Os 10 maiores tenistas americanos de todos os tempos

Muitos tenistas talentosos chamaram os Estados Unidos de lar ao longo dos anos.

Os tenistas americanos tiveram muito sucesso desde o início da era aberta do tênis. Os americanos tiveram certo sucesso no tênis nas décadas de 1980 e 1990, e até mesmo no início do século XXI. A potência que foi o tênis americano está um pouco distante no passado, apesar do sucesso recente. A diversidade no jogo ocorreu às custas do domínio americano.

Os europeus assumiram o papel de novos guardiões do desporto, com jogadores da região a dominar as classificações nos circuitos masculino e feminino. Embora a lista de campeões locais nos maiores eventos do calendário do tênis não seja tão longa como costumava ser, os torcedores americanos têm glórias passadas para recordar.

Há tantos tenistas americanos para escolher que escolher apenas dez não foi uma tarefa fácil. Com a nova temporada em andamento, vamos dar uma olhada nos 10 maiores tenistas americanos de todos os tempos.

Jimmy Connors

As 109 vitórias de Jimmy Connors em torneios foram o resultado de sua atitude de lutar para vencer cada vez que entrava em uma quadra de tênis. Connors ganhou seis títulos ATP em 1972, mesmo ano em que se tornou profissional. Se não fosse por ter pulado o Aberto da França de 1974, ele poderia ter vencido o Grand Slam do calendário.

Entre seus 109 títulos ATP, oito foram Grand Slams. Seu maior sucesso veio em Nova York, onde conquistou cinco títulos do Aberto dos Estados Unidos. Connors é o único jogador a vencer o Aberto dos Estados Unidos nas três superfícies em que foi disputado: grama, saibro e piso duro. Ele se tornou o número 1 do mundo pela primeira vez em 1974 e terminou como o jogador com melhor classificação no tour por cinco anos consecutivos (1974-1978).

John McEnroe

John McEnroe conquistou sete troféus de Grand Slam ao final de sua carreira. Quatro dessas vitórias aconteceram em casa, em Nova York. McEnroe também venceu Wimbledon em 1984 e teria terminado três de quatro se não tivesse perdido a vantagem de dois sets a zero durante a final do Aberto da França. Ele perdeu para seu compatriota Ivan Lendl em cinco sets.

McEnroe jogou em um momento em que conviveu com Bjorn Borg e Jimmy Connors. Sua breve mas intensa rivalidade com Borg fez com que os dois grandes se enfrentassem em 14 ocasiões. Terminou com McEnroe derrotando Borg na final do Aberto dos Estados Unidos de 1981.

Billie Jean Rey

Billie Jean King teve o maior impacto no tênis feminino. Ela liderou a luta pela igualdade de prêmios em dinheiro e foi um dos membros fundadores da WTA em 1973. Ela venceu quatro majors na era amadora e acrescentou oito ao seu prêmio na Era Open.

King assumiu as quadras de grama no SW19 ao ganhar quatro títulos em Wimbledon. Ele somou mais três troféus em Flushing Meadows e um em Roland Garros para completar sua contagem de vitórias no Grand Slam.

Ela encerrou sua carreira com 67 títulos de simples na Era Aberta, alcançando o número 2 mundial no ranking WTA. King foi incluído no Hall da Fama do Tênis Internacional em 1987.

Chris Evert

A distinção de ser o primeiro número 1 do mundo WTA vai para Chris Evert. A nativa da Flórida ganhou 157 títulos de simples e saiu vitoriosa em 18 Grand Slams ao longo de sua carreira de dezoito anos. Evert acumulou sete troféus de Roland Garros. Os sete títulos em nove finais disputadas em Paris continuam inigualáveis ​​no futebol feminino. Ele também conquistaria seis títulos em Nova York, dois em Melbourne e três em Londres.

O histórico invejável de Evert em majors inclui chegar às semifinais em 52 dos 56 Grand Slams disputados. Ela também passou 260 semanas no número 1 do WTA e nunca ficou abaixo do quarto lugar em sua carreira.

Jim Mensageiro

Jim Courier, outro nativo da Flórida, venceu quatro Grand Slams em sua carreira como jogador profissional da ATP. Courier viu seus dois títulos se materializarem em Roland Garros e Melbourne Park, onde conquistou dois títulos cada. Ele detém o recorde de ser a pessoa mais jovem a chegar à final de todos os quatro torneios do Grand Slam aos 22 anos.

