2 del draft NFL sono entrati nella lega come l’unico giocatore nella storia di FBS con più di 12.000 yard di passaggio e 3.000 yard di corsa. La sua abilità dinamica era perfetta per il palcoscenico professionistico e aveva una media di 20,9 punti fantasia a partita per i manager.

Ha salvato il suo meglio anche per i playoff fantasy, realizzando un paio di partite con più di 30 punti fantasy. È diventato anche uno degli unici due debuttanti nella storia del campionato con vittorie a doppia cifra e oltre 4.000 yard combinate di passaggio e corsa. Le sue 864 yard di corsa sono state il massimo per qualsiasi QB esordiente nella storia della NFL, e le sue prospettive sono incredibilmente brillanti.

Ma che dire degli altri nuovi arrivati? Immergiamoci negli alti e bassi di questa stagione.

Alzate

Brian Thomas Jr., WR, Jacksonville Jaguars: Thomas è stato uno dei migliori valori sia nel formato redraft che in quello Dynasty quest’anno. Marvin Harrison Jr., Nabers e Rome Odunze hanno rubato i riflettori per tutta l’estate, ma Thomas è finito tranquillamente come uno dei primi 5 ricevitori fantasy. Divenne il quarto rookie nell’era del Super Bowl con almeno 1.100 yard in ricezione e 10 ricezioni da touchdown, unendosi a Odell Beckham Jr. (2014), Ja’Marr Chase (2021) e il membro della Pro Football Hall of Famer Randy Moss (1998). Questa è un’azienda d’élite.

Ladd McConkey, WR, Los Angeles Chargers: I Chargers hanno subito molte critiche nel Draft NFL dello scorso aprile per aver scelto il placcaggio offensivo Joe Alt nel 1° round invece di uno dei migliori potenziali clienti del WR. Tuttavia, hanno scambiato e hanno ottenuto McConkey nel 2 ° round. Ha superato le aspettative, battendo il record da rookie dei Chargers per aver ricevuto yard e finendo tra i primi 15 fantasy wideout. Justin Herbert ora ha il suo obiettivo per il prossimo futuro.

Bucky Irving, RB, Buccaneers di Tampa Bay: Prima della stagione, molti si aspettavano che Rachaad White sarebbe stato il titolare definitivo di Tampa Bay. Ma il talento di Irving era troppo grande per restare fuori dal campo. È finito tra i primi 20 fantasy running back e ha modellato il suo gioco su Alvin Kamara. Le sue abilità sia come corridore che come ricevitore spiccavano, proprio come al college. Irving ha disputato tre partite con oltre 150 yard in questa stagione, dimostrando che può essere un grande interprete.

Brock Bowers, TE, Las Vegas Raiders: Bowers ha avuto una stagione da rookie ricca di riconoscimenti, inclusa la maggior parte delle ricezioni e delle yard ricevute da un debuttante. Ha anche concluso tra i primi tre tight end fantasy complessivi, con una media di 9,0 bersagli a partita. La sua influenza era innegabile. Molti allenatori che lo hanno avuto in squadra sono arrivati ​​ai playoff, con il 35,3% di loro che è passato al turno di campionato.

giocare 0:42 Perché i fantasy manager dovrebbero spostare Bo Nix ai primi posti nei draft board del 2025 Matt Bowen spiega perché è ottimista sul quarterback dei Broncos Bo Nix dopo la sua impressionante stagione da rookie.

Bo Nix, QB, Denver Broncos: Nix è il primo allenatore del quarterback Sean Payton a draftare nei primi due turni della sua carriera da allenatore. Considerando le prestazioni di Nix quest’anno, sembra che i Broncos abbiano trovato il loro quarterback del futuro. Il QB Nix a doppia minaccia è finito tra i primi 12 quarterback fantasy, il che è impressionante, soprattutto con tutto il brusio pre-campionato attorno al numero 1 Caleb Williams e al numero 3 Drake Maye.

Jalen McMillan, WR, Buccaneers di Tampa Bay: McMillan ha concluso la stagione alla grande per i Buccaneers, segnando più di sei gol e oltre 16 punti fantasy in cinque partite consecutive. Quando la stagione di Chris Godwin si è conclusa presto con una caviglia rotta, si è fatto avanti con stile. Progettato come l’eventuale sostituto di Godwin, il gioco forte di McMillan potrebbe spingere Tampa Bay a lasciare che Godwin cammini come agente libero, dando a McMillan l’opportunità di mantenere un ruolo più ampio nel 2025.

fallimento

Caleb Williams, quarterback dei Chicago Bears: C. 1 assoluto e vincitore dell’Heisman Trophy 2022 ha avuto una stagione da rookie con la sua giusta dose di alti e bassi. Ha iniziato tutte e 17 le partite, ma ha segnato almeno 20 punti fantasy solo in quattro di esse, mentre altre sette ne hanno avute meno di 10. Tuttavia, Williams ha concluso con le quinte yard più veloci in una singola stagione nella storia della franchigia. Il futuro sembra promettente, soprattutto se sfrutterà la bassa stagione per migliorare il gioco di gambe e comprendere meglio i fronti difensivi.

