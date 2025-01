Os 10 melhores momentos do tênis em 2024

A temporada de tênis de 2024 foi marcada por momentos inesquecíveis e conquistas inspiradoras.

A temporada de tênis de 2024 foi um ano fascinante e que chamou a atenção, dentro e fora das quadras. Ele testemunhou a ascensão de uma nova geração de estrelas junto com o canto do cisne de outras. As histórias marcantes e os momentos decisivos fizeram desta uma temporada para o livro dos recordes.

Para marcar o final de mais uma temporada emocionante, vamos relembrar os melhores momentos do tênis de 2024. Aqui está uma lista dos destaques, incluindo partidas épicas, reviravoltas e surpresas.

Leia também: Os cinco principais torneios de tênis para assistir em 2025

Os melhores momentos do tênis em 2024:

Novak Djokovic chora após ganhar o ouro olímpico

Novak Djokovic – (Créditos: Olympics.com)

Novak Djokovic pode ter perdido a chance de conquistar o 25º troféu recorde do Grand Slam, apesar de ter a chance de fazê-lo. O sérvio chegou à final de Wimbledon, mas caiu para o inspirado Carlos Alcaraz pela segunda final consecutiva do SW19.

Um mês depois, Djokovic virou o jogo contra Alcaraz ao derrotar o jovem espanhol na final das Olimpíadas de Paris e conquistar a cobiçada medalha de ouro. A vitória consecutiva sobre o Alcaraz foi uma vingança pela derrota por três sets na final de Wimbledon, no início de julho. Buscando o ouro em Paris, Djokovic conquistou o evasivo título de campeão olímpico. Aos 37 anos, o ex-número 1 do mundo se tornou o homem mais velho a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão.

Após a vitória, Djokovic choroso, envolto na bandeira sérvia, classificou “ganhar o ouro para a Sérvia como a maior conquista e ponto alto de sua carreira”.

Simona Halep retorna ao WTA

A ex-número 1 do mundo WTA e romena Simona Halep iniciou seu retorno ao tênis competitivo em março deste ano. Halep conseguiu retomar sua carreira no tênis com efeito imediato depois que sua suspensão de quatro anos por violações antidoping foi reduzida para nove meses em um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte.

Halep jogou como wild card no Miami Open, onde perdeu para Paula Badosa em três sets. Sua aparição mais recente no evento Hong Open WTA 250 em outubro terminou com uma derrota para a chinesa Yue Yuan depois de se aposentar no Trophée Clarins em maio e uma derrota na segunda rodada para Anna Blinkova em setembro no Hong Kong 125 Open.

Leia também: Open da Austrália: lista completa dos vencedores

Apesar de não ter atingido o seu ritmo este ano, a romena recebeu a oferta de um wild card para o Aberto da Austrália, onde deveria começar sua campanha de 2025. Infelizmente, a ex-número 1 do mundo foi afastada da primeira temporada do Grand Slam do Aberto da Austrália. devido a dores persistentes no joelho e no ombro.

Andy Murray se aposenta em Wimbledon

A temporada de 2024 viu a saída do astro do tênis escocês Sir Andrew Barron Murray após 22 anos no esporte. O nativo de Dunblane conquistou medalhas de ouro em Londres 2012 sobre Roger Federer na final e no Rio 2016, tornando-o o único jogador de simples na história a conquistar títulos olímpicos consecutivos.

Murray também conquistou três títulos de Grand Slam, incluindo dois em Wimbledon em 2013 e 2016. Seu primeiro título de Grand Slam veio no Aberto dos Estados Unidos de 2012. Os majors vieram em uma era dominada pelos ‘Big 3’ de Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. O escocês também ajudou a guiar o time GB ao título da Copa Davis de 2015.

Leia também: Os cinco saques mais rápidos da história do Aberto da Austrália com Marius Copil e Ben Shelton

Em 6 de julho de 2024, Andy Murray se despediu do esporte que amava enquanto desfilava na icônica passarela de Wimbledon. Como homenagem a este homem, o Dunblane Sports Club da Escócia imortalizou Andy Murray com um mural de 6 metros.

Carlos Alcaraz completa o Channel Slam

Ao conquistar o troféu de Roland Garros nesta temporada, Alcaraz preparou-se para a glória desportiva. Ao defender seu título de Wimbledon em 2023, Alcaraz garantiu seu lugar nos livros de história ao completar o Channel Slam: vencer o Aberto da França e Wimbledon no mesmo ano.

Carlos Alcaraz é apenas o quarto homem desde 1980 a conquistar títulos consecutivos do Aberto da França e de Wimbledon. Apenas Federer, Nadal e Djokovic conseguiram o feito antes dele. Aliás, o espanhol conquistou o feito com uma vitória por quatro sets sobre Novak Djokovic. Ao vencer o troféu Roland Garros no início deste mês, Alcaraz completou uma série de títulos de Grand Slam nas três superfícies.

Jannik Sinner conquista o título do Aberto da Austrália

Pecador Jannik

Oito títulos e um recorde de vitórias e derrotas de 23-2 no Grand Slam resumem a temporada de prêmios importantes de Jannik Sinner. O italiano terminou o ano com um recorde de vitórias e derrotas por 73-6 e 8-1 nas finais. Foi um ano com o qual muitos não poderiam sonhar. Sinner começou sua temporada em alta velocidade, vencendo o Aberto da Austrália em sua estreia.