Courier fez parte da equipe da Copa Davis que levou para casa o troféu em 1992 e 1995. Ele foi o número 1 do mundo por 58 semanas, 27 delas consecutivas, e foi o número 1 no final do ano em 1992. Seu melhor resultado nos Estados Unidos. O Open chegou à final em 1991, onde perdeu para Stefan Edberg em dois sets.

Pete Sampras

Pete Sampras é o maior exportador americano para o mundo do tênis. Ele continua sendo o homem mais jovem a vencer o Aberto dos Estados Unidos quando ergueu o troféu em 1990, aos 19 anos. Sampras também é o mais jovem americano a ter sucesso em Nova York.

Sampras conquistou 14 títulos de Grand Slam e passou seis anos consecutivos como o jogador número um do mundo. Seu maior sucesso veio nas quadras de grama de Wimbledon, onde conquistou sete títulos consecutivos, após os cinco que conquistou em Flushing Meadows. Ele terminou sua carreira com seu quinto título do Aberto dos Estados Unidos sobre o compatriota Andre Agassi em 2002. Sampras esteve no topo do ranking ATP por 286 semanas.

André Agassi

Fiel às suas raízes em Las Vegas, Andre Agassi tinha talento para o dramático. Agassi venceu oito Grand Slams e todos os Majors pelo menos uma vez. Ele também conquistou o ouro olímpico em 1996, em Atlanta, além de passar 101 semanas no topo do ranking da ATP. Ele estava entre os dez primeiros em 1988, dois anos depois de se tornar profissional, antes de se tornar o número 1 do mundo em 1995 e assumir a posição de número 1 no final do ano em 1999.

Embora Agassi tenha tido uma passagem de sucesso na Austrália com quatro títulos do Aberto da Austrália, ele será mais lembrado por sua vitória em Wimbledon em 1992. Foi sua estreia na rodada do título no SW19 e ele venceu Goran Ivanisevic em cinco sets.

Serena Williams

Serena Williams dominou o tênis feminino por quase duas décadas. Foi uma jornada que começou quando ela venceu o Aberto dos Estados Unidos de 1999 e terminou com a vitória no Aberto da Austrália de 2017. Com 23 majors em seu nome, Serena lidera todos os americanos, homens e mulheres, em vitórias no Grand Slam.

Sete títulos de Wimbledon, sete títulos do Aberto da Austrália, seis títulos do Aberto dos Estados Unidos e três títulos do Aberto da França compõem seus 23 títulos principais e é um recorde da Era Aberta. O jovem Williams ganhou 73 títulos de simples WTA no total. Ela também ganhou cinco títulos WTA Finals e manteve o primeiro lugar no ranking WTA por 319 semanas.

Vênus Williams

Torneio de tênis Venus Williams US Open na sexta-feira, 31 de agosto de 2018 em Nova York. (Foto AP/Adam Hunger)

A mais velha das duas irmãs Williams entrou em cena com uma vitória memorável no Aberto dos Estados Unidos de 1997. Venus tinha apenas 17 anos e era uma das mulheres mais jovens a erguer o troféu em Flushing Meadows. Em 2000, ele ganhou os títulos de Wimbledon e do Aberto dos Estados Unidos. Na mesma temporada conquistou medalhas de ouro em simples e duplas. Serena Williams venceu a prova de duplas.

Venus teve mais sucesso em Wimbledon, com cinco vitórias em oito anos e vitórias consecutivas em Nova York. Ela ganhou 49 títulos de simples WTA e foi a número 1 do mundo por 11 semanas, quando alcançou o primeiro lugar em 2002.

Andy Roddick

Andy Roddick foi anunciado como a próxima esperança americana a se tornar profissional em 2000. Ele ocuparia o lugar de Pete Sampras e Andre Agassi quando eles se aposentassem. Os 12 anos de turnê de Roddick deram a ele 32 títulos ATP e o primeiro lugar no ranking em 2003, junto com a vitória no Aberto dos Estados Unidos naquele mesmo ano.

Ele chegou a outras quatro finais de Grand Slam: três em Wimbledon e uma em Flushing Meadows. Em cada ocasião, Roger Federer o frustrou. Roddick terminou no top 10 da ATP por nove anos consecutivos, um período que incluiu 13 semanas de curta duração como número 1 do mundo.

