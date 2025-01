Os 10 melhores jogadores com mais oportunidades de jogo abertas criadas em 2024

Estas são algumas das mentes mais criativas do futebol mundial hoje.

Os golos são a parte mais importante do futebol, mas o esforço por detrás da sua criação é muitas vezes esquecido. A capacidade de encontrar seus companheiros em uma boa posição para marcar um gol é uma habilidade que requer muita consciência mental e precisão. Você tem que fazer o passe certo na hora certa para que o jogador certo crie uma oportunidade de gol. Muitos grandes nomes do futebol, como Lionel Messi, Diego Maradona e Ronaldinho, dominaram essa habilidade e dominaram o futebol mundial por muitos anos.

No futebol moderno, encontrar armadores tão criativos é uma raridade. O jogo é mais tático e com planos de jogo rígidos, usar um jogador estritamente criativo é muito arriscado para os treinadores. Porém, alguns jogadores no jogo atual conseguem criar oportunidades para seus companheiros e ao mesmo tempo atender às demais demandas dos treinadores.

Nesta lista, veremos os jogadores que criaram mais oportunidades de jogo abertas nas cinco principais ligas da Europa em 2024. Os jogadores com menos minutos jogados tiveram vantagem em caso de empate.

10. Kevin De Bruyne (Manchester City)

Oportunidades criadas – 62

O belga aparece nesta lista apesar de ter ficado afastado durante a maior parte do segundo semestre devido a lesão. Seu clube sentiu muita falta dele, enquanto eles lutavam para chegar ao fundo da rede em sua ausência. Seja uma defesa de passe ou um cruzamento preciso, De Bruyne faz com que os passes mais difíceis pareçam fáceis. Ele pode fazer vários passes com os dois pés, o que o torna um dos jogadores mais criativos do século XXI.

9. Bernardo Silva (Manchester City)

Oportunidades criadas – 63

No nono lugar temos outro jogador do Manchester City, Bernardo Silva. É um verdadeiro prazer observar o atacante português. Sua habilidade técnica com a bola é uma das melhores do mundo. Ele dominou a habilidade de lançar a bola no momento perfeito, o que ajuda a criar muitas oportunidades para seus companheiros em jogo aberto.

8. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Oportunidades criadas – 63

O jogador do Bayer Leverkusen é uma estrela em formação. Ele é tecnicamente talentoso e compete com alguns dos melhores jogadores do mundo, mesmo aos 21 anos. Navegue em espaços apertados com facilidade.

Gosta de ter a bola e executar um passe com perfeição quando vê alguém do seu time em boa posição. Até agora nesta temporada da Bundesliga ele já deu sete assistências. Espere que ele esteja no topo desta lista no próximo ano se mantiver seu nível.

7. Kevin Stöger (Borussia Monchengladbach)

Oportunidades criadas – 63

O internacional austríaco teve um 2024 fenomenal. Ele se juntou ao Borussia Mönchengladbach vindo do VFL Bochum no verão passado. Na temporada passada ele se tornou o jogador que mais criou chances na Bundesliga, com 127 chances. Ele também continuou em boa forma em seu novo clube nesta temporada. Ele tem uma média de quase três passes importantes por jogo e espera-se que esses números aumentem à medida que ele se adapta ao seu novo clube.

6. Junya Ito (Reims)

Oportunidades criadas – 64

O extremo japonês liderou a Ligue 1 em número de chances criadas e assistências esperadas (9,9) na temporada passada. Ele tem sido fenomenal desde que chegou ao campeonato francês e esta temporada não é exceção. Ele prestou um excelente serviço aos seus companheiros com suas entregas nas laterais. Apesar de não estar muito envolvido na preparação para o jogo do Reims em todas as ocasiões, Junya Ito é muito eficaz na posse de bola.

5. Bruno Fernández (Manchester United)

Oportunidades criadas – 66

Apesar das dificuldades do Manchester United este ano, Bruno Fernandes continua a ser um dos jogadores mais consistentes. O capitão do clube é conhecido pela sua visão e passes de longa distância. Ele nunca se esquiva de fazer passes arriscados e também os executa com perfeição em muitas ocasiões.

Ele é muito versátil e pode jogar em diversas posições. Porém, não importa onde jogue, ele consegue fazer excelentes passes para seus companheiros com relativa facilidade.

4. Luis Díaz (Liverpool)

Oportunidades criadas – 66

O colombiano é conhecido por seu ritmo elétrico e dribles eficazes. É uma das principais razões do sucesso inicial de Arne Slot em Liverpool. Luis Díaz foi muito produtivo em termos de marcar golos e também demonstrou a sua capacidade de os marcar igualmente bem. Ele não é reconhecido como criador, mas principalmente seu tempo com Arne Slot deve mudar essa perspectiva.

3. Alex Iwobi (Fulham)

Oportunidades criadas – 67

O ex-jogador do Arsenal viveu um dos seus melhores anos profissionais a nível individual em 2024. Ele tem uma média de dois passes importantes por jogo, demonstrando seu brilhantismo como craque de seu time. Até Pep Guardiola ficou impressionado com o brilhantismo de Iwobi e o elogiou em outubro. O nigeriano finalmente encontra a consistência que o impediu de se tornar um dos melhores do mundo.

2. Martin Ødegaard (Arsenal)

Oportunidades criadas – 76

O capitão do Arsenal é o segundo da nossa lista. Ele é um dos melhores criadores de jogo criativos do mundo há algum tempo e 2024 não foi exceção. Ele tem uma leitura excepcional do jogo e sabe quando fazer o passe final. Ele é uma figura chave na preparação do Arsenal.

1. Cole Palmar (Chelsea)

Oportunidades criadas – 79

A ascensão de Cole Palmar foi uma das melhores histórias do futebol mundial na temporada 2023/24. Ele assinou pelo Chelsea e se tornou seu craque em sua primeira temporada. Embora o clube tenha tido uma temporada inesquecível, Cole Palmar foi fenomenal.

Suas bolas incisivas causaram muitos problemas aos adversários e o ajudaram a criar muitas oportunidades de gol para seus companheiros. Seus fundamentos futebolísticos são muito apurados e ele está no caminho certo para um dia ser coroado o melhor jogador do mundo.

