Os 10 melhores rebatedores que obtiveram a maioria dos séculos no troféu dos campeões

Dois batedores indianos estão entre os 10 melhores em termos de anotação, a maioria dos séculos no troféu dos Campeões.

Em 1998, o Troféu dos Campeões da ICC começou como o troféu da ICC Nockout e, desde então, o torneio foi realizado oito vezes. A Índia e a Austrália capturaram o torneio duas ou duas vezes, enquanto a África do Sul, Nova Zelândia, Sri Lanka, as Índias Ocidental e Paquistão conquistaram o título uma vez.

Se falarmos sobre os batedores que obtiveram a maioria dos séculos no troféu dos campeões, os nomes de dois batedores indianos estão incluídos nos 10 melhores abridores indianos estão presentes primeiro. Então eles nos contam sobre os 10 melhores batedores que obtiveram a maioria dos séculos no troféu dos Campeões.

10. Ben Stokes (Inglaterra) – 1 século

Ben Stokes. (Fonte da imagem: BCB/Twitter)

A Inglaterra, todos, Ben Stokes, marcou 184 corridas em 4 jogos de troféus dos campeões com a ajuda de um século. Em 2017, Stokes obteve uma excelente entrada de 102 corridas em 109 bolas contra a Austrália e contribuiu significativamente para a vitória da Inglaterra.

9. Shaharyar Nafees (Bangladesh) – 1 século

O ex -Bangladesh Shaharyar Nafees marcou 166 corridas em três jogos de troféus dos campeões com a ajuda de um século. Nafees marcaram uma entrada invicta de 123 corridas em 161 bolas contra o Zimbábue em 2006 e foi eleito jogador da equipe na vitória da equipe.

8. Shane Watson (Austrália) – 2 séculos

O ex -ronionista australiano Shane Watson marcou 453 corridas em 17 jogos de troféus de campeões com a ajuda de dois séculos. Em 2009, Watson marcou 136 de 136 bolas contra a Inglaterra nas semifinais e depois disso também marcou um século invicto de 105 corridas em 129 bolas contra a Nova Zelândia na final.

7. Marcus tracótico (Inglaterra) – 2 séculos

O ex -abridor da Inglaterra, Marcus Tracothic, marcou 421 corridas em 8 jogos de troféus dos campeões com a ajuda de dois séculos. Em 2002, contra o Zimbábue contra o Zimbábue, a Treaskothic marcou 119 corridas em 102 bolas e, na final de 2004, ele marcou 104 corridas em 124 bolas contra as Índias Ocidentais, mas a Inglaterra enfrentou uma emocionante derrota por dois postigos naquele jogo.

6. Upul Tharanga (Sri Lanka) – 2 séculos

A ex -abertura do Sri Lanka Upul Tharanga também marcou 377 corridas em 7 jogos de troféus dos campeões com a ajuda de dois séculos. Em 2006, Tharanga marcou um século de 110 corridas em 130 bolas contra o Zimbábue e, em 2006, marcou 105 corridas em 129 bolas contra Bangladesh.

5. Saeed Anwar (Paquistão) – 2 séculos

O grande batedor do Paquistão, Saeed Anwar, também tem dois séculos no troféu dos campeões. Anwar marcou 289 corridas em quatro jogos com a ajuda de dois séculos. Em 2000, Anwar marcou um século invicto de 105 corridas em 134 bolas contra o Sri Lanka e depois marcou 104 de 115 bolas contra a Nova Zelândia nas semifinais de 2000, mas o Paquistão teve que enfrentar a derrota naquele jogo.

4. Chris Gayle (Índias Ocidentais) – 3 séculos

Chris Gayle. (Fonte da imagem: Getty Images)

A massa das Índias Ocidentais, Chris Gayle, obteve as 791 corridas mais altas em 17 jogos de troféus dos campeões com a ajuda de três séculos. Em 2006, ele jogou uma excepcional entradas invictas de 101 em 128 bolas contra a Inglaterra e 133 corridas em 135 bolas contra a África do Sul. Em 2006, Gayle marcou 104 invicto em 118 bolas contra Bangladesh.

3. Sourav Ganguly (Índia) – 3 séculos

Sounv Ganguly (Fonte da imagem: Getty Images)

O ex -capitão da equipe indiana e lendário batedor Sourav Ganguly tem 665 corridas com três séculos em 13 jogos de troféu Champions. Ganguly marcou uma entrada invicta de 141 corridas contra a África do Sul nas semifinais do Nockout 2000 ICC. Na final de 2000, Ganguly marcou uma boa entrada de 117 corridas em 130 bolas contra a Nova Zelândia, mas a Índia teve que enfrentar a derrota naquele jogo.

Depois disso, no Champions Trophy 2002, Sourav Ganguly obteve um século invicto de 117 corridas em 109 bolas contra a Inglaterra e contribuiu significativamente para a vitória da equipe.

2. Herschelle Gibbs (África do Sul) – 3 séculos

A ex -abertura sul -africana Herschelle Gibbs também marcou três séculos no troféu dos Campeões, pelo qual jogou 10 jogos. Gibbs marcou 460 corridas nesses 10 jogos. Gibbs marcou uma excelente entrada de 116 corridas em 119 bolas na semifinal contra a Índia em 2002, mas a equipe teve que enfrentar a derrota após sua dor aposentada. No início de 2002, Gibbs marcou 116 corridas em 126 bolas contra o Quênia.

Em 2004, Gibbs marcou um século de 101 corridas em 135 bolas contra as Índias Ocidentais, mas a África do Sul perdeu por cinco postigos naquele jogo.

1. Shikhar Dhawan (Índia) – 3 séculos

Shikhar Dhawan. (Fonte da imagem: Twitter)

Shikhar Dhawan, que obteve as 701 corridas mais altas no troféu dos Campeões para a Índia, também tem o recorde dos três séculos mais altos em 10 jogos. Dhawan jogou um século de 114 corridas em 94 bolas contra a África do Sul em 2013 e contribuiu para a vitória da equipe. Depois disso, em 2013, contra as Índias Ocidentais, ele jogou um século invicto de 102 corridas em 107 bolas.

Em 2017, Dhawan marcou uma excelente entrada de 125 corridas em 128 bolas contra o Sri Lanka, mas o time indiano teve que enfrentar a derrota, apesar de marcar uma ótima pontuação.

