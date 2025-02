Os 10 principais invasores com a maioria dos super 10 na história da Liga Pro Kabaddi

Alguns agressores da PKL criaram o hábito de obter super 10 em partidas consecutivas.

Kabaddi se tornou um dos esportes mais observados da Índia, graças à Liga Pro Kabaddi, que não apenas descobriu talentos em toda a Índia, mas também levou o jogo a Rincón e canto do país. É um pouco tempo, mas o concurso cheio de ação torna interessante ver.

A ação foi conduzida pelos Raiders, que se aventuram no lado da oposição para obter um ponto. Um agressor poderia obter um ponto ao tocar o zagueiro da oposição e retornar ao lado dele ou na linha de bônus com seis ou mais defensores do lado da oposição. Se um agressor obtém 10 ou mais pontos em um jogo, é conhecido como Super 10.

Aqui está uma lista de agressores no exterior com a maioria dos super 10 na história da Liga Pro Kabaddi.

Raiders com a maioria dos super 10 em PKL

#10 Siddharth Desai – 34

Siddharth Desai levou o PKL por agressão na sexta temporada enquanto criava vários recordes. Jogando por U Mumba, Lankky Raider usou sua altura para sua vantagem para enviar defensores da oposição ao banco. Fazendo sua estréia em Derby Maharashtra, Siddharth conseguiu marcar 15 pontos de incursão. Ele continuou seu caminho alegre ao longo da temporada, marcando 218 pontos de incursão em 21 jogos com 12 Super 10.

Telugu Titans o aconchegou durante as três temporadas seguintes, que foi uma viagem turística com 18 Super 10, juntamente com ferimentos que o preocupavam. Os fãs puderam ver mais super 10 se um ajuste de Siddharth suficiente aparecesse.

#9 Deepak Numbas Hooda – 35

Deepak Nik Houoda se tornou um nome de família nos dias iniciais da liga, graças às suas habilidades integrais. Contribuiu principalmente como agressor para a primeira temporada para os Titãs e depois com Puneri Paltan. Suas façanhas os ajudaram a alcançar seu melhor fim na história da PKL. Em particular, seu Super 10 contra uma forte dupla defensiva de Surendendero e Mohit Chhillar na sétima temporada foi uma alegria de ver.

Embora tenha marcado mais de 1000 pontos de incursão com 35 Super 10, suas ações diminuíram no passado recente, o que é decepcionante.

#8 Sachin Tanwar – 38

É sempre encorajador ver que talento e trabalho duro se encontram. Sachin Tanwar é um jogador que não é apenas um atleta talentoso, mas também trabalha duro em seu jogo. Ele sempre gostou de jogar sob pressão e sua taxa de sucesso nos ataques de fazer ou morrer é uma indicação clara disso. Sachin passa por um ataque e espera seu tempo para superar o defensor.

Nas sete temporadas que fizeram parte do PKL, Sachin tem 38 Super 10. Embora o ano de 26 anos tenha tido uma temporada para esquecer no PKL 12, sabe -se que ele retorna e os fãs da PKL gostariam de vê -lo anotar mais super anos.

#7 Ashu Malik – 38

Há um ditado famoso que “quando as coisas ficam difíceis, o difícil começo -up”. A aparência de Ashu Malik é o caso no ponto do ditado. Foi usado como agressor do backup de Danbab Delhi em sua única temporada, na qual eles deveriam garantir o troféu. Ao perceber seu potencial, ele e Naveen Kumar forjaram uma associação brilhante para levá -los a eliminar.

Mas uma lesão no navio na próxima temporada significava que Ashu teve que assumir a responsabilidade e o levou como peixe a uma pontuação super 10 após 10. Ele marcou 33 Super 10 nas duas últimas temporadas em comparação com as seis nas duas primeiras temporadas . Ele estará marcando mais nos próximos anos.

#6 Rahul Chaudhari – 42

A Liga Pro Kabaddi se tornou a segunda liga mais observada na Índia. Um homem com sua incursão de pirotécnica contribuiu muito para chamar a atenção do mundo. Rahul Chaudhari era o cara que fez isso e foi chamado de “Show Man” pelo mesmo. Sua velocidade, agilidade e seus chutes muitas vezes pegaram o zagueiro.

