Os 10 batedores mais rápidos a marcar 10.000 corridas em teste de críquete

Um total de 14 jogadores de críquete marcaram mais de 10.000 corridas no teste de críquete.

O críquete de teste é o formato de críquete mais antigo, com uma vasta história de 147 anos. Ele viu muitos batedores lendários que gravaram seus nomes nos livros de história e definiram épocas.

Atualmente, 12 países realizam testes. Cada nação tem heróis rebatedores, alguns têm vários, enquanto outros têm poucos.

O que diferencia os rebatedores lendários dos outros é o número de corridas que marcaram em suas carreiras de uma década. Seu desempenho consistente com o taco os colocou em um plano mais alto do que os demais.

Até agora, 14 batedores marcaram mais de 10.000 corridas no teste de críquete. Neste artigo, veremos os 10 batedores mais rápidos que alcançaram a marca de 10.000 corridas no formato mais longo.

Mais rápido até 10.000 execuções em testes (entradas):

10. Joe Root (ENG) – 218 entradas

Joe Root é considerado o maior batedor de testes da Inglaterra, pois quebrou os recordes de Sir Alastair Cook de maior número de corridas e séculos para a Inglaterra no formato mais longo.

Com mais de 12.000 corridas no críquete de teste, Root já se estabeleceu na lista dos batedores lendários.

Root precisou de 218 entradas para atingir a marca de 10.000 corridas nos testes. Ele alcançou esse grande marco durante uma partida de teste contra a Nova Zelândia no Lord’s em 2022. Ele é o batedor inglês mais rápido a conseguir isso.

9. Jacques Kallis (SA) – 217 inscrições

Jacques Kallis é sem dúvida o maior jogador versátil de todos os tempos. Falando sobre o críquete de teste, Kallis jogou 166 partidas e acumulou 13.289 corridas com uma média admirável de 55,37, incluindo 45 séculos e 58 meios séculos.

Kallis alcançou a marca de 10.000 corridas em sua 217ª entrada, que jogou contra a Austrália em 2009.

8. Sunil Gavaskar (IND) – 212 entradas

Sunil Gavaskar, um dos maiores abridores de partidas de teste de todos os tempos, fez 212 entradas para atingir a marca de 10.000 corridas. Ele alcançou esse feito histórico contra o arquirrival Paquistão em Ahmedabad em 1987.

Gavaskar foi o primeiro batedor a ultrapassar a marca de 10.000 corridas no teste de críquete. Em sua carreira lendária, Gavaskar acumulou 10.122 corridas em 125 partidas de teste e levantou 34 séculos e 45 meio séculos.

7. Mahela Jayawardene (SL) – 210 inscrições

O lendário jogador de críquete do Sri Lanka, Mahela Jayawardene, alcançou a marca gloriosa de 10.000 corridas em seu 210º turno de teste. Ele alcançou esse feito contra a África do Sul em Durban em 2011.

O ex-batedor de ordem média acumulou 11.814 corridas em 149 testes com uma média de 49,84. Jayawardene fez 34 séculos e 50 meio séculos no teste de críquete.

6. Younis Khan (PAK) – 208 entradas

Younis Khan é considerado um dos maiores batedores paquistaneses de todos os tempos. O destro alcançou muitos marcos no teste de críquete ao longo de sua carreira lendária.

Ele alcançou a marca de 10.000 corridas em seu 208º turno de teste, que foi contra as Índias Ocidentais em Kingston em 2017.

O ex-batedor jogou 118 testes e marcou 10.099 corridas com uma média admirável de 52,05. Younis Khan marcou 34 séculos e 33 meios séculos no formato mais longo.

5. Rahul Dravid (IND) – 206 entradas

Rahul Dravid, um batedor clássico de teste, é o segundo maior artilheiro da Índia no teste de críquete. O lendário jogador de críquete indiano levou 206 entradas para atingir a marca de 10.000 corridas no teste de críquete.

Ele alcançou esse feito icônico durante uma partida contra a África do Sul, em Chennai, em 2008.

Em sua carreira lendária, Dravid acumulou 13.288 corridas em 164 testes com uma média magnífica de 52,31. O batedor destro levantou 36 séculos e 63 meios séculos.

4. Ricky Ponting (AUS) – 196 inscrições

A lenda australiana Ricky Ponting era conhecida por seu estilo ofensivo de críquete. O ex-capitão australiano é o australiano mais rápido a atingir a marca de 10.000 corridas no teste de críquete e é o que mais corre em seu país.

Ponting alcançou esse grande feito durante uma partida de teste contra as Índias Ocidentais em 2008. Foi a 196ª entrada de Ponting.

No total, Ponting saqueou 13.378 corridas em 168 testes com uma média fantástica de 51,85 com 41 séculos e 62 anos cinquenta.

3. Kumar Sangakkara (SL) – 195 entradas

O lendário batedor Kumar Sangakkara precisou de 195 entradas para atingir a gloriosa marca de 10.000 corridas no teste de críquete. Ele ultrapassou essa marca durante uma partida contra a Austrália, em Melbourne, em 2012.

No total, a lenda do Sri Lanka acumulou 12.400 corridas em 134 testes. O elegante canhoto registrou 38 séculos e 52 meios séculos no formato mais longo.

2. Sachin Tendulkar (IND) – 195 entradas

Master Blaster Sachin Tendulkar é o ícone mais famoso do jogo. Tendulkar alcançou inúmeros recordes em uma carreira que durou 24 anos. Quando falamos sobre recordes de rebatidas, o nome de Tendulkar costuma ser encontrado no topo.

Falando sobre a marca de 10.000 corridas nos testes, Tendulkar levou 195 entradas para atingir essa marca. Ele é o indiano mais rápido a atingir esse marco cobiçado.

O ex-jogador de críquete disputou 200 testes e marcou 15.921 pontos com uma média admirável de 53,78. Tendulkar saqueou 51 séculos e 68 meios séculos no formato mais longo.

1. Brian Lara (WI) – 195 entradas

O lendário jogador de críquete das Índias Ocidentais, Brian Lara, fez 195 entradas para atingir a marca de 10.000 corridas no teste de críquete e é o mais rápido do mundo a fazê-lo.

Ele alcançou esse grande feito durante uma partida de teste contra a Inglaterra em Manchester em 2004. No total, Lara acumulou 11.593 corridas em 131 testes com uma média excelente de 52,88. O canhoto marcou 34 séculos e 48 meio-séculos nas provas.

(Todas as estatísticas atualizadas em 3 de janeiro de 2025)