Depois de ganhar seu primeiro título importante no Aberto da Austrália, ele conquistou troféus no Aberto dos Estados Unidos e nas finais do ATP, bem como três no nível Masters-1000. Sinner também terminou seu ano como o primeiro italiano número 1 do mundo ATP.

Leia também: Os cinco favoritos ao título individual masculino no Aberto da Austrália de 2025

Jasmine Paolini conquista o maior título de sua carreira

Sete anos depois de fazer sua estreia no sorteio principal do WTA em 2017, Jasmine Paolini conquistou o maior título de sua carreira: o troféu WTA 1000 em Dubai em 2024. A italiana conseguiu uma vitória de retorno ao derrotar a eliminatória Anna Kalinskaya de 4 anos. -6, 7-5, 7-5 na rodada do título em Dubai. Sua vitória anterior foi no evento WTA 125 em Portoroz, na Eslovênia, em 2021.

Após a vitória em Dubai, Paolini subiu do 26º lugar para o 4º lugar, o melhor da carreira, no final da temporada. A jogadora de 28 anos também chegou a finais consecutivas em Roland Garros e Wimbledon, suas duas primeiras participações em finais de Grand Slam.

Qinwen Zheng se torna o primeiro asiático a ganhar o ouro olímpico no tênis individual

Qinwen Zheng fez história em 2024 como o primeiro jogador chinês, homem ou mulher, a ganhar um ouro olímpico individual no tênis. Zheng derrotou Donna Vekic na final feminina, logo depois de derrotar a atual campeã do Aberto da França, Iga Swiatek, nas semifinais. A derrota de Swiatek para Zheng em dois sets, por 6-2, 7-5, foi a primeira em Roland Garros em três anos.

Zheng chegou em alta a Paris logo após defender seu título no Palermo Ladies Open. A chinesa tornou-se Rainha de Paris com uma vitória por 6-2 e 6-3 sobre Vekic. A primeira aparição em uma final de Grand Slam em Melbourne deu impulso ao agora número 5 do mundo, da província de Hubei.

A jovem de 22 anos conquistou o título do Pan Pacific em outubro para seu segundo título WTA da temporada e chegou à rodada do título das finais do WTA ao se classificar pela primeira vez.

Iga Swiatek vence o Aberto da França após sobreviver a Naomi Osaka

Iga Swiatek

Iga Swiatek conseguiu uma grande fuga contra Naomi Osaka e sobreviveu por pouco no primeiro round. Swiatek se recuperou do abismo depois de enfrentar um match point e uma possível eliminação na primeira rodada do Aberto da França de 2024. O Pólo, que nunca perdeu na primeira rodada em Roland Garros, se recuperou para vencer por 7-6 (7 -1). , 1-6, 7-5.

Leia também: As cinco favoritas ao título individual feminino no Aberto da Austrália de 2025

Swiatek garantiu a conquista do terceiro título consecutivo do Aberto da França e o quarto em cinco anos ao derrotar a finalista estreante Jasmine Paolini em dois sets, 6-2, 6-1. A visita vitoriosa a Paris fez com que Swiatek se tornasse apenas a terceira mulher a conquistar três títulos consecutivos em Roland Garros na Era Aberta. Ela se juntou a Monica Seles (1990-92) e Justine Henin (2005-07) para se tornar a segunda jogadora neste século a alcançar o feito.

Última partida de Rafael Nadal em Roland Garros

Rafael Nadal (crédito: Getty Images)

Rafael Nadal se aposentou pela última vez em Roland Garros, mesmo local onde conquistou 14 títulos do Aberto da França. É apenas parte do legado que Nadal, 22 vezes campeão do Grand Slam, deixa. O espanhol terminou a carreira em Roland Garros com 112-4, e nenhum jogador venceu tantas vezes a mesma prova como o maiorquino.

Nadal voltou a Paris pela última vez em 2024, onde perdeu na primeira rodada para Alexander Zverev, um final tranquilo para uma das maiores sagas do esporte. O maiorquino encerrou oficialmente a carreira em Málaga durante a eliminatória da Taça Davis contra a Holanda. O grande espanhol deixou o palco depois de perder para o Botic Van De Zandschulp nas quartas de final da Copa Davis.

Nadal foi fundamental para que a Espanha vencesse quatro finais da Copa Davis, mais recentemente em 2019. Embora Nadal tenha dado tudo de si em sua última partida oficial, seus pés de 38 anos não conseguiram a vitória que tanto desejava.

Barbora Krejcikova dedica o título de Wimbledon à sua falecida mentora, Jana Novotna

Três longos anos depois de Barbora Krejcikova vencer o Aberto da França de 2021, ela conquistou seu segundo título de Grand Slam em 2024 em Wimbledon. Krejcikova garantiu o retorno de Venus Rosewater à República Tcheca ao derrotar Jasmine Paolini em três sets. Marketa Vondrousova ganhou o troféu no SW19 em 2023.

Krejcikova prestou homenagem à sua treinadora e mentora, Jana Novotna, que faleceu em 2017 após uma batalha contra o câncer. “Espero que ela esteja orgulhosa”, disse Krejcikova na conferência de imprensa pós-jogo. Novotna conquistou o título em 1998, depois de disputar a rodada do campeonato em 1994 e 1997. Krejcikova é a quarta representante feminina da República Tcheca a vencer em Wimbledon.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama