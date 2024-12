Os 10 melhores jogadores que jogarão no Manchester United e no Newcastle United

Vários jogadores de futebol jogaram pelos dois clubes ao longo dos anos.

A rivalidade entre os gigantes de Tyneside e os Manchester Red Devils tem sido bastante fascinante nas últimas décadas. Enquanto ambas as equipes buscam o primeiro troféu da temporada na final da Copa da Liga desta temporada, no domingo, daremos uma rápida olhada em alguns dos grandes jogadores que jogaram pelos dois clubes. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos 10 melhores jogadores que jogaram no Manchester United e no Newcastle United:

10. Gabriel Obertán

Obertan, um ala com grande potencial, chegou do Bordeaux, na França, para ingressar no Manchester United no verão de 2009. Embora tenha tido uma breve passagem pelo clube limitada por lesões. O seu único golo oficial pelos Red Devils aconteceu na UEFA Champions League, frente ao Bursaspor.

Ele fez apenas 14 partidas pelo Manchester United e foi contratado como substituto direto de Joey Barton em 2011 pelos Magpies. Ele passou cinco anos no St. James’Park, onde fez 58 partidas. Mas ele nunca conseguiu o reconhecimento total dos fãs devido às suas constantes lesões. Obertan marcou apenas dois gols nesse período pelos Magpies e, apesar das muitas oportunidades, não conseguiu levar seu jogo ao nível mais alto que gostaria.

9. Ronny Johnssen

Ele poderia ser destacado como zagueiro ou meio-campista defensivo, dada sua capacidade de jogar em ambas as posições. Johnssen foi abordado por Alex Ferguson para assinar pelo Manchester United em 1996. Mais tarde, ele foi reconhecido por suas atuações no Besiktas. Ele finalmente assinou com eles depois de rejeitar a primeira oferta e ganhou seis troféus durante sua passagem por Old Trafford. Isto incluiu quatro títulos da liga, uma FA Cup e a UEFA Champions League de 1999.

Ele tem a rara distinção de também conquistar quatro medalhas em quatro partidas consecutivas pelo clube. Fazendo um total de 99 partidas pelos Red Devils, ele marcou 7 gols nessa gestão. Ele foi dispensado em 2002 e após uma breve passagem pelo Aston Villa foi contratado pelo Newcastle United. Embora não tenha corrido nada bem. Ele conseguiu fazer apenas três partidas pelos Magpies antes de ser dispensado devido a problemas de saúde.

8.Keith Gillespie

Outro jogador que passou despercebido nos dois clubes, mas teve uma breve passagem, foi o extremo direito irlandês. Ele fez parte do time ao lado de Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Robbie Savage e Gary Neville que venceu a FA Youth Cup pelo Manchester United em 1992. Ele nunca conseguiu entrar no time titular em Old Trafford e foi emprestado. para o Atlético de Wigan. Aparições ocasionais pelo United ocorreram em 1994-95, mas ele nunca foi capaz de substituir Andrei Kanchelskis como ala direito titular do United.

Ele então assinou pelos Magpies em 1995. Fez um total de 143 jogos na Premier League e na UEFA Champions League. Gillespie ajudou o clube a terminar como vice-campeão atrás de seus ex-companheiros por duas temporadas consecutivas em 1995-96 e 1996-97, respectivamente. Ele também ajudou o Newcastle a chegar à final da FA Cup e marcou 11 gols em seus três anos e meio no Tyneside.

7. Alan Smith

Smith era conhecido por sua mentalidade agressiva em campo e estilo de futebol de alta pressão. Ele começou sua carreira como atacante ou ala direito no Leeds, mas foi convertido em meio-campista por Sir Alex Ferguson após assinar pelos Red Devils.

Smith ganhou a reputação de jogador difícil e se destacou por seu alto índice de trabalho. Sir Alex Ferguson o treinou para ocupar o lugar de Roy Keane como âncora no meio-campo. Vencedor da Premier League com o Manchester United em 2006-07. Ele fez 61 partidas pelos Red Devils. Smith marcou apenas duas vezes, apesar de ser um atacante natural por natureza.

Ele assinou pelo Newcastle quando seu ritmo diminuiu e foi posteriormente afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo. Embora ele estivesse no time que conquistou a promoção do Newcastle à Premier League em 2009-10. Ele não se encontrou no XI titular à frente de Wayne Routledge e Dannie Guthrie. Ele fez um total de 84 partidas pelos Magpies e não conseguiu marcar nenhum gol nessa gestão.

6. Nicky bunda

A vida da carreira profissional de Nicky Butt como jogador de futebol durou 18 anos. Tudo começou em 1993, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Manchester United. Posteriormente, ele passou 12 verões de sua vida em Old Trafford. Neste período, venceram a Premier League seis vezes e ergueram o troféu da UEFA Champions League uma vez. Ele fazia parte da Classe de 92, o lendário time do Manchester United de meados dos anos 90 que se tornou um ícone. Vencedor da tríplice coroa com os Red Devils em 1999. Ele jogou 271 partidas pelos Red Devils, nas quais marcou 20 gols. Nicky teve uma presença imaculada no meio-campo e foi considerado um vencedor da bola.

