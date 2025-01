Os 10 principais pontos de discussão de Kabaddi em 2024

A popularidade do Kabaddi está aumentando com o tempo no mundo dos esportes.

Kabaddi é um grande jogo que se originou na Índia há muito tempo. Depois de muitos anos, está obtendo o reconhecimento que merece e tem um longo caminho a percorrer. Sem dúvida, grande parte do crédito vai para a maior liga Kabaddi do mundo, a Pro Kabaddi League, que começou em 2014 e tem crescido fenomenalmente ao longo dos anos.

Está presente nos Jogos Asiáticos desde 1990, no que diz respeito ao cenário mundial. No entanto, ainda há um enorme espaço para crescimento do desporto no cenário mundial. Estes são os 10 pontos de discussão mais importantes que testemunhamos em 2024.

Haryana Steelers ergueu seu primeiro troféu PKL

Final PKL 11: Haryana Steelers conquista seu primeiro título ao derrotar Patna Pirates na final

O Haryana Steelers de Manpreet Singh conquistou seu primeiro título do PKL depois de lutar várias vezes nos playoffs. Os Steelers terminaram em segundo lugar na 10ª temporada e triunfaram na 11ª temporada. Singh apoiou sua equipe de forma fabulosa e manteve a base desta vitória espetacular ao reunir uma equipe espetacular no leilão.

Mohmmadreza Shadloui foi mais uma vez o melhor zagueiro com 82 pontos de tackle em seu nome. Além disso, ele também marcou 57 pontos de ataque e emergiu como um jogador brilhante e versátil para sua equipe. A dupla de raiders, Vinay e Shivam Patare, mais uma vez jogou de forma incrível e apoiou-se mutuamente ao longo da temporada, com Vishal Tate fazendo uma aparição especial.

Os Steelers fizeram um ótimo trabalho na defesa e tiveram uma das unidades defensivas de maior sucesso nesta temporada, com 290 pontos de tackle. Eles abriram conta no PKL e parecem ter um futuro brilhante com uma equipe bem formada.

O ataque PKL Melbourne ocorreu

A Pro Kabaddi League apresentou o PKL Melbourne Raid este ano. Antes do último dia do PKL 11, o PKL chegou a Melbourne onde lendas e alguns jogadores atuais participaram de uma partida seguida de outra partida, onde o Pro Kabaddi All Stars contra os Aussie Raiders do país anfitrião. Os jogos foram disputados na John Cain Arena.

Na partida 1, o PKL All Star Masters de Rakesh Kumar enfrentou o PKL All Star Mavericks de Ajay Thakur na partida emocionante que terminou com o Mavericks derrotando o Masters por 41-39. Na segunda partida, o Pro Kabaddi All Stars derrotou confortavelmente os Aussie Raiders por 46-28.

Lendas indianas do kabaddi entraram em campo depois de muito tempo

O PKL Melbourne Raid fez com que as lendas indianas de Kabaddi tomassem suas posições mais uma vez na quadra de Kabaddi. Ajay Thakur, Anup Kumar, Rakesh Kumar, Jeeva Kumar, Sandeep Narwal, Ran Singh e Deepak Hooda participaram em Melbourne e jogaram com todo o coração mais uma vez.

Eles jogaram como se nunca tivessem ficado de fora e pareceram incríveis no meio com uma John Cain Arena lotada torcendo por eles.

O início do UPKL

UPKL

A terra das tradições, Uttar Pradesh, iniciou a Liga Uttar Pradesh Kabaddi para promover o nosso desporto auto-inventado. O jogo foi disputado com muita emoção quando o Lucknow Lions de Arjun Deshwal conquistou o primeiro título da liga. Jogadores como Arjun Deshwal, Abhijeet Malik, Vinay, Ashu Singh, etc. Eles participaram desta liga para torná-la um sucesso.

Pardeep Narwal continua em má forma

Pardeep Narwal PKL 11

Pardeep Narwal é o raider mais famoso da história da Liga Pro Kabaddi. No entanto, sua forma recente caiu tremendamente. Ele foi nomeado capitão do Bengaluru Bulls na temporada passada, mas não conseguiu um desempenho nem perto do que se esperava dele. A equipe foi para a parte inferior da tabela com um desempenho desastroso. Enquanto Narwal marcou apenas 111 pontos de ataque em 20 partidas, com uma taxa de sucesso de 48,05%.

Na última temporada, Narwal marcou 122 pontos em 17 jogos, enquanto na 9ª temporada marcou 220 pontos em 22 jogos com uma taxa de sucesso de 59,13%. A queda pode ser avaliada com esses números. Será crucial ver se ele entrará no leilão na próxima temporada e, se entrar, algum time irá buscá-lo na próxima temporada?

Rookies impressionaram os fãs no PKL 11

Os grandes nomes sempre estiveram em jogo para desempenhar um papel influente no PKL 11. No entanto, houve algumas atuações surpreendentes de jogadores menos experientes que se tornaram o substituto crucial nesta temporada. Devank e Ayan foram os dois jogadores mais espetaculares desta temporada. Esses dois jovens contribuíram fenomenalmente para o que os Piratas realizaram este ano.

Por outro lado, Shivam Patare provou ser exatamente o que o Haryana Steelers precisava este ano para cruzar essa linha e erguer o troféu. Defensores como Nitesh Kumar, Himanshu Jaglan, Sagar Sethpal e Sandeep Deswal também ficaram impressionados com suas atuações.

Pardeep Narwal cruzou 1.800 pontos de ataque

Dubki King Pardeep Narwal atingiu a marca de 1.800 pontos de ataque nesta temporada. O recorde parece inquebrável, já que Narwal se tornou o primeiro jogador a atingir esse marco. Narwal precisou de 190 partidas para criar esse recorde.

O recordista ultrapassou 1.800 pontos no último jogo da temporada do Bengaluru Bulls e foi aplaudido por todos os jogadores em quadra ao marcar seu 1.800º ponto ao coletar um ponto de bônus. Você acha que esse recorde pode ser quebrado?

Copa do Mundo Feminina de Kabaddi

A Copa do Mundo Feminina de Kabaddi começará em Bihar em março de 2025. Bihar sediará a Copa do Mundo Feminina pela segunda vez. Eles o organizaram pela primeira vez em 2012. Será realizado na Rajgir Sports Academy, na qual se espera a participação de 14 países.

Kabaddi foi oficialmente incluído nos Jogos Asiáticos da Juventude de 2025

Após um longo intervalo de 12 anos, os terceiros Jogos Asiáticos da Juventude começarão no ano de 2025. Serão realizados no Bahrein, de 22 a 31 de outubro. Além disso, a terceira edição chegará com uma nova adição em 2025. Kabaddi foi oficialmente adicionado aos Jogos Asiáticos da Juventude pela primeira vez e os fãs estão maravilhados com isso.

Sunil Kumar se tornou o capitão do PKL de maior sucesso

Sunil Kumar foi um jogador estelar ao longo de sua carreira. Ele também foi um dos defensores de maior sucesso. No entanto, na Pro Kabaddi League 2024, ele obteve um novo recorde em seu nome. Ele se tornou o capitão de maior sucesso do PKL.

Na terceira etapa desta temporada, ele alcançou esse marco e deu crédito a Anup Kumar e Ajay Thakur, que o ajudaram a se tornar uma grande força como capitão. Kumar superou Fazel Atrachali para conquistar esse reconhecimento e ao final da temporada soma 77 vitórias como capitão.

Qual notícia de Kabaddi mais te empolgou e por quê? Deixe-nos saber na seção de comentários.

