Os 10 registros de Rumble Royal da WWE

O Royal Rumble tem seus próprios registros únicos nos 38 anos desde que surgiu o evento.

O evento Royal Rumble da WWE é um dos eventos mais emocionantes e esperados da história da empresa. O evento estreou pela primeira vez em 1988 e, desde então, criou momentos memoráveis ​​e entregou um confronto excepcional no ringue. No entanto, o destaque de todo o evento sempre foi o Royal Rumble de 30 pessoas para as divisões de homens e mulheres.

Ao longo dos anos, o evento e o homônimo estabeleceram alguns registros históricos e até surpreendentes para muitas lendas, como The Undertaker, Steve Austin e Brock Lesnar. Aqui estão os dez registros da WWE Royal Rumble mais sombria na história:

10. sem eliminações, apesar de uma duração mais longa

Em 2021, Randy Orton entrou no Royal Rumble de 30 homens com Edge como o número 2 do participante. A dupla também foi os dois últimos do jogo. Apesar de durar até o fim e passar 58:20 na luta, o Viper nem conseguiu uma única eliminação e estabeleceu uma história surpreendente.

9. O melhor ano do ano do primeiro e o último jogo de Rumble

O Undertaker sempre foi o nome principal da indústria profissional de luta livre. Mas o fenômeno tem uma história surpreendente quando se trata de Royal Rumble. O Undertaker fez sua estréia no jogo em 1991 e competiu em seu último jogo de Rumble em 2017. Isso estabeleceu uma lacuna de 26 anos entre seu primeiro e último jogo de Rumble, que colocou um recorde de ser o vencedor do vencedor do vencedor do O vencedor do vencedor do Royal Rumble 2007.

Leia também: WWE Royal Rumble List de todos os vencedores

8 anos entre as aparências em Rumble

Outro incrível disco Royal Rumble está nas mãos da WWE Legend e da atual estrela Aew Jeff Jarrett. O último derroado competiu no Rumble Party de 1999 e não apareceu no lendário currículo do corpo.

7. mais esforço e menos esforço para ganhar o Royal Rumble

Houve nomes lendários que lançaram cerca de metade do campo ao longo do caminho para vencer o Royal Rumble Match. Simultaneamente, algumas superestrelas fizeram o menor esforço e ainda vieram vitoriosos.

Na primeira categoria, eles eram nomes como Stone Cold Steve Austin em 1997 e 2001, lançando 10 superestrelas, e Shawn Michaels eliminou oito homens em 1995 e 1996. Por outro lado, Vince McMahon em 1999 e Randy Orton em 2017, uma superstar cada para vencer a verdadeira batalha de 30 homens.

6. A maioria dos anos e a maioria da eliminação

Existe uma conformidade real com Royal Rumble que obteve o número máximo de eliminação durante a maior parte dos anos em que o evento ocorreu. Não é outro senão o único vencedor de três vezes, Stone Cold Steve Austin. O Bionic Redneck lançou a maioria dos concorrentes em quatro partidos diferentes, ou seja, 1997, 1998, 1999 e 2002, mantendo esse registro único junto com sua vitória.

Leia também: WWE Superstars para ganhar partidas reais consecutivas

5. A maioria dos participantes tardios

O Royal Rumble é principalmente favorável se uma superestrela entrar até o último lugar e, em alguns casos, certos superestrelas desenharam números para os cinco últimos pontos.

Um nome é Randy Orton, que obteve um dos cinco pontos finais, um total de seis vezes (2006, 2011, 2012, 2013, 2019 e 2022) que não se traduziram em nenhuma vitória de Rumble. Outras superestrelas incluem Big Show e Kane, cada um com cinco ingressos tardios, e depois Roman Reigns e Rey Mysterio, cada um com três ingressos tardios.

4. A maioria das quatro últimas aparições

Na partida Royal Rumble, durando até os quatro primeiros terem sido um feito difícil de alcançar para muitas superestrelas, muito menos faz isso várias vezes. Este disco pertence ao vencedor do Royal Rumble de dois tempos, Randy Orton. O WWE APEX Predator esteve entre os quatro últimos concorrentes Rumble um recorde oito vezes (2006, 2009, 2011, 2012, 2017, 2020 e 2021), tornando -se um prêmio impressionante em seu currículo.

3. Tempos mais curtos em dois rumores reais

Titus O’Neil tem um hilário momento real de Royal Rumble do melhor evento Royal Rumble em 2018. Mas ele também tem o recorde de dois curtos períodos nas partidas de Rumble. O primeiro jogo foi no Rumble de 2015, onde durou quatro segundos e, em 2019, o superou com cinco segundos, o que não tem comparação na história do gigante global.

2. Última carreira no final do inverno

Nenhuma superestrela, além de Cody Rhodes, está no jogo do Rumble há mais tempo, apesar de entrar em um número de entrada muito tardia. O American Nightmare entrou na partida do Royal Rumble 2023 em #30 e lutou por 15:08, estabelecendo um novo recorde. Isso levou à sua primeira vitória no corpo de 30 homens sobre a corda e estabelecendo um recorde para si mesmo.

1. Números que levaram a vitórias

Os números de entrada têm sido muito cruciais para os vencedores anteriores de Rumble. Batista venceu as partidas do Royal Rumble 2005 e 2014 do mesmo lugar, ou seja, nº 28. Da mesma forma, para o WWE Edge Hall, venceu o Royal Rumble 2021 dos dois primeiros lugares, ou seja, # 1, e sua primeira vitória em 2010 em 2010 veio do segundo lugar, ou seja, #29.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.