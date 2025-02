Os 10 melhores de off -road da história da Liga Pro Kabaddi

A PKL viu uma estrada sensacional que eles tiveram um desempenho notável.

Kabaddi é um jogo único que envolve delicadeza e poder bruto. A Liga Pro Kabaddi (PKL) tem sido uma grande introdução ao cenário esportivo indiano. Por um lado, há agressores com seus movimentos rápidos e agilidade tentando obter os dedos em um de seus jogadores da oposição e se mover em direção à linha média. Enquanto isso, os defensores estarão desesperados para pegá -los ou expulsá -los do tribunal.

É um jogo emocionante, porque o impulso da equipe pode mudar em segundos. Portanto, as equipes estão procurando jogadores com várias habilidades para destacar e contribuir. Os SUVs são um presente para qualquer equipe, pois adicionam o equilíbrio do equipamento. Embora sejam raros, a Liga Pro Kabaddi os viu na última década.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos 10 melhores, toda conquista na história da Liga Pro Kabaddi.

10. Miraj Sheykh

Meraj Sheykh foi um dos primeiros jogadores no exterior a aparecer na liga. Ele fez sua estréia no Telugu Titans na segunda temporada e se tornou o primeiro jogador no exterior a capitão um time da PKL. Mas o All -Terrain encontrou seu verdadeiro eu quando se mudou para Danbang Delhi na quarta temporada. Ele jogou quatro temporadas para Delhi, pontuando 194 pontos de incursão e 24 pontos de manipulação. Como era o empregador, ele se concentrou em permanecer no tapete para controlar o jogo e uma impressionante porcentagem de 78% não se refletiu da mesma forma.

9. Rajesh Narwal

Os fãs que viram a edição inaugural da PKL se lembrarão do heróico de Fajesh Narwal. Jogando pelo Jaipur Pink Panteras, o SUV desempenhou um papel crucial nas semifinais com oito pontos e na final com seis pontos.

No dia da final, quando os gostos de Rana Rana, Prashant Chavan e Ran Singh falharam como defensor, Rajesh deu um passo à frente. Ele jogou quatro temporadas para homens em rosa, pontuando 266 pontos de incursão e 73 pontos de montagem. Então ele jogou por quatro equipes nas quatro temporadas seguintes sem muito sucesso. Os fãs adorariam vê -lo novamente em PKL.

8. Rakesh Narkal

Rakesh Narkal sempre foi um nome fascinante no mundo da Índia Kabaddi. Com seus longos cabelos e palhaços, ele costumava liderar o ataque contra o Paquistão Archirival. Na edição inaugural da PKL, ele obteve a oferta mais alta com Patna Pirates que o levou a bordo.

Ele jogou por duas temporadas marcando 102 pontos de incursão e 14 pontos de manipulação com uma lesão que descartou a maior parte do papel da segunda temporada. Durante as duas temporadas seguintes, ele apareceu para o U Mumba, concentrando -se mais na defesa, marcando 44 pontos de montagem. A lenda assumiu as rédeas de treinamento após os dias do jogo.

7. Nitin Rawal

O PKL 11 viu Nitin Rawal revelar suas habilidades completas como defensor do Bengaluru Bulls, já que ele foi um dos principais defensores da temporada, marcando 74 pontos de montagem. Embora ele tenha apenas dois pontos de incursão nesta temporada, ele começou sua corrida PKL principalmente como agressor para Jaipur Pink Panthers na quinta temporada, marcando 65 pontos de incursão.

Nas três temporadas seguintes, foi usado como agressor para Jaipur, pontuando 68 pontos de incursão e 38 pontos de montagem. Enquanto Haryana Steelers desencadeou o Demônio Defensivo Sleeping na nove temporada, ela estava na exposição de Bangalore na última temporada.

6. Vijay Malik

A PKL trata de encontrar o talento certo e apoiá -lo à inclinação. A história do treinador Krishna Kumar Hooda e Vijay Malik, o All -Terrain, é o que pode ser dito. Fazendo sua estréia para Patna Pirates, Vijay marcou 27 pontos de incursão e 37 pontos de montagem, ajudando sua equipe a vencer a final.

Foi usado mais como agressor na próxima temporada. Ao perceber seu potencial, o treinador Houoda se lembrou dele à equipe de Dabang Delhi pela sétima temporada. Ele não apenas os ajudou a chegar a final pela primeira vez, mas também produziu o melhor de si na oitava temporada para levar Delhi ao seu único título. A dupla se reuniu em cores de Teluu Titans.

