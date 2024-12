Os 10 principais movimentos de luta livre banidos na WWE

A WWE proibiu alguns movimentos dentro do ringue, por considerá-los perigosos para o bem-estar dos seus performers.

A WWE é conhecida por produzir alguns dos melhores programas de luta livre do mundo. A ação é realizada por profissionais altamente treinados que ganharam perspicácia ao serem treinados por diferentes mentores e professores e aprenderem diferentes estilos.

No entanto, ao longo dos anos, alguns dos movimentos realizados por estes artistas provaram ser perigosos e inseguros, com os lutadores sofrendo lesões e sustos significativos. Citando que a WWE proibiu esses movimentos, dos quais aqui estão os 10 melhores movimentos no ringue do arsenal de vários lutadores:

10. Asas do amor

Antes da lenda da WWE Michelle McCool adotar o Faithbreaker como seu finalizador, ela usou o movimento Wings of Love como sua manobra final, que ficou famosa pela estrela da TNA Christopher Daniels. No entanto, ela afirmou em uma entrevista que a WWE não permitiu que ela fizesse a mudança depois de um tempo porque achavam que era muito devastador para as mulheres atuarem umas nas outras. Isso fez com que o movimento fosse banido por um longo tempo, até que Mandy Rose começou a usá-lo no NXT em 2022.

9. Martelo

O movimento do piledriver exige que o lutador coloque a cabeça do oponente entre as pernas, levante-o em uma posição de meia powerbomb e solte-o de cabeça. Embora fosse fácil de executar, era muito perigoso no impacto. Isso ficou evidente no SummerSlam de 1997, quando Owen Hart atacou Steve Austin, causando-lhe uma grave lesão no pescoço que até o levou a ficar temporariamente paralisado e suspenso imediatamente após o evento. Desde então, CM Punk e Kevin Owens usaram esse movimento na era moderna.

8. Destruidor de músculos

O Muscle Buster foi o movimento final que tornou Samoa Joe popular. A Samoan Machine o utilizou por muito tempo e continuou a fazê-lo após sua chegada ao WWE NXT. No entanto, em um evento ao vivo da WWE, Joe avançou contra Tyson Kidd. A mancha causou a ruptura de um ligamento de suas vértebras e pode ter consequências graves. Isso encerrou sua carreira no ringue e Joe nunca usou esse movimento no elenco principal.

7. Imprensa Estrela Cadente

A imprensa Shooting Star foi um movimento cativante e altíssimo em que um lutador executou um movimento de 360 ​​​​graus sobre o oponente. Ele se tornou sinônimo de Billy Kidman como seu finalizador. Porém, uma vez, devido a uma aterrissagem estranha em Chavo Guerrero em 2004, ele caiu com o joelho sobre ele, nocauteando-o, causando uma concussão em Chavo.

Um ano antes, Brock Lesnar realizou o famoso movimento sobre Kurt Angle na WrestleMania XIX e quase sobreviveu devido a uma lesão no pescoço, sendo o movimento proibido nesses casos. No entanto, eles abriram uma exceção para Evan Bourne em 2008, que nunca deixou de avançar em sua carreira.

6. Quebra-cabeças

O Brainbuster foi criado pela lenda do wrestling Killer Kal Kox e envolvia a execução de um suplex básico. No entanto, o oponente caiu de cabeça em vez de costas, o que foi perigoso o suficiente para a WWE proibir o movimento por muitos anos. No entanto, na era moderna, Finn Balor e Sami Zayn usaram uma versão atualizada do Brainbuster em 2024.

5. Quebra-Verte

Vertebreaker foi outra forma de golpe de pilha inventado por Megumi Kudo. Era um bate-estacas reverso, diferente do tradicional. Esta se tornou a assinatura do The Hurricane por um tempo antes de ele abandoná-la. Antes disso, como todos os piledrivers, o movimento foi banido pela WWE, como todos os movimentos do piledriver, por ser perigoso, pois se não tivesse sido executado corretamente, as consequências teriam sido enormes para o lutador que o executasse.

4. Martelo ardente

Ao contrário de muitos movimentos na WWE que foram considerados perigosos e banidos, o movimento Burning Hammer foi um movimento que teve o rótulo de perigo desde a sua invenção por Kotestu Yamamoto, que o utilizou apenas sete vezes no total. Além disso, a medida quase não foi utilizada na WWE TV e acabou sendo colocada na lista de banimentos, citando o perigo que representava para o bem-estar dos artistas no ringue.

3. Pise na calçada

O Curb Stomp foi popularizado por Seth Rollins, que corria e batia a cabeça do oponente no tatame. Esta foi a sua principal jogada até 2015, quando conquistou o seu primeiro título da WWE. Imediatamente depois disso, o ex-CEO da WWE, Vince McMahon, proibiu a mudança, principalmente porque era fácil para crianças e fãs. Rollins substituiu-o por uma variedade de finalizadores antes de adotar o Stomp novamente em 2018.

2. Cabeçalho de mergulho

A cabeçada de mergulho foi o movimento final da lenda da WWE Chris Benoit, que acabou levando à sua morte. Ele adotou o movimento de seu herói, The Dynamite Kid, que também sofreu um destino terrível como Benoit. O movimento perigoso que ele fez ao longo de sua carreira, junto com vários golpes de cadeira na cabeça, levou Chris Beniot a se tornar um paciente CTE e a cometer um crime hediondo enquanto tirava a própria vida. Depois que detalhes de seu caso vieram à tona, a WWE decidiu bani-lo para sempre.

1. Pontapé

Randy Orton foi quem usou o golpe devastador para encurtar a carreira de muitos Superstars da WWE. O Viper correu direto em direção ao oponente enquanto tentava se levantar e chutá-lo diretamente na cabeça, deixando-o inconsciente.

No entanto, quando Orton usou o movimento contra Vince McMahon em 2009, ele sofreu legitimamente uma concussão, enquanto Orton também admitiu que foi difícil executar o movimento com todas as medidas de segurança em vigor. Isso levou a WWE a proibir a mudança no início de 2010 e Randy nunca mais a usou.