Marvin Harrison Jr., WR, Arizona Cardinals: Harrison è stato il primo debuttante eliminato dal tabellone in quasi tutti i fantasy draft: il debuttante con il draft più alto nei campionati ESPN nelle ultime 20 stagioni. Nonostante i Cardinals siano migliorati notevolmente rispetto al 30esimo posto assoluto dello scorso anno sia in ricezione che in ricezione, Harrison ha lottato con la coerenza. Ha disputato solo tre partite con obiettivi a doppia cifra e solo sette con punti fantasy a doppia cifra, rendendola una stagione di alti e bassi per la scelta numero 4 in assoluto.

Jonathon Brooks, RB, Carolina Panthers: Brooks ha iniziato la stagione nella lista PUP/NFI mentre si riprendeva da uno strappo al legamento crociato anteriore. Nonostante abbia saltato le prime quattro partite, aveva comunque l’ADP più alto tra i running back esordienti. Chuba Hubbard ha registrato una media di 19,5 tocchi e 16,1 punti fantasy a partita, ma sfortunatamente Brooks si è strappato di nuovo il legamento crociato anteriore, appena 13 mesi dopo l’infortunio iniziale. Con la firma di Hubbard di una proroga di quattro anni all’inizio di novembre, le fantastiche prospettive di Brooks appaiono ancora più incerte.

Trey Benson, RB, Arizona Cardinals: Benson ha saltato le ultime tre partite della sua stagione da rookie per un infortunio alla caviglia. Quest’anno ha avuto tentativi a doppia cifra in sole due partite. Il titolare James Conner, nel frattempo, ha registrato una media di 17,7 tocchi a partita e si è classificato tra i primi 15 fantasy running back. Conner, 29 anni, ha firmato una proroga di due anni con i Cardinals all’inizio di dicembre che potrebbe influenzare le prospettive future della dinastia Benson.

Keon Coleman, WR, Buffalo Bills: È stata una delusione per Coleman, soprattutto considerando che i Bills avevano così tanti bersagli vuoti dopo che Stefon Diggs e Gabe Davis se ne erano andati dopo la scorsa stagione. Coleman è stato il miglior ricevitore di Buffalo dai tempi di Sammy Watkins nel 2014, ma ha percorso meno percorsi di Mack Hollins e Khalil Shakir e ha anche finito con meno bersagli. Sebbene la stagione fantasy di Coleman sia stata inferiore alle aspettative, una forte prestazione post-stagionale potrebbe prepararlo per un 2025 molto migliore.

giocare 0:49 Perché Moody dice che Nabers è uno dei primi 10 WR fantasy nel 2025 Eric Moody spiega perché Malik Nabers è uno dei primi 10 potenziali ricevitori fantasy in vista della stagione 2025.

Classifiche Rookie Dynasty 2025

Il playmaker

1. Jayden Daniels, comandanti di Washington

2. Bo Nix, Denver Broncos

3. Caleb Williams, Chicago Bears

4. Michael Penix Jr., Atlanta Falcons

5. Drake Maye, Patriots del New England

6. JJ McCarthy, Minnesota Vikings

Correndo indietro

1. Bucky Irving, Bucanieri di Tampa Bay

2. Tyrone Tracy Jr., New York Giants

3. Ray Davis, Buffalo Bills

4. Trey Benson, Cardinali dell’Arizona

5. Blake Corum, Los Angeles Rams

6. Braelon Allen, New York Jets

7.Audric Estime, Denver Broncos

8. Jonathon Brooks, Carolina Panthers

9. Jaylen Wright, Miami Dolphins

10. Isaac Guerendo, San Francisco 49ers

11. MarShawn Lloyd, Green Bay Packers

12. Kimani Vidal, Caricabatterie di Los Angeles

13. Isaiah Davis, New York Jets

14. Carson Steele, capi di Kansas City

15. Will Shipley, Philadelphia Eagles

16. Dylan Laube, Las Vegas Raiders

17. Rasheen Ali, Baltimora Ravens

18. Frank Gore Jr., Buffalo Bills

19. Keilan Robinson, Jacksonville Jaguars

Ricevitore ampio

1. Malik Nabers, New York Giants

2. Brian Thomas Jr., Jacksonville Jaguars

3. Ladd McConkey, Caricabatterie di Los Angeles

4. Marvin Harrison Jr., Cardinali dell’Arizona

5. Xavier Worthy, capi di Kansas City

6. Jalen McMillan, Bucanieri di Tampa Bay

7. Roma Odunze, Chicago Bears

8. Keon Coleman, Buffalo Bills

9. Jalen Coker, Carolina Panthers

10. Ricky Pearsall, San Francisco 49ers

11. Xavier Legette, Carolina Panthers

12. Ja’Lynn Polk, Patrioti del New England

13. Devaughn Vele, Denver Broncos

14. Luke McCaffrey, Comandanti di Washington

15. Adonai Mitchell, Indianapolis Colts

16. Troy Franklin, Denver Broncos

17. Jermaine Burton, Cincinnati Bengals

18. Javon Baker, Patrioti del New England

19. Malik Washington, Miami Dolphins

20. Malachia Corley, New York Jets

Fine stretta

1. Brock Bowers, I predatori di Las Vegas

2. Ja’Tavion Sanders, Carolina Panthers

3. Ben Sinnott, comandanti di Washington

4. Theo Johnson, New York Giants

5. AJ Barner, Seattle Seahawks