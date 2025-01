Os 10 melhores goleiros com mais jogos sem sofrer golos em 2024

Esta lista inclui goleiros das cinco melhores ligas da Europa.

Os goleiros têm um trabalho ingrato. Apesar de permanecer firme sob pressão, o mais simples erro ou falta de concentração de um goleiro tem grandes consequências em uma partida de futebol. Portanto, manter um bom número de jogos sem sofrer golos é um grande feito para qualquer goleiro, pois envolve vigilância constante.

O mundo do futebol viu muitas atuações impressionantes dos goleiros em 2024. À medida que o mundo avança em direção a 2025, é importante notar que alguns goleiros se destacaram mais do que os demais e contribuíram muito para o sucesso de suas respectivas equipes.

Se olharmos para o ano passado, alguns goleiros jogaram bem de forma consistente e apresentaram números impressionantes. Aqui estão os 10 melhores jogadores com mais jogos sem sofrer golos em 2024:

10. Mike Maignan (AC Milão) – 13.

Mike Maignan está no AC Milan desde 2021 e desempenhou um papel importante na vitória do clube na Série A italiana de 2021-22. Em 2024, ele manteve 13 jogos sem sofrer golos pelos rossoneri. Ele já tem oito jogos sem sofrer golos na atual temporada da liga de 2024-25 pelo clube.

9. Brice Samba (Lente) – 13

Brice Samba é um jogador importante do RC Lens e lidera a equipe como capitão. Na atual campanha da Ligue 1, ele já registrou sete jogos sem sofrer golos, até o momento em que este artigo foi escrito. Seu desempenho em 2024 foi digno, pois conseguiu evitar que o adversário marcasse 13 vezes.

8. Michele Di Gregorio (Monza e Juventus) – 13

Michele Di Gregorio impressionou pelo Monza na temporada 2023-24, onde manteve 14 jogos sem sofrer golos no total e manteve a forma após assinar pela Juventus FC na temporada 2024-25. Até o momento, o goleiro não sofreu golos em sete jogos da Série A.

7. Peter Gulacsi (RB Leipzig) – 13

Peter Gulacsi é jogador de longa data no RB Leipzig e continua a desempenhar um papel importante na seleção alemã da Bundesliga. O jogador de 35 anos entra no décimo ano no clube, mas não dá sinais de abrandar. No ano civil de 2024, ele manteve 13 jogos sem sofrer golos.

6. Jordan Pickford (Everton) – 14

Apesar dos problemas recentes do Everton, o carismático goleiro Jordan Pickford tem impressionado. O clube conseguiu evitar o rebaixamento no final da temporada 2023-24, mas a ameaça de rebaixamento também é grande na atual temporada 2024-25. No entanto, os 14 jogos sem sofrer golos de Pickford em 2024 ajudaram a equipe a se manter à tona, tornando-o indispensável para a sobrevivência na Premier League.

5. Jan Oblak (Atlético de Madrid) – 15

Jan Oblak manteve 15 jogos sem sofrer golos em 2024, registrando mais um ano impressionante jogando pelo Atlético Madrid na LaLiga. O goleiro está no clube há 11 anos e parece só melhorar com a idade. Ele já tem oito jogos sem sofrer golos na atual campanha da liga em 17 partidas.

4. Vanja Milinkovic-Savic (Torino) – 15

O ex-jogador do Manchester United, Vanja Milinkovic-Savic, estava em excelente forma pelo FC Torino no ano civil de 2024. No ano passado, ele manteve 15 jogos sem sofrer golos pelo clube italiano e manteve cinco na atual temporada da Série A, depois de ter terminado em segundo lugar na lista de goleiros. com o maior número de jogos sem sofrer golos na última temporada.

3. Yann Sommer (Inter) – 16

Yann Sommer dominou verdadeiramente a Serie A desde que se mudou para o Inter de Milão em 2023. Ele ganhou a Luva de Ouro no final da temporada 2023-24 com 19 jogos sem sofrer golos, ajudando o clube a conquistar o título da liga. Ele manteve 16 jogos sem sofrer golos na Série A no total em 2024.

2. Alex Remiro (Real Sociedad) – 18

Alex Remiro manteve o segundo maior número de jogos sem sofrer golos em 2024 nas cinco principais ligas da Europa. O goleiro foi um dos jogadores mais consistentes da Real Sociedad no ano passado. Ele manteve 16 jogos sem sofrer golos no final da temporada 2023-24 e registrou 10 dos primeiros 18 jogos da atual temporada 2024-25.

1. David Raya (Arsenal) – 18

David Raya, do Arsenal, surge como o melhor goleiro desta categoria no ano de 2024 nas cinco principais ligas da Europa. Ele também manteve 18 jogos sem sofrer golos, mas em menos minutos jogados que Alex Remiro. Curiosamente, os Gunners foram os que mais pontuaram em 2024 na Premier League, com 85 pontos, mas o título da liga ainda lhes escapa.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.