O ex -batedor indiano Sachin Tendulkar tem o recorde de marcar a maioria das corridas no Cricket ODI.

No mundo de um críquete internacional de um dia (ODI), há alguns rebatedores excelentes que obtiveram constantemente um número significativo de raças durante suas ilustres raças. Esses jogadores de críquete tiveram um impacto duradouro no esporte e deixaram os fãs em todo o mundo com suas ações excepcionais de rebatidas.

Com o tempo, o ODI Cricket viu o surgimento e o domínio de muitas lendas de rebatidas que alcançaram sucesso excepcional no acúmulo de raças. Esses jogadores de críquete têm uma combinação única de habilidade, compostura e confiabilidade, o que lhes permite contar constantemente pontuações impressionantes no placar.

Agora vamos aprofundar a lista dos 10 melhores batedores com a maioria das corridas do ODI:

10. Rohit Sharma – 10.988 corridas:

Em sua carreira de críquete ODI, Rohit Sharma jogou até agora em 268 jogos. Ao longo de sua carreira, ele acumulou um total de 10.988 corridas, alcançando sua maior pontuação individual que 264 corridas. Seu impressionante registro de ódio também inclui 32 séculos e 57 meios.

9. Sourav Ganguly – 11.363 corridas:

Em sua carreira de críquete ODI, Souv Ganguly jogou em 311 jogos. Ao longo de sua carreira, ele acumulou um total de 11.363 corridas, alcançando sua maior pontuação individual de 183 corridas. Seu impressionante registro de ódio também inclui 22 séculos e 72 meios.

8. Jacques Kallis – 11.579 corridas:

O ex -Terrerain sul -africano Jacques Kallis apareceu em 328 partidas de ODI. No período de sua carreira, ele acumulou um total de 11.579 corridas, alcançando sua maior pontuação individual de 139 corridas. Seu impressionante registro de ódio também inclui 17 séculos e 86 séculos.

7. Inzamam-U-HQ-11.739 Races:

O ex-capitão do Paquistão, Inzamam-ul-Haq, participou de 378 partidas de ODI. Ao longo de sua carreira, ele acumulou um total de 11.739 corridas, com sua maior pontuação individual em 137 corridas invictas. Seu registro impressionante também inclui 10 séculos e 83 centros de mídia.

6. Mahela Jayawardne – 12.650 corridas:

Mahela Jayawardne, ex -capitão do Sri Lanka, jogou em 448 jogos ODI. Ao longo de sua carreira, ele obteve um total de 12.650 corridas, com sua maior pontuação individual atingindo 144 corridas. Seu registro impressionante também tem 19 séculos e 77 meios.

5º Sanath Jayasuriya – 13.430 corridas:

O ex -capitão do Sri Lanka, Sanath Jayasuriya, teve uma notável carreira de críquete ODI, jogando em 445 jogos. No decorrer de sua carreira, ele marcou um total de 13.430 corridas, com sua maior pontuação individual de 189 corridas. Seu registro impressionante também tem 28 séculos e 68 meios. Ele também 323 wickets com a bola.

4. Rick Ponting – 13.704 corridas:

Ricky Ponting. (Fonte da imagem: Twitter)

Durante seu excelente críquete de Odi, o lendário capitão australiano Ricky Ponting jogou em 375 jogos. Ele acumulou um total de 13.704 corridas, com sua maior pontuação individual atingindo 164 corridas. Seu notável registro de ódio consiste em 30 séculos e 82 meios.

3. Virat Kohli – 13.962 corridas:

Kohli Virat. (Fonte da imagem: ACC)

Até agora, Virat Kohli jogou em 297 jogos ODI. Nesses jogos, ele obteve um total de 13.962 corridas, com sua maior pontuação individual de 183 corridas. Seu desempenho de ódio é bastante impressionante, com 50 séculos e 73 significa em seu nome. Em particular, é um dos cinco batedores marcar mais de 13000 corridas no ODI de críquete.

2. Kumar Sangakkara – 14.234 corridas:

Ao longo de sua ilustre corrida de críquete de ODI, o ex-jogador Wickt-Wickt do Sri Lanka, Kumar Sangakkara, jogou em 404 jogos. Ele acumulou um total de 14.234 corridas, com sua maior pontuação individual sendo 169 corridas. Seu impressionante recorde de ODI tem 25 séculos e 93 significa séculos pendentes.

1. Sachin Tendulkar – 18.426 corridas:

Sachin Tendulkar. (Fonte da imagem: ICC)

Sachin Tendulkar subiu ao campo para um notável 463 jogos ODI. Nessas competições, ele alcançou o feito incrível de acumular um total de 18.426 corridas, com sua maior pontuação individual permanecendo invicta em 200.

Seu registro de ódio é extraordinário, com 49 séculos, um notável 96 meio século e um duplo século histórico. Esse excelente desempenho mantém firmemente seu legado como um dos melhores batedores que já adornou a história do críquete.

(Todas as estatísticas atualizadas até 12 de fevereiro de 2025)

