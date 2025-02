Os 10 melhores jogadores para jogar pelo Manchester City e ao Arsenal

Muitos jogadores lendários jogaram em ambos os clubes ao longo dos anos.

O Manchester City versus o Arsenal está lentamente sendo uma rivalidade feroz. Especialmente agora, muitas vezes foi rotulado como uma batalha de mestre versus aprendiz devido à conexão de Pep Guardiola e Mikel Arteta. No entanto, mesmo antes da era de Guardiola e Arteta, a cidade versus o Arsenal sempre foi um dos confrontos mais deliciosos da temporada.

Mesmo com sua história feroz e rivalidade, os dois clubes fizeram parte de um grande negócio de transferências. Recentemente, vimos os dois mucester City, o assassinato de Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko se mudarem para o Arsenal em um movimento dramático. Como esses dois jogadores, houve vários jogadores principais que jogaram em ambos os clubes ao longo dos anos. Aqui estão 10 jogadores que jogaram em ambos os clubes.

10. Redonda Toure

O antigo centro da Costa do Marfim, Kolo Toure, foi estabelecido como um membro indispensável das equipes da Premier League, como Arsenal, Manchester City e Liverpool durante seu tempo. Ele jogou em gigantes como esses e sempre foi estabelecido como um dos jogadores mais valiosos do time. Ele jogou sete anos no Arsenal de 2002 a 2009, Toure se mudou para o Manchester City em 2009 e depois o Liverpool em 2013.

9. Paul Dickov

Durante os anos 90, Paul Dickov subiu pelo sistema juvenil do Arsenal e se tornou uma das perspectivas mais populares. Depois de passar seis anos no Arsenal e fazer 22 aparições, ele não pôde traduzir a promessa em desempenho. Depois de deixar o Arsenal, Dickov se mudou para o Manchester City. Em 158 jogos, Dickov marcou 35 gols durante sua estadia de seis anos no City.

8. Emmanuel Adebayor

Para cada fã da Premier League, Emmanuel Adebayor é um nome bem conhecido. O atacante nascido em Togo passou uma parte significativa de sua carreira na Premier League para diferentes equipes e permaneceu um dos favoritos dos fãs por sua personalidade carismática. Ele foi contratado pelo Gunners em 2006 e marcou 46 gols de 104 jogos antes de ir para o Manchester City em 2009.

7. Neil Quinn

Durante os anos 90, Niall Quinn foi um ótimo nome para o Manchester City. Apesar de ser o produto juvenil do Arsenal de 1983 a 1990, Quinn era frequentemente visto como um atacante de apoio no Arsenal. Depois de deixar o Arsenal, Quinn ingressou no Manchester City, que marcou o início de sua carreira. Para eles, ele jogou 204 jogos e marcou 65 gols.

6. Nicolas Anelka

O atacante francês Nicolas Anelka jogou por quase todos os melhores clubes de todas as melhores ligas durante seus dias de jogo. Ele tinha uma longa lista de clubes em sua carreira, incluindo Paris Saint Germain, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Juventus. Enquanto Anelka é mais lembrada por seu tempo com o Chelsea, ela foi contratada pelo Arsenal em 1997 e começou sua carreira na Premier League lá. Depois de sem sucesso no Real Madrid e Paris Saint-Germain, ele voltou à Premier League pelo Manchester City em 2002.

5. Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko é a mais recente adição a esta lista depois de ingressar no Arsenal em uma transferência de 30 milhões de libras do Manchester City. O lado esquerdo ucraniano venceu quatro ligas principais com o Manchester City, mas ele nunca foi um jogador de primeira escolha de Pep Guardiola, que foi uma das principais razões por trás de sua partida. Zinchenko já se tornou fã do Gunners após seu impressionante feitiço em um curto período.

4. Gabriel Jesús

Em uma situação semelhante a Zinchenko, Gabriel Jesús deixou o Manchester City para se juntar ao Arsenal no verão de 2022. O atacante brasileiro também sofreu uma falta de tempo de jogo, então ele saiu. Em particular, a partida de Jesus foi inevitável depois de Erling Hala e chegou. Ele também impressionou tudo em um período tão curto de tempo e se tornou um membro -chave da Brigada Arteta.

3. Samir Nasri

O elegante jogo de pés de Samir Nasri fez dele um grande talento quando chegou ao Arsenal em 2008, ele era frequentemente comparado a Zidane. No entanto, Nasri sempre não atingiu expectativas devido ao seu jogo inconsistente. Ele passou três temporadas no Arsenal e fez 86 aparições. Nasri então se mudou para o Manchester City por uma transferência de £ 25 milhões. Ele jogou 129 jogos pelo Cityzens por seis anos.

2. Gaël Clichy

Um ótimo nome na história do Manchester City, bem como no Arsenal, Gal Clichy jogou para os dois clubes mais de 150 vezes. Sua corrida na Premier League começou em 2003 no Arsenal. O ex -internacional francês fez 187 aparições na Premier League por eles entre 2003 e 2011. Depois, ingressou no Manchester City em 2011/12 e ganhou dois títulos da Premier League com eles antes de sair em 2017.

1. Patrick Vieira

Um grande meio -campista da história do Arsenal, Patrick Vieira é reconhecido por muitos como sinônimo do clube, mas poucos se lembram com a camisa do Manchester City em 2010/11. Em 2003/04, Viera foi parte integrante da Brigada Arsenal invicida, mas depois de mais uma temporada, a Viera foi embora. Então ele jogou pela Juventus e Inter Milan antes de vir para o Manchester City para a dança final na Premier League.

