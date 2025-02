Os 10 melhores jogadores que levaram a maioria dos postigos no troféu dos campeões

Kyle Mills, na Nova Zelândia, tem o registro da maioria dos postigos no troféu dos Campeões.

Na história do troféu dos campeões, batedores e jogadores de boliche foram dominados, muitos jogadores de boliche demonstraram seu brilhante desempenho neste torneio, que começou em 1998. Kyle Mills na Nova Zelândia, que leva 28 postigos a uma média de uma média de 17,25 Em 15 jogos, ele é o mais alto jogador de boliche da história deste torneio. Nem um único jogador de boliche na Índia está presente entre os 10 melhores em termos de levar a maioria dos postigos no troféu dos campeões.

Enquanto isso, quando falamos sobre os mais altos jogadores de boliche do troféu dos campeões, um tem sido um dos jogadores de veteranos do Bowl. Então, vamos falar sobre os 10 melhores jogadores de boliche que levam a maioria dos Wicks do Troféu dos Campeões neste artigo.

10. Daniel Vettori (Nova Zelândia) – 18 postigos

O ex -Daniel Vettori, que foi um dos melhores jogadores de spinlers da história do críquete da Nova Zelândia, foi considerado um jogador de boliche. Ele comandou o longo boliche para a Nova Zelândia. Foi muito bom no Troféu dos Campeões, onde ele levou 18 postigos em 17 jogos.

9. Chaminda Vas (Sri Lanka) – 18 Wickts

O ex -jogador veterano de boliche Chaminda Vas, ex -time de críquete do Sri Lanka, assumiu a responsabilidade do ataque de boliche de sua equipe por anos. Durante isso, ele se jogou brilhantemente no troféu dos campeões. Você levou 18 Wickts em 16 jogos disputados no Troféu dos Campeões em sua carreira.

8. Marvan Dillan (Índias Ocidentais) – 19 Wickts

O ex -jogador de boliche de Crickt das Índias Ocidentais, Marvan Dillan, também causou uma impressão especial com seu boliche no troféu dos campeões. Ele levou 19 Wickts em apenas 7 jogos, mostrando incríveis Wickts neste torneio.

7. Jack Kallis (África do Sul) – 20 postigos

O ex -corredor sul -africano Jack Kallis foi lembrado mais como um batedor. Esse jogador fez maravilhas com o boliche junto com os rebatedores. Falando em Jack Kallis, ele levou 20 postigos em 17 jogos no Troféu dos Campeões.

6. James Anderson (Inglaterra) – 21 postigos

O ex -jogador de boliche rápido da Inglaterra, James Anderson, se despediu de seu críquete internacional no ano passado. O jogador de boliche trabalhou incrível ao longo de sua carreira. Em que ele também foi fantástico em ódio com evidências. Anderson levou 21 postigos em apenas 12 jogos no Troféu dos Campeões.

5. Glenn McGrath (Austrália) – 21 postigos

O grande jogador de boliche rápido da Austrália, Glenn McGrath, tem sido um jogador muito grande. Este veterano jogador de boliche de canguru foi um grande vencedor da partida para a Austrália com sua contribuição sem precedentes. Ele também mostrou um ótimo desempenho no troféu dos campeões. Onde ele levou 21 postigos em 12 jogos.

4. Brett Lee (Austrália) – 22 postigos

A ex -estrela do Speed, australiana Brett Lee, suou os batedores em sua carreira. Brett Lee provou ser um wicket muito grande. Que também se lançaram bem no troféu dos campeões. O jogador de boliche do Kangaroo jogou 16 jogos no troféu dos campeões. Em que ele levou 22 postigos em seu nome.

3. Muttiah Muralitharan (Sri Lankka) – 24 postigos

O ex -veterano Muthiah Muralitharan, que era o mágico do Sri Lanka Spin, tem um nível diferente. Tornou difícil jogar batedores com o melhor boliche rotativo no mundo de Crick por anos. Muttiah Muralitharan jogou 17 jogos enquanto jogava muito bem no troféu dos campeões, no qual 24 postigos foram levados em seus nomes.

2. Lasith Malinga (Sri Lanka) – 25 Wickts

O veterano do Sri Lanka, jogador de jogador de boliche Lasith Malinga, deixou um tremendo impacto com sua ação e boliche únicos. Este ex -ex -jogador de boliche rápido contribuiu com o Cry Geral Limited. Em que ele também fez um trabalho especial no troféu dos Campeões. Malinga jogou 16 jogos no troféu dos campeões com 25 postigos.

1. Kyle Mills (Nova Zelândia) – 28 postigos

O ex -jogador da Nova Zelândia, Kyle Mills, tem sido o melhor jogador de boliche de seu time Kiwi. Ele lançou incrível na história do Troféu dos Campeões da ICC. Kyle Mills teve o registro da maioria dos Wickts neste torneio. Ele levou 28 postigos em 15 jogos neste evento.