Ele apresentou um pedido de transferência para o Manchester United devido ao seu tempo de jogo limitado e acabou assinando com os Magpies em 2004. Nem tudo correu bem para ele em sua primeira passagem pelo Tyneside, quando foi emprestado ao Birmingham City. Depois de um confronto com a torcida no início do clube. Ele voltou em 2006 e foi um membro importante da equipe até 2010, quando recuperou a promoção à Premier League. Ele fez 134 partidas pelos Magpies, nas quais marcou 5 gols.

5. Danny Simpson

Jogava principalmente como lateral-direito, mas tinha potencial máximo para avançar pelas laterais e lançar bolas provocativas na área para os atacantes aproveitarem. Ele era um produto do sistema juvenil do Manchester United. Tendo subido na hierarquia para o time reserva em 2005. Com Gary Neville e Wes Brown à sua frente na hierarquia. Ele não encontrou muito tempo de jogo no Manchester United e só conseguiu fazer três partidas oficiais pelo clube após breves períodos de empréstimo em outras partes do país.

Em 2009, ele assinou pelos Magpies e desempenhou um papel importante na promoção do Newcastle à Premier League. Ele conquistou seu segundo título de campeonato no processo, ao mesmo tempo em que formava parceria na lateral direita com a contratação de janeiro. Wayne Rutledge. Simpson manteve sua posição de lateral-direito com atuações consistentemente fortes e fez um total de 123 partidas pelos Magpies.

4. Luís Saha

Ele pertencia a uma nova geração de atacantes, combinando os elementos de um antigo gol altista: força, poder, jogo ofensivo e habilidade de cabeceio com ritmo explosivo e técnica excepcional. O mais importante é que ele foi capaz de marcar todos os tipos de gols e o fez com uma regularidade alarmante. Ele começou sua carreira no Metz e gradualmente subiu na hierarquia depois de ser emprestado ao Tyneside em 1999. Ele fez um total de 11 partidas pelo The Magpies e marcou uma vez nesse período. Lesões afetaram sua carreira em Old Trafford.

No entanto, ele teve sucesso ao vencer a Premier League duas vezes, a 2007-08 UEFA Champions League e também marcou seis gols rumo à vitória na Liga Xícara. Wayne Rooney o elogiou como um de seus parceiros de ataque favoritos durante sua passagem pelo clube. Ele permaneceu em Old Trafford por cinco temporadas entre 2004 e 2008 e fez um total de 86 partidas nas quais marcou 28 gols.

3.Michael Owen

Owen ganhou os prêmios de Jogador Jovem do Ano e Jogador do Ano em 1998, ao mesmo tempo que conquistou sua primeira Chuteira de Ouro da Premier League. Ele é um dos únicos dois ingleses a ganhar a Bola de Ouro em mais de 40 anos. Com Kevin Keegan recebendo o gongo em 1978 e 1979. Embora seus melhores dias tenham sido no Liverpool, o Newcastle United foi o único clube do qual ele poderia ter se arrependido depois de assinar pelos Magpies.

Seu tempo de jogo foi limitado devido a uma série de lesões e ele só conseguiu marcar 30 gols em 4 temporadas no clube. Ele finalmente teve seu desejo de se mudar para Old Trafford em 2009, após a saída de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. Owen conquistou o título da Premier League em 2010-11, a Copa da Liga em 2009-10 e o FA Community Shield em 2010. Ele fez 31 partidas pelos Red Devils e marcou cinco gols em seus três anos no clube. Antes de pendurar as chuteiras após um breve empréstimo ao Stoke City.

2. Peter Beardsley

Os torcedores do Manchester United podem ter apagado isso da memória. Mas ele fez parte do clube durante seu longo período de empréstimo de um ano em Old Trafford, no qual fez apenas uma aparição. Embora ele seja amplamente conhecido por suas atuações no Newcastle United e no Liverpool. Foi com os Magpies que obteve o maior reconhecimento.

Beardsley foi um sucesso instantâneo entre os torcedores do Newcastle, marcando e marcando gols espetaculares. Ele continuou a comemorar a promoção com seus companheiros de equipe, capitaneados por Kevin Keegan em sua última temporada como jogador. Ele se tornou o Jogador do Ano do Newcastle United por temporadas consecutivas em 1984-85 e 1985-86, respectivamente. Beardsley conseguiu marcar 61 gols em 147 partidas pelos Magpies.

1. Andy Cole

A carreira de Cole foi definida durante sua passagem pelo Manchester United. Mas ele primeiro amou as cores do Arsenal, onde subiu na hierarquia, mas fez apenas duas partidas pela seleção principal. Ele se tornou o jogador mais caro da história dos Magpies depois de assinar com eles em 1993. Ele fez uma grande contribuição para a causa em St. James Park ao marcar 12 gols em 12 partidas após sua chegada no meio da temporada, ajudando-os a ascender. para a Primeira Divisão. A parceria de Cole com Beardsley no ataque foi fatal para outros jogadores da Premier League, já que ele conseguiu marcar 55 gols em 70 partidas pelos Magpies.

Ele chamou a atenção em Old Trafford e posteriormente mudou-se para lá em 1995. Como parte da equipe vencedora da tripla, conquistou cinco títulos da Premier League com os Red Devils, uma Liga dos Campeões da UEFA e duas Copas da Inglaterra. Ele foi amplamente considerado um dos melhores atacantes de sua geração, mas seu sucesso não foi totalmente reconhecido. Ele conseguiu marcar 93 gols em 195 partidas pelo Manchester United durante seus seis anos no clube.