5. Asmamdar

Asmamdar é um dos melhores SUV da Índia no Atualmente. Depois de jogar apenas quatro temporadas da Liga Pro Kabaddi, o homem de Maharashtra conseguiu ter um impacto maior em sua franquia Puneri Paltan. Ele entrou na fileira do programa Yuva Paltan quando a academia descobriu que o diamante o deu ao mundo. Ele fez sua estréia na oitava temporada e, com seu desempenho completo, ele os ajudou a alcançar os playoffs após duas temporadas.

Ele teve um impacto maior na próxima temporada, já que desempenhou um papel crucial neles, chegando à final pela primeira vez. Ele recebeu o papel da capitania na temporada seguinte e mostrou que tinha uma cabeça madura em seus ombros, minimizando seus deveres de incursão para garantir que ele permanecesse no tatame. Puneri Paltan ganhou o título com Aslam nomeou o jogador mais valioso da temporada. O ano de 25 anos tem muitos anos restantes e é muito capaz de escalar nesta lista.

4. Mohammadreza shadlowoihiloh

Ninguém teve um impacto maior na PKL do que Mohammadreza Shadloui na história da liga. Ele jogou quatro temporadas na PKL e foi classificado para as finais três vezes, vencendo campeonatos consecutivos nas duas últimas temporadas com Puneri Paltan e Haryana Steelers, respectivamente.

Ele ganhou o prêmio pelo melhor defensor da temporada duas vezes e o prêmio de jogador mais valioso, uma vez superou as listas dos defensores em três dessas quatro temporadas. Já está nos oito primeiros da lista de pontos de Rigs de todos os tempos. Enquanto esses são seus elogios defensivos, seu técnico da PKL, Manpreet Singh, investiu como agressor para a 11ª temporada e o ano de 24 anos respondeu com 57 pontos de incursão que os ajudaram a abordar o título. PKL o verá quebrar mais recordes nos próximos anos.

3. Sandeep Narwal

Call Beast, Sandeep Narwal foi um dos personagens da PKL que acrescentou estilo à liga. Fazendo sua estréia para Patna Pirates na temporada inaugural, Sandeep foi uma de suas estrelas naquela temporada. Embora os homens de Green não pudessem chegar às finais, com 92 pontos de incursão e 27 pontos de manipulação, ele levou a liga por agressão ao executar oito super incursões e seis super Copa.

Ele ficou com Patna durante as próximas duas temporadas, incluindo a terceira temporada de vitórias. Então ele se mudou para cinco equipes nas seis temporadas seguintes, onde foi usado mais como defensor do que um agressor. Ele era um dos terrenos mais poderosos e os fãs gostariam de ver mais dele.

2. Deepak Numbas Hooda

Ex -capitão da Índia, Deepak Nik Houoda foi um dos jogadores mais procurados da história da liga, graças às suas habilidades integrais. Com 12,6 lakhs, ele foi o segundo jogador mais caro no leilão inaugural, com os Titans Telugu obtendo seus serviços. O All -Terrain mudou -se para Puneri Paltan, onde desempenhou um papel fundamental.

Ele foi ao capitão Puneri Paltan e depois os campeões inaugurais Jaipur Pink Panteras durante algumas temporadas. Foi decepcionante vê -lo sem vender nas duas últimas temporadas. Apesar de sua ausência no tapete, ele ainda está nos oito primeiros da lista de Raiders de todos os tempos. Com a idade do seu lado, o ano de 30 anos tentará retornar.

1. Manjeet Chinar

Considerado o melhor jogador que a liga viu, Manjeet Screaming teve um jogo completo como agressor e como defensor que o fez do executor no tapete. Foi o padrão de Bengaluru Bulls nas duas primeiras temporadas.

Ele marcou 138 pontos de incursão e 91 pontos de montagem nas duas primeiras temporadas, incluindo o prêmio de melhor defensor na edição inaugural e o prêmio de jogador mais valioso no segundo ensaio. Ele se mudou para Pune durante as duas temporadas seguintes e as capitou para o seu melhor fim.

A quinta temporada que ele viu ao lado de Abhishek Bachchan afundando dinheiro para construir o lado ao seu redor. Mas uma lesão para ele resultou em uma campanha difícil para eles. Ele se mudou para Tamil Thalaivas, onde guiou a equipe e depois levou Danabag Delhi ao seu inauguração na oitava temporada. Sua dupla retenção da coxa continua sendo uma marca registrada e a liga não viu ninguém abordar as realizações de Manjeet.