O heróico de Rahul na camisa Teluu Titans foi um show para ver e os fãs estarão faltando ao anunciar seu PKL se aposentar da maioria dos super 10.

#5 Arjun Deshwal – 63

Arjun Deshwal é conhecido por calma e também por incursão. De fato, mais do que tarefas ofensivas, sua força mental em situações difíceis desempenhou uma grande diferença. Provavelmente, o fato de ele compartilhar sua data de nascimento com um certo MS Dhoni tem uma ou duas coisas a fazer. Arjun começou sua carreira na PKL com U Mumba por dois anos antes de se mudar para Jaipur Pink Panthers na oitava temporada.

Deshwal contribuiu com um ótimo momento para levar o Panthers para a final em PKL e levar o título para Jaipur na nove temporada de 293 pontos e 17 Super 10. Inclui uma sequência de 12 super 10 consecutivos. Foi o Pilar de Jaipur e acrescentará mais à conta de 63 nos próximos anos.

#4 Naveen Kumar – 66

Naveen Kumar tem sido um dos melhores assaltantes da PKL, especialmente nos últimos oito anos, onde a maioria lutou por consistência, Naveen melhorou. Apelidado de “Naveen Express”, ele está com Danj Delhi desde o início de sua carreira. O navio expresso tem sido imparável em sua carreira na PKL.

Em particular na sétima e oito temporadas, onde ele teve um incrível Super 10 consecutivo que culminou em Delhi, elevando o título na oitava temporada. Ele tem a melhor taxa de conversão de super 10 entre 10 jogadores da lista.

#3 Pawan Sehratawat – 70

Apelidado de “Hi-Flyer”, Pawan Sehrawat tem sido o jogador mais procurado nos leilões da PKL. Seu hábito de limpar a oposição em um ataque ou dois é sempre uma ameaça. O homem de Chandigarh tinha o hábito de completar rapidamente um Super 10. Embora ele tenha feito sua primeira aparição na terceira temporada, a presença de Pawan foi sentida na sexta temporada, quando ele guiou o Bengaluru Bulls como uma maneira de 286 pontos de incursão e 13 Super 10.

Na próxima temporada, ele marcou 360 pontos incríveis com 18 Super 10. A temporada o fez marcar 39 pontos em um jogo, o que é mais na história do PKL. De Bangalore, ele mudou sua base para os Titãs e tentando ressuscitá -los. Com 70 Super 10, pode ser o terceiro, mas em breve tentará desmontar os dois primeiros.

#2 Manistas Singh – 78

A maneira “poderosa” Singh foi a estrela da edição inaugural da PKL, pois desempenhou o papel fundamental no triunfo do título de Jaipur Pink Panthers, marcando 130 pontos de incursão, incluindo cinco super 10. Mas uma lesão descartada para o próximo três temporadas. Ele fez um retorno brilhante na quinta temporada nas cores de Bengala Warriorz e se tornou um ícone da franquia e da liga.

Ele ajudou Bengala a conquistar seu título inaugural da PKL na sétima temporada e teve uma média de 10,25 para a temporada. Na oitava temporada, ele alcançou um feito exclusivo de contribuição de 100% de invasão que marcou os 17 pontos de incursão que seu time gravou em um jogo. Punjabi-Powerhouse tinha alguns anos restantes e eu gostaria de adicionar mais a 78 Super 10.

#1 Pardeep Narwal – 88

Pardeep Narwal, o único tipo que cria discos impressionantes e tem o hábito de quebrá -los também. Possui vários registros na liga: a maioria dos pontos, a maioria dos pontos de incursão, a maioria dos super 10, Super Raids. Embora ele tenha começado sua carreira no Bengaluru Bulls, foi o período de Patna Pirates que o tornou um dos favoritos dos fãs.

Ele e sua equipe venceram três campeonatos consecutivos, graças aos 623 pontos de ataque e 29 Super 10. Ele usou a camisa verde por duas temporadas mais pontuando 30 Super 10. O “King Dubki” se mudou para Yoddhas, acumulando 26 Super 10. Ele teve um A 11ª temporada esquecida com touros e fãs gostaria de vê -lo retornar à sua onda de marcas.

